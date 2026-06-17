IND A vs AFG A Live: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, भारत को पहले बल्लेबाजी का दिया न्योता, वैभव को मिला दूसरा जीवनदान

IND A vs AFG A Live Updates: वैभव को मिला दूसरा जीवनदान

आज के मैच में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई है, क्योंकि वो पिछले तीन मैच में कुछ खास नहीं कर सके है. इस मैच में भी उनको दो जीवनदान मिल चुका है. पहले वो जीरो पर कैच आउट हुए, जिससे तीसरे अंपायर ने साफ कैच न पकड़ने पर नॉटआउट दे दिया, उसके बाद अफगानिस्तान के फील्डरों ने 8 के निजी स्कोर पर वैभव का दूसरा कैच भी छोड़ दिया.