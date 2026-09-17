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लियोनेल मेसी ने उठाई 49वीं ट्रॉफी, 100वां गोल करके इंटर मियामी को जिताया एक और कप

लियोनेल मेसी ने उठाई 49वीं ट्रॉफी ( AP )

Lionel Messi Inter Miami: अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लब टीम इंटर मियामी को कैम्पियोन्स कप जीताने में अहम भूमिका निभाई. इंटर मियामी ने गुरुवार को क्रूज अजुल को 2-0 से हराकर पांचवीं बार कैम्पियोन्स कप जीता. जिसमें मेसी ने 24वें मिनट में पहला गोल किया और फिर दूसरे हाफ में कैसेमिरो ने हेडर से गोल करके जीत पक्की कर दी. मेसी ने दागा 100वां गोल

मैच में मेसी ने एक गोल करके इंटर मियामी के लिए अपना 100वां गोल किया. इसके साथ वो इंटर मियामी के इतिहास में 100 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने मियामी के लिए खेले गए 115 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की. क्लब के लिए मेसी के 100 गोल चार सीजन में आए हैं. उन्होंने 2023 में 11 गोल किए, उसके बाद 2024 में 23 और 2025 में 43 गोल किए. 2026 में अब तक उन्होंने 23 गोल किए हैं.