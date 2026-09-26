Asian Games 2026 Live: भारत ने 7वें दिन की शानदार शुरुआत , शूटिंग, मैराथन और स्क्वाश में जीता मेडल

Asian Games 2026 Live: सक्वाश की मिक्स्ड टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

चिनप्पा-सेंथिलकुमार को स्क्वाश के मिक्स्ड टीम मुकाबले के सेमीफाइनल में हांगकांग से हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल पर ही संतोष करना पड़ा. एक रोमांचक और तनावपूर्ण मैच में, भारतीय जोड़ी सेमीफ़ाइनल 1-2 (10-11, 11-2, 10-11) से हार गई और फाइनल में नहीं पहुंच सकी. तीसरे गेम में, जब चिनप्पा और सेंथिलकुमार 10-8 से आगे थे, तो उनके पास जीत के लिए तीन मैच पॉइंट थे. लेकिन वे इन मौकों को भुना नहीं पाए. चिनप्पा का एक शॉट बाउंड्री के बाहर चला गया, जिससे वे निर्णायक गेम हार गए और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा.