पिता के निधन के 4 दिन बाद ही मेसी की फुटबॉल में वापसी, जानें किस टीम ने जीता मैच?
लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का निधन 8 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद हुआ था.
Published : August 13, 2026 at 3:26 PM IST
Lionel Messi returns: वर्ल्ड के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी पर उस समय गमों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिता का 8 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उनकी उम्र अभी 68 साल ही थी. मेसी के पिता मेसी के लिए सब कुछ थे. इसके अलावा वो मेसी के पूरे करियर में उनके एजेंट के तौर पर काम किया.
पिता के निधन के बाद फैंस को लग रहा था कि मेसी इस दुख से जल्द नहीं उबर पाएंगे और उनकी फुटबॉल में वापसी का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि मेसी पिता की मौत के सिर्फ चार दिन बाद ही फुटबॉल में लौट आए.
उन्होंने बुधवार, 12 अगस्त को लियोन के खिलाफ लीग्स कप के अहम मुकाबले में इंटर मियामी के लिए वापसी की. हालांकि, उनकी वापसी के बावजूद इंटर मियामी को एक और हार का सामना करना पड़ा और लियोन ने 3-2 से जीत हासिल की. मेसी को इस मैच में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया था और वे हाफ टाइम के बाद मैदान पर उतरे.
🥹 LEO MESSI ON IG:— Lionel Messi Fan Club (@LMessifanclub) August 12, 2026
"Dad, I still can’t believe you’re gone. It hasn’t sunk in, or rather, I don’t want it to. It’s so hard for me to imagine that I’m never going to see you again, that we’re never going to talk again. I know you were suffering and that this is for the best, but… pic.twitter.com/BB2GC31dMs
पिता के निधन पर मेसी ने क्या कहा?
पिता को खोने के बाद मेसी ने भावुक श्रद्धांजलि शेयर की थी. जिसमें उन्होंने लिखा, 'पापा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए हैं. यह बात अभी तक समझ नहीं आ रही है, या यूं कहूं कि मैं इसे मानना ही नहीं चाहता. यह सोचना भी बहुत मुश्किल है कि मैं आपको अब कभी नहीं देख पाऊंगा, कि हम अब कभी बात नहीं कर पाएंगे. मुझे पता है कि आप बहुत तकलीफ में थे और यह सब आपकी भलाई के लिए ही हुआ, लेकिन आप हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए. हमें साथ में अभी और भी बहुत कुछ करना था.'
मेसी ने आगे लिखा, 'आप मुझसे बार-बार एक आखिरी वर्ल्ड कप खेलने के लिए कहते रहे, और इसके शुरू होने से कुछ दिन पहले ही आपकी हालत और बिगड़ गई. यह पहली बार था जब आप किसी टूर्नामेंट में मेरे साथ नहीं होने वाले थे, लेकिन मां मुझे लगातार कहती रहीं कि आप ठीक हो जाएंगे और यात्रा करने लायक हो जाएंगे. मैं आपसे कहता रहता था कि हम फाइनल तक पहुंचेंगे ताकि आप वहां आ सकें.
'हर मैच के बाद, मैं आपके मैसेज का इंतजार करता था और उसे बहुत याद करता था. तभी मुझे एहसास हुआ कि स्थिति असल में कितनी गंभीर थी. फिर भी, मैं ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहा, ताकि आपको और समय मिल सके और आप कोई एक मैच देख सकें.'
'हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन आप वहां नहीं आ पाए. मैं इसे जीतना चाहता था ताकि मैं आपके पास ट्रॉफी ला सकूं और आपको एक और ट्रॉफी दिखा सकूं. मैं ऐसा नहीं कर पाया. मेरे पैरों ने मेरा साथ देना बंद कर दिया था. इस बार मैंने अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया. मैं कभी भी शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक महसूस नहीं कर पाया.'
'जब मैं वापस आया, तो आपको लगा कि हम फाइनल पेनल्टी में हार गए थे. जो कुछ भी हुआ, हम उसके बारे में बात नहीं कर पाए. आप इनमें से किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाए. हम चैंपियन तो नहीं बन पाए, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमने हर मैच का कितना मजा लिया. एक बार फिर, आप सही थे: मुझे वहां होना था और खेलना था.'
'मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही एक ऐसी बात थी जिस पर हम कभी बात नहीं कर पाए. बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है. हम रोज बात करते थे और जब भी मेरे काम से समय मिलता, हम एक-दूसरे से मिलते थे. मुझे नहीं पता कि आप के बिना मैं क्या करूंगा.'
'मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ूं. मैंने हमेशा बस फुटबॉल ही खेला है, और अब मुझे पक्का नहीं पता कि मैं इसे और कितने समय तक खेल पाऊंगा. आप शुरू से ही मेरे साथ थे, और बस थोड़ा ही समय बाकी था. आप बस थोड़ी देर और क्यों नहीं रुके ताकि हम इसे साथ में पूरा कर पाते?'
'मुझे पता है कि आपको खुशी तब मिलती थी जब आप अपने परिवार को खुश देखते थे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और सबसे बढ़कर, बिना किसी को पता चले, मुझे खेलते हुए देखते थे...'
'जब मैं छोटा था, तब से ही ऐसा होता आ रहा था. काम से घर आते ही आप मुझे हर ट्रेनिंग सेशन में ले जाते थे. कई बार मां मुझे ले जाती थीं क्योंकि आप काम पर होते थे. और हां, आपने कभी कोई मैच नहीं छोड़ा. मुझे खेलते हुए देखते हुए आप ने कितनी तकलीफें झेलीं और कितना मजा भी लिया, भले ही आप ने कभी मेरी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं की.'
'आप मेरे डैड, मेरे दोस्त और मेरे रिप्रेजेंटेटिव थे. आपको हमेशा पता होता था कि हर पल में आपको क्या भूमिका निभानी है, और आप कभी गलत नहीं होते थे. कुछ बहस या असहमति के बावजूद, आप हमेशा सही होते थे. आखिर में, चीजें हमेशा वैसी ही होती थीं जैसा आप कहते थे.'
'मुझे आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, खासकर मेरे बच्चों की परवरिश में, क्योंकि मैं उन्हें वैसे ही सिखाता और बड़ा करता हूं जैसे आपने और मां ने मुझे बड़ा किया था. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और ऊपर से हम पर नजर रखना, ठीक वैसे ही जैसे आप यहां से करते थे. हर चीज के लिए धन्यवाद. आई लव यू डैड'