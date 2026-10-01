IND vs SL Live: भारत की बल्लेबाजी शुरू होते ही गिरा पहला विकेट, अभिषेक 7 रन बनाकर हुए आउट

Asian Games cricket semifinal: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया

जापान के निशिन खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मात दे दी है. 13-13 ओवर के मैच में पाकिस्तान 111 रनों के लक्ष्य को 11.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इसके साथ वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर गए. जहां उनका सामना भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा. भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और फाइनल में पहुंचने की फेवरेट है.