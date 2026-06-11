IND A vs AFG A Live: वैभव सूर्यवंशी 22 गेंद में 44 रन बनाकर हुए आउट, 8 ओवर के बाद इंडिया ए का स्कोर 82/1

IND A vs AFG A Live: अफगानिस्तान A ने जीता टॉस

श्रीलंका में खेले जा रहे ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान ए ने डाम्बुला में भारत ए के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस के समय भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने कहा आज हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. दुर्भाग्य से, हम टॉस हार गए. विकेट पर नमी है, इसलिए हम गेंदबाजी करना चाहते थे. 290-300 का स्कोर अच्छा रहेगा. शुरुआती 6-7 ओवरों में गेंद मूव करेगी. हम ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.