10 लाख में 1 फोटो! मेसी का हैदराबाद में दिखेगा जादू, 100 क्रेजी फैंस की लगेगी बंपर लॉटरी

हैदराबाद: लियोनेल मेसी 13 दिसंबर से भारत दौरे पर आ रहे हैं और वह सबसे पहले हैदराबाद आएंगे. फैंस को अर्जेंटीना के सुपरस्टार के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा. हालांकि, इसकी कीमत काफी ज्यादा है. फैंस को लियोनेल मेसी के साथ एक फोटो के लिए 10 लाख रुपये देने होंगे. 'द गोट टूर' की आयोजन समिति (हैदराबाद) की सलाहकार पार्वती रेड्डी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है.

सिर्फ 100 लोगों को ही तस्वीरें लेने की इजाजत

पार्वती रेड्डी ने कहा कि, फुटबॉल फैंस फलकनुमा पैलेस में 'मीट एंड ग्रीट विद मेसी' इवेंट में मेसी से मिल पाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि फुटबॉल सुपरस्टार के साथ हर फोटो की कीमत 9.95 लाख रुपये (प्लस GST) होगी. टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर उपलब्ध हैं और सिर्फ 100 लोग ही फोटो ले पाएंगे.

20 मिनट का फुटबॉल मैच

पार्वती रेड्डी ने बताया कि, मेसी शनिवार को शाम 4 बजे हैदराबाद शहर पहुंचेंगे. वह शाम 7 बजे उप्पल स्टेडियम पहुंचेंगे, और मेस्सी के साथ रोड्रिगो डी पॉल (अर्जेंटीना) और लुइस सुआरेज (उरुग्वे) भी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे, जिसके तहत अपर्णा मेसी ऑल स्टार्स टीम सिंगरेनी RR-9 के खिलाफ 20 मिनट का फुटबॉल मैच खेलेगी. उन्होंने आगे बताया कि, मैच में 15 बच्चे हिस्सा लेंगे, जिनमें से पांच को ट्रेनिंग मिली है और बाकी 10 ऐसे गरीब बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है.