Asian Games Live: भारत ने पांचवें दिन दो मेडल के साथ की शुरुआत, वुशु में सिल्वर तो रोइंग में ब्रॉन्ज पर किया कब्जा
Published : September 24, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 10:16 AM IST
Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. इवेंट के पांचवें दिन यानी 24 सितंबर को भारत ने शानदार शुरुआत की है. भारत ने वुशू में सिल्वर और रोइंग के टीम मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. इसके साथ भारत के कुल मेडल की संख्या 14 हो गई है. इवेंट से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.
एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली में भारत अभी 14वें स्थान पर है.
कुल मेडल: 14
गोल्ड: 1
सिल्वर: 6
ब्रॉन्ज: 7
LIVE FEED
Asian Games 2026 Live Updates: मिश्रित 4x400 मीटर रिले दौड़ के फाइनल में पहुंचा भारत
भारत के एस मनु, एमआर पोवम्मा, जय कुमार और किरण ने मिश्रित 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने तीन मिनट 16.23 सेकंड का समय निकालकर चीन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया. बहरीन ने तीन मिनट 15.73 सेकंड, चीन ने तीन मिनट 15.97 सेकंड और वियतनाम ने तीन मिनट 16.08 सेकंड का समय निकाला. आठ टीमों के बीच फाइनल मुकाबला आज शाम होगा.
Asian Games 2026 Day 5 Live: भारतीय जोड़ी स्क्वॉश मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में
दिग्गज जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार एशियाई खेलों की मिश्रित युगल स्क्वॉश स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के सूरज चंद और शमीना रियाज की जोड़ी को सीधे गेम में 11-7, 11-10 से हराया. भारतीय जोड़ी अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमिका अरिबाडो की जोड़ी से भिड़ेगी.
Asian Games 2026 Day 5 Live: मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू
एशियन गेम्स 2026 में आज से मेंस क्रिकेट की प्रतियोगिता शुरू हो गई है. ग्रुप A के एक मैच में अफगानिस्तान ने जापान को 48 रनों से हारा दिया है. 20 ओवर में 6 विकेट पर 129 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान ने जापान को 19.3 ओवर में 81 रनों पर ऑलआउट कर दिया. ग्रुप बी के दूसरे मैच में आज ही हांगकांग और मलेशिया आमने सामने होंगे ये मैच भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे शुरू होगा. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अपने अभियान की शुरुआत क्वार्टर फाइनल से करेंगे. विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने गोल्ड, श्रीलंका ने सिल्वर और पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है.
Asian Games 2026 Day 5 Live: रोशिबिना देवी ने वुशु में जीता सिल्वर मेडल
भारतीय स्टार वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने महिलाओं की 60 किग्रा ‘सांडा’ स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है. इसके साथ भारत के मेडल की संख्या 14 हो गई. 25 वर्षीय रोशिबिना को फाइनल में चीन की झांग शियाओयू के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. खास बात ये है कि ये रोशिबिना का एशियाई खेलों में तीसरा पदक है. उन्होंने 2023 के एशियाई खेलों में रजत और 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था. इसके अलावा भारत का कोई अन्य वुशु खिलाड़ी पदक जीतने में सफल नहीं रहा. सांडा स्पर्धा में पुरुषों के 56 किग्रा वर्ग में आर्यन क्वार्टर फाइनल में हार गए. महिलाओं के 52 किग्रा वर्ग में अपर्णा को प्री-क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, पुरुषों के 75 किग्रा वर्ग में विक्रांत बालियान अपने शुरुआती मुकाबले में ही हार गए.
Asian Games 2026 Day 5 Live: रोइंग में भारत ने जीता ब्रॉन्ड मेडल
एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने रोइंग के पुरुष युगल स्कल्स स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारतीय रोवर सतनाम सिंह और सलमान खान के मेडल जीतकर भारत के कुल मेडल की संख्या 13 तक पहुंचा दी. ये भारतीय जोड़ी 1,500 मीटर तक दूसरे स्थान पर रही लेकिन आखिरी 500 मीटर में वह तीसरे स्थान पर खिसक गई. दोनों ने फाइनल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छह मिनट 13.25 सेकंड का समय लिया. जबकि चीन के यी शूडी और यीदे नी ने छह मिनट 09.37 सेकंड के समय के साथ मेडल जीता. उज्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोजबेक मामातकुलोव ने छह मिनट 10.49 सेकंड में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल हासिल किया.
सतनाम ने इससे पहले हांगझोउ एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था. इससे पहले भारत रोइंग में एक और पदक से मामूली अंतर से चूक गया. बलराज पंवार पुरुष सिंगल स्कल्स के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे. उन्होंने छह मिनट 54.80 सेकंड का समय लिया. पंवार 500, 1,000 और 1,500 मीटर तक दूसरे स्थान पर बने हुए थे लेकिन अंतिम 500 मीटर में वह फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गए. चीन के देंग झीवेई ने छह मिनट 38.98 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. पंवार स्वर्ण पदक विजेता से 15.82 सेकंड पीछे रहे.