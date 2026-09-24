Asian Games Live: भारत ने पांचवें दिन दो मेडल के साथ की शुरुआत, वुशु में सिल्वर तो रोइंग में ब्रॉन्ज पर किया कब्जा

Asian Games 2026 Day 5 Live: रोइंग में भारत ने जीता ब्रॉन्ड मेडल

एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने रोइंग के पुरुष युगल स्कल्स स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारतीय रोवर सतनाम सिंह और सलमान खान के मेडल जीतकर भारत के कुल मेडल की संख्या 13 तक पहुंचा दी. ये भारतीय जोड़ी 1,500 मीटर तक दूसरे स्थान पर रही लेकिन आखिरी 500 मीटर में वह तीसरे स्थान पर खिसक गई. दोनों ने फाइनल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छह मिनट 13.25 सेकंड का समय लिया. जबकि चीन के यी शूडी और यीदे नी ने छह मिनट 09.37 सेकंड के समय के साथ मेडल जीता. उज्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोजबेक मामातकुलोव ने छह मिनट 10.49 सेकंड में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल हासिल किया.

सतनाम ने इससे पहले हांगझोउ एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था. इससे पहले भारत रोइंग में एक और पदक से मामूली अंतर से चूक गया. बलराज पंवार पुरुष सिंगल स्कल्स के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे. उन्होंने छह मिनट 54.80 सेकंड का समय लिया. पंवार 500, 1,000 और 1,500 मीटर तक दूसरे स्थान पर बने हुए थे लेकिन अंतिम 500 मीटर में वह फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गए. चीन के देंग झीवेई ने छह मिनट 38.98 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. पंवार स्वर्ण पदक विजेता से 15.82 सेकंड पीछे रहे.