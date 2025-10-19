AUS v IND: बारिश की वजह से फिर रुका मैच, 11.5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37/3 रन

AUS v IND Live Updates: कोहली शून्य पर लौटे पवेलियन

भारतीय टीम को दूसरा सबसे बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में 21 के कुल स्कोर पर लगा. कोहली 8 बॉल पर भी अपना खाता नहीं खोल सके. उनको स्टार्क ने कूपर कोनोली के हाथो कैच आउट कराया. भारत के दोनों महान बल्लेबाज, कोहली-रोहित, जिनसे दर्शकों को काफी उम्मीदें थी सब खत्म हों गई. क्यों कि दोनों बल्लेबाजों में बैट से कुछ खास नहीं किया. कोहली के जाने के बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए है. जबकि दूसरी तरफ कप्तान गिल डटे हुए हैं. भारत का कुल स्कोर इस समय 6.1 ओवर के बाद 2 विकेट पर 21 रन हैं.