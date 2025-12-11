ETV Bharat / sports

मेसी का इंडिया टूर, एक क्लिक में जानें पूरा शेड्यूल

हैदराबाद: अर्जेंटीना के सुपर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी भारत के दौरे पर आने वाले हैं. जिसे फैंस GOAT टूर का नाम दे रहे हैं. मेसी ये टूर 13 दिसंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर को खत्म होगा. अपने गोट टूर के दौरान मेसी चार शहरों - कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.

यह दिग्गज फुटबॉलर अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत कई मशहूर हस्तियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे. इस इवेंट में मेसी के बार्सिलोना टीम के साथी और उरुग्वे के स्ट्राइकर, लुइस सुआरेज और फीफा विश्व कप विजेता रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहेंगे.

मेसी 13 दिसंबर को रात 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेंंगे और फिर उसी दिन हैदराबाद का भी दौरा करेंगे. उसके बाद वो 14 दिसंबर को मुंबई और 15 दिसंबर को नई दिल्ली का दौरा करेंगे.

इस मौके पर मेसी के इवेंट के टिकट जोमैटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप पर उपलब्ध होंगे. जहां ज्यादातर शहरों में टिकट की कीमतें लगभग 4,500 रुपये हैं. सिर्फ मुंबई लेग में टिकट की कीमत 8,250 रुपये होगी.

हैदराबाद में, मेसी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे. जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे.

मेसी के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल