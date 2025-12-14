मेसी का आज मुंबई टूर, इन बड़ी हस्तियों से होगी मुलाकात, जानें गोट टूर का पूरा कार्यक्रम
Lionel Messi in India: कोलकाता और हैदराबाद के बाद लियोनेल मेसी आज मुंबई का दौरा करने वाले हैं.
Published : December 14, 2025 at 11:11 AM IST
Messi Mumbai Tour: अर्जेंटीना का सुपर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. गोट टूर ऑफ इंडिया के पहले दिन 13 दिसंबर को मेसी ने कोलकाता और हैदराबाद का दौरा किया. दूसरे दिन यानी की 14 दिसंबर को ये स्टार फुटबॉलर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का दौरा करने वाला है.
इस वीआईपी दौरे को सफल बनाने के लिए और कोलकाता जैसे मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए शहर में कई जगह बैरिकेडिंग किए गए है. साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कई रोड को डाइवर्ट भी किया गया है.
MUMBAI IS GIVING A TRIBUTE TO THE GOAT, MESSI 🐐— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Messi will reach Mumbai today. pic.twitter.com/364Y5qaqfP
मेसी का मुंबई टूर
मेसी हैदराबाद के कार्यक्रमों के बाद 14 दिसंबर को मुंबई पहुंचने वाले हैं. जहां वो सबसे पहले दोपहर 3:30 बजे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में पैडल गोट कप में शामिल होंगे, जहां 4 बजे एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा. उसके बाद दूसरा बड़ा कार्यक्रम शाम 5 बचे से वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा. इस कार्यक्रम का समापन एक चैरिटी फैशन शो के साथ होगा, जिसमें लाइव स्पेनिश संगीत परफॉर्मेंस भी होंगे, जो खेल, संस्कृति और मनोरंजन का मिश्रण पेश करेगा.
मेसी के मुंबई टूर का पूरा शेड्यूल
- 3:30 pm: क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल गोट कप में भागीदारी
- 4:00 pm: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच
- 5:00 pm: वानखेड़े स्टेडियम में सेलिब्रेशन कार्यक्रम
मुंबई में किस किस से होगी मुलाकात?
🚨 MESSI × SACHIN × SUNIL CHHETRI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Wankhede will witness one of the Iconic Moments in Indian sports with Messi, Chhetri & Sachin in the ground in today evening. [Express Sports] pic.twitter.com/vTI2OIdiOZ
मेसी का आखिरी पड़ाव
मुंबई दौरे के बाद मेसी का भारत में आखिरी पड़ाव देश की राजधानी दिल्ली है. जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. उसके बाद वो वहीं से अपने देश अर्जेंटीना के लिए रवाना हो जाएंगे.