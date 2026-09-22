IND W vs SL W Live: महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच शुरू, भारत की धमाकेदार शुरुआत, मंधाना-शेफाली की शानदार बल्लेबाजी
Published : September 22, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : September 22, 2026 at 10:53 AM IST
Asian Games Cricket Final: एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल मैच में भारत और श्रीलंका आमने-सामने हैं. जिसमें भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल मिल सकता है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस इवेंट में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेगी. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.
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मंधाना-शेफाली की तूफानी पारी
भारतीय महिला टीम की दोनों ओपनर्स गोल्ड मेडल मैच में शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं. टीम ने 5 ओवर में ही 59 रन बना लिए हैं. जिसमें शेफाली 11 गेंदों में 23 और मंधाना 19 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रही हैं.
भारत की धमाकेदार शुरुआत
गोल्ड मेडल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने धमाकेदार शुरुआत की ही. तीन ओवर में ही भारत ने बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना 13 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रही हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. जबकि शेफाली वर्मा 5 रन बनाकर खेल रही हैं.
पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मैच
एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. जबकि आज दिन की शुरुआत में ब्रॉन्ज मेडल का मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने 31 रनों जीत दर्ज करके अपने मेडल का खाता खोला. पाकिस्तान ने 145 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को 20 ओवरों में 114 रनों पर रोक दिया. इस शानदार जीत के साथ उन्होंने एशियन गेम्स में अपना तीसरा महिला क्रिकेट मेडल हासिल किया. इससे पहले वे 2010 और 2014 के संस्करणों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.
IND W vs SL W Live: हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और श्रीलंका की महिला टीमें अब तक 32 बार आमने-सामने आ चुकी हैं. जिसमें भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है. भारत ने 26 मैच जीते हैं जबकि श्रीलंका को केवल 5 मैच में जीत मिली है. वहीं एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका.
IND W vs SL W Live: श्रीलंका की प्लेइंग-11
श्रीलंका महिला टीम की प्लेइंग इलेवन
इमेशा दुलानी, चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुदी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी.
IND W vs SL W Live: भारत की प्लेइंग-11
भारतीय महिला टीम की प्लेइंग इलेवन
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़.
IND W vs SL W Live: भारत ने जीता टॉस
एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के मेडल मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची है. जबकि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है.