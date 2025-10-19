ETV Bharat / sports

AUS v IND: बारिश की वजह से फिर रुका मैच, 11.5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37/3 रन

Australia vs India 1st ODI
भारत बनान ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 9:09 AM IST

Updated : October 19, 2025 at 10:24 AM IST

1 Min Read
ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आप का स्वागत है. आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है. मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी के साथ, मेहमान टीम तीन मैचों की द्विपक्षीय सीरीज जीतने की उम्मीद करेगी, जो शुभमन गिल की कप्तान के रूप में पहली सीरीज जीत होगी. नियमित कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हैं. पल-पल की अपडेट्स के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम से जुड़े रहें.

LIVE FEED

10:21 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: बारिश की वजह से फिर रुका मैच

दूसरी बार मैच में बारिश का खलल पड़ा है, जिसकी वजह से 11.5 ओवर के बाद मैच को दोबारा रोकना पड़ा. इस समय क्रीज पर श्रेयस अय्यर (6) और अक्षर पटेल (7) क्रीज पर हैं और भारत का कुल स्कोर 3 विकेट पर 37 रन है. इससे पहले 8.5 ओवर के समय मैच को बारिश की वजह से रोकना पड़ा था.

9:59 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: 49 ओवर का हुआ मैच

बारिश की वजह से 10 से 15 मिनट्स खेल नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो खेल को 49 ओवर का कर दिया गया. जिसकी वजह से अब चार गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर ही गेंदबाजी कर सकते हैं.

9:46 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: बारिश की वजह से मैच रुका

8.5 ओवर के बाद मैच को बारिश की वजह से रोक दिया गया है. भारत का स्कोर अभी भी 3 विकेट पर 25 रन है. जिसकी वजह से टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई है. टॉप 3 बल्लेबाज कोहली, रोहित और गिल सस्ते में आउट हो गए. अभी क्रीज पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर (2) और अक्षर पटेल (0) हैं

9:39 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: कप्तान गिल भी हुए आउट

भारतीय टीम 10 ओवर से पहले ही मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि 25 के कुल स्कोर पर ही भारत ने अपना तीसरा विकेट कप्तान शुभमन गिल के रूप में खो दिया है. उन्होंने 18 बॉल में कुल 10 रन बनाए, जिसमें दो चौके शामिल हैं. गिल को नैथन एलिस ने विकेट के पीछे कैच आउट कराया. भारत का कुल स्कोर इस समय 8.1 ओवर के बाद 3 विकेट पर 25 रन है.

9:30 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: कोहली शून्य पर लौटे पवेलियन

भारतीय टीम को दूसरा सबसे बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में 21 के कुल स्कोर पर लगा. कोहली 8 बॉल पर भी अपना खाता नहीं खोल सके. उनको स्टार्क ने कूपर कोनोली के हाथो कैच आउट कराया. भारत के दोनों महान बल्लेबाज, कोहली-रोहित, जिनसे दर्शकों को काफी उम्मीदें थी सब खत्म हों गई. क्यों कि दोनों बल्लेबाजों में बैट से कुछ खास नहीं किया. कोहली के जाने के बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए है. जबकि दूसरी तरफ कप्तान गिल डटे हुए हैं. भारत का कुल स्कोर इस समय 6.1 ओवर के बाद 2 विकेट पर 21 रन हैं.

9:20 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: 500 वें मैच में रोहित सस्ते में हुए आउट

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपने 500 इंटरनेशल मैच में केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 13 के कुल स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा. हेजलवुड ने उनको मैट रेनशॉ के हाथों कैच कराया. उनकी जगह नंबर दो पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली मैदान पर उतरे हैं. अब देखना ये है कि क्या कोहली अपने बल्ले से कोई कमाल कर पाते हैं या नहीं. दूसरी तरफ से भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं.

9:12 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: तीन खिलाड़ियों ने किया डेब्यू

भारतीय टीम में नितेश कुमार रेड्डी अपना पहला वनडे मैच खेल रहे हैं. मैच से पहले उनको रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप दी. दिलचस्प बात यह है कि वह उसी मैदान पर अपना वनडे डेब्यू करेंगे जहां उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी दो खिलाड़ियों को डेब्यू कैप दी है, जिसमें मैट रेनशॉ और मिच ओवेन का नाम शामिल है.

9:05 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड

Last Updated : October 19, 2025 at 10:24 AM IST

AUS VS IND LIVE UPDATES
AUSTRALIA VS INDIA 1ST ODI
AUS VS IND LIVE SCORE
AUS VS IND UPDATES
