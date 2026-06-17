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IND A vs AFG A Live: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, भारत को पहले बल्लेबाजी का दिया न्योता, वैभव को मिला दूसरा जीवनदान

IND A vs AFG A Live Score Updates
वैभव सूर्यवंशी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 10:09 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 10:20 AM IST

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IND A vs AFG A Live Updates: श्रीलंका A के साथ वनडे फॉर्मेट में खेली जा रही ट्राई-सीरीज के पांचवें मैच में आज इंडिया A का मुकाबला अफगानिस्तान A से हो रहा है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. ये मैच भारत के लिए बहुत अहम है. अगर वे इस मैच में जीत जाते हैं, तो फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकते हैं, क्योंकि टीम ने अब तक एक मैच जीता है और दो हारे हैं, और उनका नेट रन रेट +0.032 है. वहीं दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने अब तक एक मैच जीता है और एक हारा है, और उनका नेट रन रेट -0.021 है. आज के मैच में सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी क्योंकि वह अब तक बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. उन्होंने अब तक 14, 44 और 21 रन बनाए हैं.

LIVE FEED

10:17 AM, 17 Jun 2026 (IST)

IND A vs AFG A Live Updates: वैभव को मिला दूसरा जीवनदान

आज के मैच में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई है, क्योंकि वो पिछले तीन मैच में कुछ खास नहीं कर सके है. इस मैच में भी उनको दो जीवनदान मिल चुका है. पहले वो जीरो पर कैच आउट हुए, जिससे तीसरे अंपायर ने साफ कैच न पकड़ने पर नॉटआउट दे दिया, उसके बाद अफगानिस्तान के फील्डरों ने 8 के निजी स्कोर पर वैभव का दूसरा कैच भी छोड़ दिया.

10:10 AM, 17 Jun 2026 (IST)

IND A vs AFG A Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

अफगानिस्तान ए की प्लेइंग इलेवन: इमरान मीर (कप्तान), हसन ईसाखिल, खालिद तानीवाल, बहिर शाह, फरमानुल्लाह सफी, शम्स उर रहमान, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), जहीर खान, अब्दुल्ला अहमदजई, फैसल खान अहमदजई, फरीदून दाऊदजई.

भारत ए की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर

10:05 AM, 17 Jun 2026 (IST)

IND A vs AFG A Live Updates: अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत ए पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर बनाने का लक्ष्य रखेगा. भारत ने अपनी प्लइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. प्रभसिमरन और आयूष बडोनी को बाहर रखा गया है.

Last Updated : June 17, 2026 at 10:20 AM IST

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