मेसी का इंडिया टूर, एक क्लिक में जानें पूरा शेड्यूल
Messi India Tour full Schedule: फुटबॉल के लीजेंड लियोनेल मेसी का 3 दिवसीय भारतीय दौरा 13 दिसंबर से शुरू होगा.
Published : December 11, 2025 at 6:47 PM IST
हैदराबाद: अर्जेंटीना के सुपर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी भारत के दौरे पर आने वाले हैं. जिसे फैंस GOAT टूर का नाम दे रहे हैं. मेसी ये टूर 13 दिसंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर को खत्म होगा. अपने गोट टूर के दौरान मेसी चार शहरों - कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.
यह दिग्गज फुटबॉलर अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत कई मशहूर हस्तियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे. इस इवेंट में मेसी के बार्सिलोना टीम के साथी और उरुग्वे के स्ट्राइकर, लुइस सुआरेज और फीफा विश्व कप विजेता रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहेंगे.
मेसी 13 दिसंबर को रात 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेंंगे और फिर उसी दिन हैदराबाद का भी दौरा करेंगे. उसके बाद वो 14 दिसंबर को मुंबई और 15 दिसंबर को नई दिल्ली का दौरा करेंगे.
इस मौके पर मेसी के इवेंट के टिकट जोमैटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप पर उपलब्ध होंगे. जहां ज्यादातर शहरों में टिकट की कीमतें लगभग 4,500 रुपये हैं. सिर्फ मुंबई लेग में टिकट की कीमत 8,250 रुपये होगी.
हैदराबाद में, मेसी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे. जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे.
मेसी के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल
13 दिसंबर, कोलकाता
- 1:30am : कोलकाता में आगमन
- 9:30am से 10:30am तक: मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम
- 10:30am से 11:15am तक: मेसी के स्टेचू का वर्चुअल उद्घाटन
- 11:15am से 11:25am तक: युवा भारती स्टेडियम में आगमन
- 11:30am: शाहरुख खान युवा भारती में पहुंचेंगे
- 12:00pm: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली स्टेडियम पहुंचेंगे
- 12:00pm से 12:30pm तक: फ्रेंडली मैच
- 2:00pm : कोलकाता से हैदराबाद के लिए रवाना
13 दिसंबर, हैदराबाद
- 7:00pm: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मैच
- शाम में मेस्सी के साथ जश्न मनाने के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन
14 दिसंबर, मुंबई
- 3:30pm: क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल कप में भागीदारी
- 4:00pm: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच
- 5:00pm: वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम जिसके बाद चैरिटी फैशन शो का आयोजन
15 दिसंबर, नई दिल्ली
- पीएम मोदी से मुलाकात
- 1:30pm: अरुण जेटली स्टेडियम में कार्यक्रम