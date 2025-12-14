ETV Bharat / sports

मेसी का आज मुंबई टूर, इन बड़ी हस्तियों से होगी मुलाकात, जानें गोट टूर का पूरा कार्यक्रम

Lionel Messi in India: कोलकाता और हैदराबाद के बाद लियोनेल मेसी आज मुंबई का दौरा करने वाले हैं.

मेसी आज मुंबई का करेंगे दौरा
मेसी आज मुंबई का करेंगे दौरा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 11:11 AM IST

Messi Mumbai Tour: अर्जेंटीना का सुपर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. गोट टूर ऑफ इंडिया के पहले दिन 13 दिसंबर को मेसी ने कोलकाता और हैदराबाद का दौरा किया. दूसरे दिन यानी की 14 दिसंबर को ये स्टार फुटबॉलर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का दौरा करने वाला है.

इस वीआईपी दौरे को सफल बनाने के लिए और कोलकाता जैसे मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए शहर में कई जगह बैरिकेडिंग किए गए है. साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कई रोड को डाइवर्ट भी किया गया है.

मेसी का मुंबई टूर
मेसी हैदराबाद के कार्यक्रमों के बाद 14 दिसंबर को मुंबई पहुंचने वाले हैं. जहां वो सबसे पहले दोपहर 3:30 बजे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में पैडल गोट कप में शामिल होंगे, जहां 4 बजे एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा. उसके बाद दूसरा बड़ा कार्यक्रम शाम 5 बचे से वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा. इस कार्यक्रम का समापन एक चैरिटी फैशन शो के साथ होगा, जिसमें लाइव स्पेनिश संगीत परफॉर्मेंस भी होंगे, जो खेल, संस्कृति और मनोरंजन का मिश्रण पेश करेगा.

मेसी के मुंबई टूर का पूरा शेड्यूल

  • 3:30 pm: क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल गोट कप में भागीदारी
  • 4:00 pm: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच
  • 5:00 pm: वानखेड़े स्टेडियम में सेलिब्रेशन कार्यक्रम

मुंबई में किस किस से होगी मुलाकात?

इस टूर के दौरान मेसी के साथ उनके करीबी टीममेट लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी होंगे. जो कोलकाता और हैदराबाद में भी साथ साथ थे. जहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड और स्पोर्ट की बड़ी हस्तियों से होने वाली है. जिसमें बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम, करीना कपूर खान और जैकी श्रॉफ के साथ-साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का नाम शामिल है.

मेसी का आखिरी पड़ाव
मुंबई दौरे के बाद मेसी का भारत में आखिरी पड़ाव देश की राजधानी दिल्ली है. जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. उसके बाद वो वहीं से अपने देश अर्जेंटीना के लिए रवाना हो जाएंगे.

