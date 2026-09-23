Asian Games Live: निशानेबाजी में भारत को मिला एक और मेडल, दो बार की ओलंपियन मनु भाकर पदक से चूकीं
Published : September 23, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 10:25 AM IST
Asian Games 2026 Day 4 Live: एशियन गेम्स के लाइव कवरेज में आप का स्वागत है. जापान में खेले जा रहे 20वें एशियन गेम्स का आज चौथा दिन है. भारतीय खिलाड़ी आज कई मुकाबले में अपना दम दिखाने वाले हैं. अब तक भारत 9 मेडल जीत चुका है. जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. इवेंट से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.
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Asian Games Live: कबड्डी में भारतीय महिला टीम ने ईरान को हराया
खिताब की प्रबल दावेदार भारतीय टीम ने 2018 स्वर्ण पदक विजेता ईरान को एशियाई खेलों की महिला कबड्डी स्पर्धा में दूसरे ग्रुप मैच में 37-23 से हराया. इससे पहले भारतीय टीम ने शुरूआती मैच में बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी. अब भारत का सामना गुरुवार को जापान से होगा. एशियाई खेलों के इतिहास में भारतीय महिला कबड्डी टीम तीन स्वर्ण और एक रजत जीत चुकी है.
Asian Games Live Updates: निशानेबाजी में भारत को मिला एक और मेडल
निशानेबाजी में भारत ने एक और पदक अपने नाम कर लिया है. महिला स्कीट टीम के बाद भारतीय पुरूष स्कीट टीम टीम ने कांस्य पदक पर मुहर लगाई है. इस शानदार प्रदर्शन की वजह से अनंतजीत सिंह और नरूका व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में भी पहुंच गए. इस मेडल के साथ भारत के कुल मेडल की संख्या 9 हो गई. जिसमें से सात पदक निशानेबाजी में आए हैं.
Asian Games Live Updates: मनु भाकर मेडल से चूकीं
महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा मनु भाकर के लिए निराशाजनक रही, क्योंकि वह फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं. 181.1 के स्कोर के साथ वह पांचवें स्थान पर रहकर मेडल से चूक गईं. वहीं, दक्षिण कोरिया की गाउन चू ने 246.3 के स्कोर के साथ एशियाई रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता. चीन की यियाओ शेन (241.3) और रैनक्सिन जियांग (221.6) ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पोडियम पर अपनी जगह बनाई. इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल के महिला टीम इवेंट में भी भारतीय टीम ने चौथा स्थान पर रही थी. 24 वर्षीय मनु भाकर अब 25 मीटर एयर पिस्टल में भाग लेगी. भारत ने अभी तक निशानेबाजी में सात पदक जीते हैं जिनमें चार रजत और तीन एक कांस्य पदक शामिल हैं.
Asian Games Live Updates: जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में पदक पक्का किया
भारत के जय मीणा ने एशियाई खेलों में पुरुषों की एकल सॉफ्ट टेनिस मुकबाले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. जिससे के साथ उन्होंने पदक पक्का करके इतिहास रच दिया. एशियाई खेलों में सॉफ्ट टेनिस में भारत का यह पहला पदक है. अपने तीसरे एशियाई खेलों में खेलते हुए मीणा ने फिलीपींस के शेरविन नुगिट को सात गेम के रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराया. उन्होंने 2018 और 2022 के एशियाई खेलोंं में भी भाग लिया था.
Asian Games 2026 Day 4 Live: मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने एशियाई खेलों में क्वालीफाइंग राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया. जिसके बाद वो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के फाइनल में पहुंच गईं. मनु भाकर ने 579 का स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया. मनु अगर फाइनल में तीसरे स्थान पर फिनिश करती हैं तो वो भारत को एक और मेडल दिला सकती हैं. जबकिन महिला टीम इवेंट से बाहर हो गई.
Asian Games 2026 Day 4 Live: भारतीय महिला स्कीट टीम ने जीता कांस्य पदक
रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की महिला स्कीट टीम ने एशियन गेम्स के चौथे दिन 331 के संयुक्त स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता. ये मौजूदा खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का छठा पदक है. स्कीट स्पर्धा में प्रत्येक निशानेबाज को 125 अंकों में से अधिकतम अंक हासिल करने होते हैं. परिनाज और रायजा दोनों ने 125 में से 111 अंक, जबकि माहेश्वरी ने 109 अंक हासिल करके पोडियम स्थान प्राप्त किया. भारत इस तरह से निशानेबाजी में अब तक चार रजत और दो कांस्य पदक जीत चुका है. कुल मिलाकर ये भारत का एशियन गेम्स 2026 में 8वां मेडल है.