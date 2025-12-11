10 लाख में 1 फोटो! मेसी का हैदराबाद में दिखेगा जादू, 100 क्रेजी फैंस की लगेगी बंपर लॉटरी
Lionel Messi उप्पल स्टेडियम में एक घंटे तक सबकी नजरों में रहेंगे क्योंकि फैंस को उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा.
Published : December 11, 2025 at 2:25 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 3:05 PM IST
हैदराबाद: लियोनेल मेसी 13 दिसंबर से भारत दौरे पर आ रहे हैं और वह सबसे पहले हैदराबाद आएंगे. फैंस को अर्जेंटीना के सुपरस्टार के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा. हालांकि, इसकी कीमत काफी ज्यादा है. फैंस को लियोनेल मेसी के साथ एक फोटो के लिए 10 लाख रुपये देने होंगे. 'द गोट टूर' की आयोजन समिति (हैदराबाद) की सलाहकार पार्वती रेड्डी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है.
सिर्फ 100 लोगों को ही तस्वीरें लेने की इजाजत
पार्वती रेड्डी ने कहा कि, फुटबॉल फैंस फलकनुमा पैलेस में 'मीट एंड ग्रीट विद मेसी' इवेंट में मेसी से मिल पाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि फुटबॉल सुपरस्टार के साथ हर फोटो की कीमत 9.95 लाख रुपये (प्लस GST) होगी. टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर उपलब्ध हैं और सिर्फ 100 लोग ही फोटो ले पाएंगे.
20 मिनट का फुटबॉल मैच
पार्वती रेड्डी ने बताया कि, मेसी शनिवार को शाम 4 बजे हैदराबाद शहर पहुंचेंगे. वह शाम 7 बजे उप्पल स्टेडियम पहुंचेंगे, और मेस्सी के साथ रोड्रिगो डी पॉल (अर्जेंटीना) और लुइस सुआरेज (उरुग्वे) भी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे, जिसके तहत अपर्णा मेसी ऑल स्टार्स टीम सिंगरेनी RR-9 के खिलाफ 20 मिनट का फुटबॉल मैच खेलेगी. उन्होंने आगे बताया कि, मैच में 15 बच्चे हिस्सा लेंगे, जिनमें से पांच को ट्रेनिंग मिली है और बाकी 10 ऐसे गरीब बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है.
Get ready Hyderabad, The Stadium is about to Erupt! 💥— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 11, 2025
It’s #RevanthReddy vs #Messi on one iconic night! Be there to feel the roar, the rush, the real GOAT vibes!⚽🔥
An initiative by: @satadrutravel
Event Execution Partner: @dakshinstories
Chief Patron:… pic.twitter.com/qecO5Qme2D
रेवंत रेड्डी मेसी को सम्मानित करेंगे
सीएम रेवंत रेड्डी मैच के आखिरी पांच मिनट के लिए मैदान पर मौजूद रहेंगे. इसके बाद एक फुटबॉल क्लिनिक आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत UNICEF के ब्रांड एंबेसडर मेसी बच्चों को फुटबॉल खेलने के टिप्स देंगे. मेस्सी विजेताओं को पुरस्कार देंगे. इसके बाद रेवंत रेड्डी मेसी को सम्मानित करेंगे. उन्होंने आगे बताया कि, मेसी एक घंटे तक उप्पल स्टेडियम में रहेंगे और रात हैदराबाद में रुकेंगे और रविवार सुबह मुंबई के लिए रवाना होंगे.
म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इंतजाम
पार्वती रेड्डी ने कहा कि, सभी तरह के टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर उपलब्ध हैं. इस इवेंट में क्रिकेटर्स को इनवाइट नहीं किया गया है, यह इवेंट स्टेडियम में 3 घंटे तक चलेगा और प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी रखा गया है.
मेसी का भारत में गोट टूर
मेसी हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे और ज्यादातर शहरों में इसके टिकट की कीमत लगभग 4500 रुपये से शुरू होगी. सिर्फ मुंबई इसका अपवाद है और वहां कीमत 8,250 रुपये से शुरू होगी.