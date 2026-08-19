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हॉकी वर्ल्ड कप 2026: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर वर्ल्ड कप से किया बाहर

भारतीय पुरुष हॉकी टीम
भारतीय पुरुष हॉकी टीम (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 6:19 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 8:33 PM IST

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hockey world cup 2026 live: भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप में पूल D के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है. इस जीत के साथ भारत अपने पूल से इंग्लैंड के साथ टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गया है. वहीं पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर अब खत्म हो गया. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (चौथे और 21वें मिनट) और अभिषेक ((11वें और 24वें मिनट)दो दो गोल जबकि हार्दिक सिंह ने 35वें मिनट में एक गोल किया. वहीं पाकिस्तान के लिए हन्नान शाहिद (22वें और 46वें मिनट) ने दो गोल और सूफयान खान ने 24वें मिनट में एक गोल किया.

LIVE FEED

8:16 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया

भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप के पूल D के आखिरी मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है. वहीं पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई. पूल D से इंग्लैंड और भारत अगले दौर में प्रवेश कर गए हैं. मैच भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दो-दो गोल किए जबकि मंदीप सिंह ने एक गोल किया.

7:56 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live: पाकिस्तान ने दागा तीसरा गोल

चौथे और आखिरी क्वार्टर के पहले ही मिनट में पाकिस्तान ने शानदार फील्ड गोल करके मैच में अपना तीसरा गोल दाग दिया. इसके साथ स्कोर 5-3 हो गया.

7:53 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live: तीसरे क्वार्टर का खेल खत्म

तीसरे क्वार्टर में भारत ने एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक की मदद से किया. जिसके साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ 5-2 से आगे हो गए हैं. भारत के लिए पांचवां गोल हार्दिक सिंह ने किया.

7:39 PM, 19 Aug 2026 (IST)

hockey world cup Live: भारत ने दागा 5वां गोल

पेनल्टी स्ट्रोक के साथ भारत ने तीसरे क्वार्टर में अपना पांचवां गोल दाग दिया है. ये गोल हार्दिक सिंह ने किया है. इसके साथ स्कोर लाइन 5-2 हो गया.

7:25 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live: दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान की वापसी

दूसरा क्वार्टर खत्म होने पर स्कोर 4-2 है. दोनों टीमों ने इस क्वार्टर में 2-2 गोल किए. जिसकी वजह से स्कोर लाइन में 4-2 हो गई. फिर भी भारत हॉफ टाइम तक चार गोल करके मैच में काफी आगे है. इस क्वार्टर में भारत की तरफ अभिषेक और हरमनप्रीत ने गोल किए.

7:18 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: पाकिस्तान ने दागा अपना दूसरा गोल

दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. जिसकी वजह से उन्होंने अपना दूसरा गोल भी दाग दिया है. जिसके साथ स्कोर अब 4-2 हो गया है.

7:17 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: भारत ने दागा चौथा गोल

भारत ने दूसरे क्वार्टर में अपना दूसरा गोल दाग कर स्कोर को 4-1 कर दिया है. भारत की तरफ से ये चौथा गोल अभिषेक ने किया है.

7:15 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: पाकिस्तान ने भी अपना खाता खोला

पाकिस्तान ने भी दूसरे क्वार्टर में एक गोल करके अपना खाता खोल दिया है. अब टीम का स्कोर 3-1 हो गया है.

7:11 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: भारत ने दागा तीसरा गोल

दूसरे क्वार्टर में भी भारत एक गोल दाग दिया है जसिके साथ भारत ने मैच में 3-0 की बढ़त बना लिया है. ये तीसरा गोल भी हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्न मिलने के बाद किया. ये उनका मैच में दूसरा गोल है.

7:02 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: पहला क्वार्टर भारत के नाम

पहले क्वार्टर में ही भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है. पहला गोल 5 मिनट के अंदर ही आ गया था, जब कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला. उसके बाद मंदीप सिंह ने आखिरी टाइम पर एक शानदार टच करके फील्ड गोल करके भारत की लीड को 2-0 कर दिया.

6:56 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: भारत ने दागा दूसरा गोल

भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. पहले ही क्वार्टर में ही दूसरा गोल दागकर अपनी बढ़त 2-0 कर दी है. दूसरा गोल मंदीप सिंह ने शानदार तरीके से गोल करके फैंस का दिल जीत लिया.

6:48 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: भारत ने दागा पहला गोल

भारत ने पहले पांच मिनट में ही पहला गोल दाग दिया है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर 1-0 की बढ़त दिला दी है.

6:42 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live: खिलाड़ियों किया हाई-फाइव

नेशनल एंथम के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव करके खेल भावना दिखाया. इसके साथ मैच शुरू हो गया है और पहले क्वार्टर का मैच शुरू हो गया है. अब सारा ध्यान मैदान पर होने वाले मुकाबले पर है.

6:36 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK Live: भारत की प्लेइंग-11

भारत ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है. सूरज करकेरा गोलकीपर के तौर पर शुरुआत करेंगे. हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक और मनप्रीत सभी खेल की शुरुआत करेंगे, जबकि मिडफील्ड में राजिंदर के अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.

6:30 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK live: अगले राउंड में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को क्या चाहिए?

अगल राउंड में पहुंचने के लिए भारत के लिए स्थिति बिल्कुल साफ है. पाकिस्तान पर जीत हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम को दूसरे राउंड में पहुंचा देगी और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी. इसके अलावा अगर ये मैच ड्रॉ रहता है तो भी भारत अगले राउंड में पहुंच जाएगा. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जीत से उनकी उम्मीदें भी बनी रहेंगी.

6:23 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK live: हॉकी वर्ल्ड में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कु 5 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 3 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं. वर्ल्ड कप मैचों में भारत ने कुल 10 गोल किए हैं और पाकिस्तान ने 7 गोल किए हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचों का नतीजा
1971 (बार्सिलोना): पाकिस्तान 2-1 से जीता (ग्रुप स्टेज)
1973 (एमस्टेलवीन): भारत 1-0 से जीता (ग्रुप स्टेज)
1975 (कुआलालंपुर): भारत 2-1 से जीता (फाइनल)
1986 (लंदन): पाकिस्तान 3-2 से जीता (ग्रुप स्टेज)
2010 (नई दिल्ली): भारत 4-1 से जीता (ग्रुप स्टेज)

6:20 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK live: लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान का भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर होगी और इसे स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा

6:12 PM, 19 Aug 2026 (IST)

IND vs PAK live: सबकी नजरें हैंडशेक पर

मैच शुरू होने से पहले, इस बात पर सबकी नजरें होंगी कि क्या दोनों टीमें मैच से पहले होने वाले पारंपरिक हैंडशेक को करती हैं या नहीं. हालांकि हॉकी इंडिया ने पहले ही संकेत दिया था कि वह FIH के नियमों का पालन करती रहेगी. हाल के मैचों में खिलाड़ियों को एक-दूसरे से हाई-फाइव करते हुए भी देखा गया है. लेकिन क्रिकेट के मैदान पर दोनों टीमें हैंडशेक करना छोड़ दिया है. इसलिए अब फैंस का सारा ध्यान इस बात पर है कि क्या हॉकी प्लेयर मैदान में पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या नहीं.

Last Updated : August 19, 2026 at 8:33 PM IST

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