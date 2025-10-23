AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

AUS vs IND Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 बदलाव किया है. विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को फिलिप की जगह लाया गया है जबकि जेवियर बार्टलेट को नाथन एलिस की जगह खेलेंगे. इसके अलावा एडम जम्पा को भी टीम में शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज