IND A vs SL A Live: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी फिफ्टी, फाइनल मैच में इंडिया A विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर

IND A vs SL A Final Live: वैभव ने 11 गेंद में जड़ी तूफानी फिफ्टी

इस तेज और तूफानी शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा हाथ है. उन्होने केवल 11 गेंद में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर दी. जिसके साथ वो लिस्ट A क्रिकेट की सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. 15 साल वैभव ने श्रीलंका के कौशल्या वीरारत्ने के 12 गेंदों में फिफ्टी लगाने के 21 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वैभव ने अपनी फिफ्टी पूरी करने के लिए पांच चौके और उतने ही छक्के लगाए. यह इंडिया A के साथ उनकी पहली फिफ्टी भी थी. हालांकि, वैभव रिकॉर्ड शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 रन के स्कोर पर आउट हो गए. सूर्यवंशी की पारी में 10 चौके और आठ छक्के शामिल थे.