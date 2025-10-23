ETV Bharat / sports

AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

Australia vs India 2nd ODI
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 8:40 AM IST

Updated : October 23, 2025 at 8:52 AM IST

ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में एडिलेड के मैदान पर आमने सामने हैं. मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी है. क्योंकि पहले मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. मैच से जुड़ी पल-पल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

LIVE FEED

8:45 AM, 23 Oct 2025 (IST)

AUS vs IND Live Updates: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 153 वनडे मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 58 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 85 मैचों में जीत दर्ज की है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच 10 मैच बेनतीजा भी रहे. इन आंकड़ों की मानें तो भारत पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा पूरी तरह से भारी है.

8:33 AM, 23 Oct 2025 (IST)

AUS vs IND Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 बदलाव किया है. विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को फिलिप की जगह लाया गया है जबकि जेवियर बार्टलेट को नाथन एलिस की जगह खेलेंगे. इसके अलावा एडम जम्पा को भी टीम में शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

