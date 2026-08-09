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मेसी के पिता का 68 साल की उम्र में निधन, बेटे को स्टार बनाने में निभाई थी अहम भूमिका

बेटे के करियर में निभाई अहम भूमिका जॉर्ज ने अपने तीसरे बेटे लियोनल मेसी के करियर में अहम भूमिका निभाई. वह उसके एजेंट रहे और उसके बिजनेस से जुड़े सारे मामलों को संभाला. जॉर्ज ने ही 2000 के दशक की शुरुआत में युवा मेसी को बार्सिलोना लेकर गए थे. जहां से मेसी को 'ला मासिया' (यूथ एकेडमी) में जाने का मौका मिला. उसके बाद मेसी ने 2005 में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया और आठ बैलन डी'ओर अवॉर्ड जीता. उन्होंने अर्जेंटीना को 2022 वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताया.

जॉर्ज उन प्रभावशाली लोगों में से एक थे जिन्होंने लियोनेल मेसी को अब तक के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक बनने में मदद की. उन्होंने कम उम्र से ही अपने बेटे के खेल और प्रोफेशनल जीवन का ध्यान रखा और अर्जेंटीना से बार्सिलोना में लियोनेल के ट्रांसफर में अहम भूमिका निभाई, जहां यह युवा फॉरवर्ड आखिरकार क्लब की सबसे सफल टीमों में से एक का मुख्य खिलाड़ी बन गया.

रोसारियो के क्लब 'एटलेटिको नेवेल्स ओल्ड बॉयज' ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी. पोस्ट में बताया गया कि हाल के महीनों में उनका किसी अज्ञात बीमारी का इलाज चल रहा था. पोस्ट में उन्होंने जॉर्ज को एक ऐसा स्तंभ और व्यक्ति बताया, जिसने अपनी पत्नी सेलिया कुकिटिनी के साथ मिलकर, दूरदर्शिता, मेहनत और प्यार से अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के करियर को सहारा दिया.'

हैदराबाद: अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. जॉर्ज कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. जॉर्ज का निधन अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के एक अस्पताल में हुआ, जहां उनका इलाज चल रहा था.

मेसी ने 2007 में 'रेडियो डेल प्लाटा' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहे. जब हम बार्सिलोना पहुंचे, तो कभी-कभी मैं रोने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेता था, हम दोनों दिखाते थे कि सब ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था. जब हम उदास होते थे, तो मेरे पिता मुझसे पूछते थे कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्या मैं वहीं रहना चाहता हूं या वापस जाना चाहता हूं? मैं वहीं रहना चाहता था, और वे भी मेरे साथ वहीं रहे.'

मेसी के अजेंट होने के नाते जॉर्ज ने ही बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में 'पेरिस सेंट-जर्मेन' (PSG) और 'इंटर मियामी' में मेसी के ट्रांसफर की बातचीत भी की. इसके अलावा उन्होंने अपने स्टार बेटे के इमेज राइट्स और रियल एस्टेट, होटलों और रेस्टोरेंट में किए गए कई निवेशों को भी मैनेज किया. 2016 में, स्पेन की अदालतों ने पिता और बेटे को टैक्स चोरी का दोषी भी ठहराया, लेकिन उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि सजा दो साल से कम की थी.

जॉर्ज मेसी एक केमिकल टेक्नीशियन थे और स्टील वर्कर के तौर पर काम करते थे, वह मिडफील्डर के तौर पर फुटबॉल खेलते थे और 'नेवेल्स ओल्ड बॉयज' की यूथ टीम तक पहुंचे थे, लेकिन अर्जेंटीना में अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के लिए उन्हें यह खेल छोड़ना पड़ा.

बार्सिलोना मेसी के पिता को श्रद्धांजलि दी

बार्सिलोना ने जॉर्ज मेसी के निधन पर शोक जताया और लियोनेल मेसी के पिता को श्रद्धांजलि दी. क्लब ने अपने एक बयान के जरिए मेसी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और लियोनेल के शानदार करियर में जॉर्ज की अहम भूमिका को भी याद किया.

बयान में लिखा, 'बार्सिलोना के प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बार्सिलोना के खिलाड़ी और दिग्गज लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी बार्सिलोना समर्थकों की ओर से मेसी परिवार के प्रति अपनी संवेदना भेजते हैं.'

क्लब ने कहा, 'बार्सिलोना, जॉर्ज मेसी का हमारे क्लब के प्रति उनके समर्पण और उनके बेटे लियो के फुटबॉल करियर की शुरुआत में और उनके करियर के सबसे शानदार स्तर तक पहुंचने के दौरान हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद करता है. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

जॉर्ज के निधन के बाद रियल मैड्रिड ने भी संवेदना व्यक्त की और उन्हें बार्सिलोना में अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी और इतिहास के सबसे मशहूर फुटबॉलरों में से एक के पिता के तौर पर सम्मान दिया.

लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना इस साल के फीफा वर्ल्ड कप में उपविजेता (रनर-अप) रही थी.