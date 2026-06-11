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IND A vs AFG A Live: वैभव सूर्यवंशी 22 गेंद में 44 रन बनाकर हुए आउट, 8 ओवर के बाद इंडिया ए का स्कोर 82/1

वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी जारी
वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी जारी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 10:33 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 10:42 AM IST

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ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आज इंडिया A और अफगानिस्तान A श्रीलंका में खेले जा रहे ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में आमने सामने हैं. दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर इंडिया ए के खिलाफ गेंदबाजी कर रही है.

LIVE FEED

10:38 AM, 11 Jun 2026 (IST)

IND A vs AFG A Live: वैभव 44 रन पर आउट

वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी 44 रनों पर ही खत्म हो गई. अफगानिस्तान A के गेंदबाजों के खिलाफ 9 बाउंड्री लगाकर दबदबा बनाने वाले इस युवा ओपनर को अब्दुल्ला अहमदजई ने 22 गेंदों में 44 रन पर आउट किया. वैभव विकेटकीपर के ऊपर से शॉर्ट बॉल खेलने की कोशिश में कीपर को कैच थमा बैठे. भारत ए का स्कोर उस समय 7.1 ओवर में 74 रन था. उनकी जगह बल्लेबाजी करने प्रियांस आर्या आए हैं.

10:31 AM, 11 Jun 2026 (IST)

IND A vs AFG A Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत ए की प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज.

अफगानिस्तान ए प्लेइंग इलेवन: इमरान मीर (कप्तान), हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल, इजाज अहमद अहमदजई, बहिर शाह, इशाक रहीमी (विकटेकीपर), खलील गुरबाज, जहीर खान, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इब्राहिम, फरमानुल्लाह सफी.

10:28 AM, 11 Jun 2026 (IST)

IND A vs AFG A Live: अफगानिस्तान A ने जीता टॉस

श्रीलंका में खेले जा रहे ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान ए ने डाम्बुला में भारत ए के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस के समय भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने कहा आज हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. दुर्भाग्य से, हम टॉस हार गए. विकेट पर नमी है, इसलिए हम गेंदबाजी करना चाहते थे. 290-300 का स्कोर अच्छा रहेगा. शुरुआती 6-7 ओवरों में गेंद मूव करेगी. हम ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

Last Updated : June 11, 2026 at 10:42 AM IST

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