लियोनेल मेसी ने उठाई 49वीं ट्रॉफी, 100वां गोल करके इंटर मियामी को जिताया एक और कप
लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी को कैम्पियोन्स कप जिताकर अपने ट्रॉफियों की संख्या 49 तक पहुंचा दी.
Published : September 17, 2026 at 3:45 PM IST
Lionel Messi Inter Miami: अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लब टीम इंटर मियामी को कैम्पियोन्स कप जीताने में अहम भूमिका निभाई. इंटर मियामी ने गुरुवार को क्रूज अजुल को 2-0 से हराकर पांचवीं बार कैम्पियोन्स कप जीता. जिसमें मेसी ने 24वें मिनट में पहला गोल किया और फिर दूसरे हाफ में कैसेमिरो ने हेडर से गोल करके जीत पक्की कर दी.
मेसी ने दागा 100वां गोल
मैच में मेसी ने एक गोल करके इंटर मियामी के लिए अपना 100वां गोल किया. इसके साथ वो इंटर मियामी के इतिहास में 100 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने मियामी के लिए खेले गए 115 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की. क्लब के लिए मेसी के 100 गोल चार सीजन में आए हैं. उन्होंने 2023 में 11 गोल किए, उसके बाद 2024 में 23 और 2025 में 43 गोल किए. 2026 में अब तक उन्होंने 23 गोल किए हैं.
LIONEL MESSI LIFTING THE 49TH TROPHY IN FOOTBALL. 🙇🏆— Tanuj (@ImTanujSingh) September 17, 2026
- Lionel Messi, The GOAT..!!!! pic.twitter.com/DoXerVotFh
इंटर मियामी के लिए चौथी ट्रॉफी
मेसी के 2023 में इंटर मियामी से जुड़ने के बाद से क्लब की सफलता का दौर शुरू हुआ. इस जीत के साथ ही इंटर मियामी ने अब चार ट्रॉफियां जीत ली हैं. सबसे पहले 2023 में लीग्स कप जीता, उसके बाद 2024 में सपोर्टर्स शील्ड और 2025 में MLS कप जीता, और फिर मेसी ने कैम्पियोन्स कप के साथ अपने कलेक्शन में एक और विनर मेडल जोड़ लिया.
मेसी की 49वीं ट्रॉफी
इंटर मियामी के कैम्पियोन्स कप जीतने के साथ ही लियोनल मेसी के कुल ट्रॉफियों की संख्या 49 हो गई, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी शामिल है. 39 वर्षाय मेसी अब तक अपने फुटबॉल करियर में 929 गोल और 424 असिस्ट कर चुके हैं. हाल ही में ये स्टार खिलाड़ी इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह चुका है.
- 49* Trophies.— Tanuj (@ImTanujSingh) September 17, 2026
- 929 Goals.
- 424 Assists.
- FIFA World Cup.
- Olympics Gold Medal.
LIONEL MESSI - THE GOAT OF FOOTBALL.🐐 pic.twitter.com/Nz4hbLIJ5j
सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी
- लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) 49 ट्रॉफी
- दानी अल्वेस (ब्राजील) 43 ट्रॉफी
- मार्क्विनहोस (ब्राजील) 42 ट्रॉफी
- आंद्रेस इनिएस्ता (स्पेन) 40 ट्रॉफी