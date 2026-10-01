IND vs SL Live: भारत की बल्लेबाजी शुरू होते ही गिरा पहला विकेट, अभिषेक 7 रन बनाकर हुए आउट
Published : October 1, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 10:10 AM IST
India vs Sri Lanka Semifinal: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रही हैं, उनके पिछले मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए थे. ये मैच जीतने वाली टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालीफाई करेगी, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान से होगा. जिसने आज ही खेले गए पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश के हराकर फाइनल में प्रवेश किया है. दूसरे सेमीफाइनल मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.
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IND vs SL Live SCore: अभिषेक 7 रन बनाकर आउट
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने भारत की पारी का आगाज किया, लेकिन अभिषेक ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 3 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 1 छक्का शामिल था. इसके साथ भरत ने 12 के कुल स्कोर पर अपना पहला विकेट खो दिया है. अब उनकी जगह संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए हैं.
IND vs SL Live Updates: श्रीलंका की प्लेइंंग-11
श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा (विकेटकीपर), एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), नुवानिडू फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहान, विजयकांथ व्यासकांथ, थारिंडू रत्नायके, बिनुरा फर्नांडो.
IND vs SL Live Updates: भारत की प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह.
IND vs SL Live Updates: श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला
जापान के निशिन में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इससे पहले इसी ग्राउंड पर पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया था. जिसमें पाकिस्तान ने 111 रन चेस करके फाइनल में में पहुंच गई.
Asian Games cricket semifinal: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया
जापान के निशिन खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मात दे दी है. 13-13 ओवर के मैच में पाकिस्तान 111 रनों के लक्ष्य को 11.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इसके साथ वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर गए. जहां उनका सामना भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा. भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और फाइनल में पहुंचने की फेवरेट है.