IND A vs SL A Live: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी फिफ्टी, फाइनल मैच में इंडिया A विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर
IND A vs SL A Final Live: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज पर आपका स्वागत है. इंडिया A और श्रीलंका A ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने हैं. जहां मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इंडिया ए टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. फाइनल मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे लाइव पेज पर बने रहें.
LIVE FEED
IND A vs SL A Final Live: इंडिया A विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर
वैभव की तेज शुरुआत की वजह इंडिया A विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर है. 41 ओवर के बाद भारत ए ने 5 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं. सूर्यांश शेडगे और निशांत सिंधू 2-2 रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले वैभव 95, प्रियांश 39, गायकवाड़ 40, कप्तान तिलक वर्मा 67 और कुमार कुशाग्र 36 रन बनाकर आउट हुए.
IND A vs SL A Final Live: वैभव ने 11 गेंद में जड़ी तूफानी फिफ्टी
इस तेज और तूफानी शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा हाथ है. उन्होने केवल 11 गेंद में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर दी. जिसके साथ वो लिस्ट A क्रिकेट की सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. 15 साल वैभव ने श्रीलंका के कौशल्या वीरारत्ने के 12 गेंदों में फिफ्टी लगाने के 21 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वैभव ने अपनी फिफ्टी पूरी करने के लिए पांच चौके और उतने ही छक्के लगाए. यह इंडिया A के साथ उनकी पहली फिफ्टी भी थी. हालांकि, वैभव रिकॉर्ड शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 रन के स्कोर पर आउट हो गए. सूर्यवंशी की पारी में 10 चौके और आठ छक्के शामिल थे.
IND A vs SL A Final Live: इंडिय A की तूफानी शुरुआत
वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने इंडिया ए को शानदार और तेज शुरुआत दी. पहले ही ओवर में उन्होंने 14 रन जड़ दिए. उसके बाद तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शीराज को 26 रन जड़ दिए. जिसमें 3 छक्का और 2 चौका शामिल था. फिर चौथे ओवर में भी 25 रन दोनों खिलाड़ियों ने बटोर लिए. जिसमें तीन चौका और दो छक्का शामिल था. इसके बाद 5वें ओवर में 12 रन बने, जिसके साथ इंडिया एक का स्कोर 5 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए 88 रन हो गया.
IND A vs SL A Final Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
इंडिया A: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशागरा (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, विपराज निगम, अशोक शर्मा, यश ठाकुर.
श्रीलंका A: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहन अराचिगे (कप्तान), रविंदु फर्नांडो, वनुजा सहन, मोहम्मद शिराज, विजयकांत व्यासकांत, दुलाज समुदिथा, कुगाथास मथुलन.
IND A vs SL A Final Live: श्रीलंका A ने जीता टॉस
फाइनल मैच में श्रीलंका A ने भारत A के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. श्रीलंका ने अपनी अपनी हमने एक बदलाव किया है, उन्होंने टीम में मोहम्मद शिराज को वापस शामिल किया है. वहीं भारत ने भी अपनी टीम में एक बदलाव किया है, तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को टीम में शामिल किया गया है.