IND W vs SL W Live: महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच शुरू, भारत की धमाकेदार शुरुआत, मंधाना-शेफाली की शानदार बल्लेबाजी

पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मैच

एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. जबकि आज दिन की शुरुआत में ब्रॉन्ज मेडल का मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने 31 रनों जीत दर्ज करके अपने मेडल का खाता खोला. पाकिस्तान ने 145 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को 20 ओवरों में 114 रनों पर रोक दिया. इस शानदार जीत के साथ उन्होंने एशियन गेम्स में अपना तीसरा महिला क्रिकेट मेडल हासिल किया. इससे पहले वे 2010 और 2014 के संस्करणों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.