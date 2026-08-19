हॉकी वर्ल्ड कप 2026: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर वर्ल्ड कप से किया बाहर

IND vs PAK live: हॉकी वर्ल्ड में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कु 5 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 3 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं. वर्ल्ड कप मैचों में भारत ने कुल 10 गोल किए हैं और पाकिस्तान ने 7 गोल किए हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचों का नतीजा

1971 (बार्सिलोना): पाकिस्तान 2-1 से जीता (ग्रुप स्टेज)

1973 (एमस्टेलवीन): भारत 1-0 से जीता (ग्रुप स्टेज)

1975 (कुआलालंपुर): भारत 2-1 से जीता (फाइनल)

1986 (लंदन): पाकिस्तान 3-2 से जीता (ग्रुप स्टेज)

2010 (नई दिल्ली): भारत 4-1 से जीता (ग्रुप स्टेज)