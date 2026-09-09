दलीप ट्रॉफी फाइनल: ईस्ट जोन की मैच पर पकड़ मजबूत, साउथ जोन के लिए तिलक वर्मा का संघर्ष जारी
Published : September 9, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 9:55 AM IST
Duleep Trophy Final Day 4 Live: दिलीप ट्रॉफी फाइनल की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आज ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच फाइनल मुकाबला का चौथा दिन है. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार की बदौलत ईस्ट जोन ने मैच पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है. साउथ जोन के लिए तिलक वर्मा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और वो अपनी टीम के लिए आखिरी उम्मीद बने हुए हैं, क्योंकि उनकी टीम बड़ी हार की ओर बढ़ रही है. फाइनल मैच के चौथे दिन के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे ईटीवी स्पोर्ट्स टीम के पेज से जुड़े रहें.
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Duleep Trophy Final Live: हार से बचने के लिए साउथ जोन को चमत्कार की जरूरत
चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच में ईस्ट जोन का पहले दिन से ही दबदबा रहा है. साउथ जोन के खिलाफ 708 रन बनाने के बाद ईशान किशन की टीम को पहली पारी बढ़त बनाने के लिए केवल 4 विकेट की जरूरत है. क्योंकि तिलक वर्मा की टीम 242 के स्कोर पर ही अपने 6 विकेट गिरा दिए हैं और वो अभी भी 466 रन पीछे हैं. साउथ जोन के लिए तिलक वर्मा अभी भी बैटिंग कर रहे हैं. ईस्ट जोन के स्कोर की बराबरी करने या उससे आगे निकलने के लिए उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत होगी. इसका मतलब यह है कि आज, यानी चौथे दिन, अगर मैच ड्रॉ भी होता है, तो ईस्ट जोन के पास पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत पक्की करने का मौका होगा.
Duleep Trophy Final Live: तीसरे दिन के खेल पर एक नजर
दिलीप ट्रॉफी फाइनल मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक तिलक वर्मा की साउथ जोन ने 6 विकेट पर सिर्फ 242 रन ही बना पाई. वे अभी भी ईशान किशन की ईस्ट जोन से 466 रन पीछे हैं. इसलिए साउथ जोन को इस मैच में बने रहने के लिए उन्हें किसी चमत्कारी पारी की जरूरत है. ईस्ट जोन की तरफ से मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार ने दो-दो विकेट लिए. जबकि कौनैन कुरैशी और सिखर सुमन को एक-एक विकेट मिले. वहीं साउथ जोन की तरफ से देवदत्त पडिक्कल (62) और तिलक वर्मा (56*) ने अर्धशतक लगाए, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों ने कुछ खास योगदान नहीं दिया. हालांकि तिलक अभी भी नाबाद हैं और टीम की वापसी की एकमात्र उम्मीद बने हुए हैं.
पहली पारी में 708 रनों का पहाड़ खड़ा करके ईस्ट जोन ने मैच में अपना दबदबा पहले दिन से ही बना रखा है. अब चौथे दिन की शुरुआत में, ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम 466 रनों से आगे है और पहली पारी में बढ़त हासिल करने के लिए उन्हें बस 4 और विकेट चाहिए. बता दें की पहली पारी में जिस भी टीम को बढ़त मिलेगी उसी के आधार पर उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, अगर मैच ड्रॉ पर खत्म होता है.