Asian Games Live: निशानेबाजी में भारत को मिला एक और मेडल, दो बार की ओलंपियन मनु भाकर पदक से चूकीं

Asian Games Live Updates: मनु भाकर मेडल से चूकीं

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा मनु भाकर के लिए निराशाजनक रही, क्योंकि वह फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं. 181.1 के स्कोर के साथ वह पांचवें स्थान पर रहकर मेडल से चूक गईं. वहीं, दक्षिण कोरिया की गाउन चू ने 246.3 के स्कोर के साथ एशियाई रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता. चीन की यियाओ शेन (241.3) और रैनक्सिन जियांग (221.6) ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पोडियम पर अपनी जगह बनाई. इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल के महिला टीम इवेंट में भी भारतीय टीम ने चौथा स्थान पर रही थी. 24 वर्षीय मनु भाकर अब 25 मीटर एयर पिस्टल में भाग लेगी. भारत ने अभी तक निशानेबाजी में सात पदक जीते हैं जिनमें चार रजत और तीन एक कांस्य पदक शामिल हैं.