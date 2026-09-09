दलीप ट्रॉफी फाइनल: ईस्ट जोन की मैच पर पकड़ मजबूत, साउथ जोन के लिए तिलक वर्मा का संघर्ष जारी

Duleep Trophy Final Live: तीसरे दिन के खेल पर एक नजर

दिलीप ट्रॉफी फाइनल मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक तिलक वर्मा की साउथ जोन ने 6 विकेट पर सिर्फ 242 रन ही बना पाई. वे अभी भी ईशान किशन की ईस्ट जोन से 466 रन पीछे हैं. इसलिए साउथ जोन को इस मैच में बने रहने के लिए उन्हें किसी चमत्कारी पारी की जरूरत है. ईस्ट जोन की तरफ से मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार ने दो-दो विकेट लिए. जबकि कौनैन कुरैशी और सिखर सुमन को एक-एक विकेट मिले. वहीं साउथ जोन की तरफ से देवदत्त पडिक्कल (62) और तिलक वर्मा (56*) ने अर्धशतक लगाए, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों ने कुछ खास योगदान नहीं दिया. हालांकि तिलक अभी भी नाबाद हैं और टीम की वापसी की एकमात्र उम्मीद बने हुए हैं.

पहली पारी में 708 रनों का पहाड़ खड़ा करके ईस्ट जोन ने मैच में अपना दबदबा पहले दिन से ही बना रखा है. अब चौथे दिन की शुरुआत में, ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम 466 रनों से आगे है और पहली पारी में बढ़त हासिल करने के लिए उन्हें बस 4 और विकेट चाहिए. बता दें की पहली पारी में जिस भी टीम को बढ़त मिलेगी उसी के आधार पर उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, अगर मैच ड्रॉ पर खत्म होता है.