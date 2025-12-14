ETV Bharat / sports

वानखेड़े में दिखा मेसी का जलवा, सचिन तेंदुलकर और सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आए नजर

Lionel Messi मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ-साथ सचिन तेंदुलकर से मिले और फैंस को फुटबॉल का डोज दिया.

Lionel Messi meet Sachin tendulkar
मेसी सचिन से मिलते हुए (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 8:12 PM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
मुंबई: दुनिया के सबसे पॉपुलर फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेसी रविवार को मुंबई पहुंचे. वानखेड़े स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, जिसमें सभी उम्र के फैंस शामिल थे. इस दौरान उनसे सचिन तेंदुलकर भी मिले.

चर्चगेट इलाके में हजारों फैंस
चर्चगेट स्टेशन से वानखेड़े तक जाने वाली सड़क पर एक अलग ही जोश था. फैंस से भरे वानखेड़े स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री शामिल हुए.

मेसी का शानदार स्वागत
वानखेड़े स्टेडियम में मेसी का शानदार तरीके से स्वागत किया गया और आतिशबाजी भी हुई. सीएम देवेंद्र फडणवीस और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. एक प्रदर्शनी मैच खेला गया, जिसमें भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री और बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया जैसी हस्तियां शामिल थीं. मेसी, लुइस सुआरेज और रोड्री डी पॉल की तिकड़ी ने एक फ्रेंडली मैच में शामिल खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाई.

सचिन तेंदुलकर से इंडियन जर्सी मिली
यह दो स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स की मुलाकात थी, जब सचिन तेंदुलकर ने मेसी को टीम इंडिया की जर्सी दी, जबकि मेसी ने सचिन को फुटबॉल दी. सीएम फडणवीस ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भीड़ को संबोधित किया. कार्यक्रम का समापन मेसी द्वारा सुनील छेत्री को अपनी जर्सी देने के साथ हुआ.

प्रोजेक्ट महादेव शुरू
इस मौके पर राज्य सरकार के खेल विभाग, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्रा), सिडको और वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन (WIFA) ने मिलकर राज्य में फुटबॉल के खेल को विकसित करने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट महादेव' नाम की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की. 'प्रोजेक्ट महादेव' योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवा खिलाड़ियों को फुटबॉल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

यह कार्यक्रम राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वानखेड़े स्टेडियम में हुआ. इस योजना के तहत, 13 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए सिलेक्शन ट्रायल एक महीने पहले नेरुल के यशवंत राव चव्हाण फुटबॉल ग्राउंड में हुआ था. इस सिलेक्शन टेस्ट में कुल 419 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 40 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अगले राउंड के लिए चुना गया है, जिसमें 20 लड़के और 20 लड़कियां शामिल हैं.

Last Updated : December 14, 2025 at 8:21 PM IST

