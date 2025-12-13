ETV Bharat / sports

मेसी पहुंचे भारत, हजारों लोगों ने आधी रात को कोलकाता में किया सुपर स्टार का शानदार स्वागत

Messi Grand Welcome: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने तीन दिवसीय भारत के दौरे के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं. उनका शानदार स्वागत करने के लिए हजारों प्रशंसकों ने दिसंबर की ठंड का सामना किया और आधी रात तक उनका कोलकाता में जोरदार स्वागत करने के लिए इंतजार किया.

मेसी शनिवार 13 दिसंबर को रात 2.26 बजे कोलकाता मं उतरे, जिसकी वजह से एयरपोर्ट झंडों और मोबाइल कैमरों की लाइट के समुद्र में बदल गया, प्रशंसक अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए दौड़ रहे थे. बच्चे कंधों पर बैठे थे और ड्रम बज रहे थे, जब मेसी को भारी सुरक्षा के बीच VIP गेट से बाहर निकाला गया. फिर एक भारी काफिला उन्हें उनके होटल तक ले गया, जहां रात भर एक और बड़ी भीड़ इंतजार कर रही थी.

GOAT इंडिया टूर 2025 के नाम से होने वाली ये मेस्सी की भारत यात्रा 2011 के बाद पहली बार है. वो अपने स्ट्राइक पार्टनर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के टीम के साथी रोड्रिगो डी पॉल के साथ यहां पहुंचे और अगले 72 घंटों में, वह कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली की यात्रा करेंगे. इस दौरान वो मुख्यमंत्रियों, कॉर्पोरेट नेताओं, बॉलीवुड हस्तियों और आखिर में सोमवार 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे.

प्रशंसकों का इंतजार निराशा में खत्म

मेसी की एक झलक पाने के लिए पूरी रात जागने के बावजूद, कई प्रशंसकों का लंबा इंतजार उस समय निराशा में बदल गया, जब वे अपने आइकन फुटबॉलक की एक झलक भी नहीं देख पाए. भारी भीड़ होने की वजह से मेसी को हवाई अड्डे से बाहर निकालकर सुबह लगभग 3.30 बजे दूसरे रास्ते उनके होटल ले जाया गया, जिससे सैकड़ों इंतजार कर रहे समर्थकों को निराशा हुई. केवल कुछ भाग्यशाली हवाई अड्डे के कर्मचारियों को ही अर्जेंटीना के सुपरस्टार की एक झलक मिल पाई.