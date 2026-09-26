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Asian Games 2026 Live: भारत ने 7वें दिन की शानदार शुरुआत , शूटिंग, मैराथन और स्क्वाश में जीता मेडल

सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में सिल्वर मेडल जीता
सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में सिल्वर मेडल जीता (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 9:29 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 9:52 AM IST

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Asian Games 2026 Day 7 Live: एशियन गेम्स 2026 के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आज 20वें एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत ने शानदार शुरुआत की. मैराथन, शूटिंग में दो सिल्वर और स्क्वाश में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के कुल मेडल की संख्या 26 हो गई है. आज भारत कई मेडल इवेंट में भाग लेने वाला है. जिसमें कबड्डी और स्क्वाश में मेडल कंफर्म हैं. इवेंट से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.

मेडल टैली में भारत अभी 26 मेडल के साथ 12वें स्थान पर है. जिसमें 2 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल हैं.

LIVE FEED

9:38 AM, 26 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live: सक्वाश की मिक्स्ड टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

चिनप्पा-सेंथिलकुमार को स्क्वाश के मिक्स्ड टीम मुकाबले के सेमीफाइनल में हांगकांग से हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल पर ही संतोष करना पड़ा. एक रोमांचक और तनावपूर्ण मैच में, भारतीय जोड़ी सेमीफ़ाइनल 1-2 (10-11, 11-2, 10-11) से हार गई और फाइनल में नहीं पहुंच सकी. तीसरे गेम में, जब चिनप्पा और सेंथिलकुमार 10-8 से आगे थे, तो उनके पास जीत के लिए तीन मैच पॉइंट थे. लेकिन वे इन मौकों को भुना नहीं पाए. चिनप्पा का एक शॉट बाउंड्री के बाहर चला गया, जिससे वे निर्णायक गेम हार गए और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा.

9:32 AM, 26 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live: लक्ष्य सेन पहले राउंड में बाहर

टूर्नामेंट से सात्विक-चिराग के जल्दी बाहर होने के बाद बैडमिंटन में भारत को दूसरा झटका लगा है. पुरुषों के सिंगल मुकाबले में लक्ष्य सेन मलेशिया के लोह कीन यू से 12-21, 21-15, 14-21 से हारकर पहले राउंड में ही बाहर हो गए.

9:17 AM, 26 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live: शूटिंग में जीता सिल्वर मेडल

भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद कोचालुमकल और आशी चौकसे ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. इन तीनों ने क्वालिफ़िकेशन राउंड में कुल 1763 पॉइंट हासिल किए. चीन ने 1773 पॉइंट के साथ टीम गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान 1754 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

9:14 AM, 26 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live: सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में सिल्वर मेडल जीता

भारत के सावन बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की मैराथन में सिल्वर मेडल जीता और इस इवेंट में मेडल के लिए देश के 44 साल के इंतजार को खत्म किया. बरवाल ने 42.195 किलोमीटर की इस रेस में दूसरा स्थान हासिल किया. उनका यह सिल्वर मेडल 1982 के बाद भारत का पहला एशियन गेम्स मैराथन मेडल है. इसके अलावा ये किसी भारतीय पुरुष द्वारा विदेशी धरती पर जीता गया पहला मेडल है.

Last Updated : September 26, 2026 at 9:52 AM IST

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