मेसी पहुंचे भारत, हजारों लोगों ने आधी रात को कोलकाता में किया सुपर स्टार का शानदार स्वागत

GOAT India Tour 2025: अगले 72 घंटों में, लियोनेल मेसी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली की यात्रा करेंगे.

मेसी पहुंचे भारत (PTI PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 9:45 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 9:51 AM IST

Messi Grand Welcome: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने तीन दिवसीय भारत के दौरे के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं. उनका शानदार स्वागत करने के लिए हजारों प्रशंसकों ने दिसंबर की ठंड का सामना किया और आधी रात तक उनका कोलकाता में जोरदार स्वागत करने के लिए इंतजार किया.

मेसी शनिवार 13 दिसंबर को रात 2.26 बजे कोलकाता मं उतरे, जिसकी वजह से एयरपोर्ट झंडों और मोबाइल कैमरों की लाइट के समुद्र में बदल गया, प्रशंसक अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए दौड़ रहे थे. बच्चे कंधों पर बैठे थे और ड्रम बज रहे थे, जब मेसी को भारी सुरक्षा के बीच VIP गेट से बाहर निकाला गया. फिर एक भारी काफिला उन्हें उनके होटल तक ले गया, जहां रात भर एक और बड़ी भीड़ इंतजार कर रही थी.

GOAT इंडिया टूर 2025 के नाम से होने वाली ये मेस्सी की भारत यात्रा 2011 के बाद पहली बार है. वो अपने स्ट्राइक पार्टनर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के टीम के साथी रोड्रिगो डी पॉल के साथ यहां पहुंचे और अगले 72 घंटों में, वह कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली की यात्रा करेंगे. इस दौरान वो मुख्यमंत्रियों, कॉर्पोरेट नेताओं, बॉलीवुड हस्तियों और आखिर में सोमवार 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे.

प्रशंसकों का इंतजार निराशा में खत्म
मेसी की एक झलक पाने के लिए पूरी रात जागने के बावजूद, कई प्रशंसकों का लंबा इंतजार उस समय निराशा में बदल गया, जब वे अपने आइकन फुटबॉलक की एक झलक भी नहीं देख पाए. भारी भीड़ होने की वजह से मेसी को हवाई अड्डे से बाहर निकालकर सुबह लगभग 3.30 बजे दूसरे रास्ते उनके होटल ले जाया गया, जिससे सैकड़ों इंतजार कर रहे समर्थकों को निराशा हुई. केवल कुछ भाग्यशाली हवाई अड्डे के कर्मचारियों को ही अर्जेंटीना के सुपरस्टार की एक झलक मिल पाई.

'ये जश्न का मौका है'

मेसी के टूर प्रमोटर सताद्रु दत्ता, जिन्होंने एयरपोर्ट पर मेस्सी का स्वागत किया, ने कहा कि यह पल कोलकाता के लिए ऐतिहासिक था. '2011 में, वह कप्तान बनने के बाद भारत आए थे, लेकिन अब वह वर्ल्ड कप और अपना आठवां बैलन डी'ओर जीतने के बाद आ रहे हैं. इसलिए, यह सच में बहुत खास है. मुझे नहीं लगता कि वह फिर कभी आएंगे, इसलिए यह जश्न का मौका है.'

उन्होंने कहा कि मेस्सी की मौजूदगी भारतीय फुटबॉल को एक असली बढ़ावा दे सकती है. 'इतने सारे स्पॉन्सर किसी फुटबॉल स्टार के लिए पहले कभी एक साथ नहीं आए हैं, आप कह सकते हैं कि यह मेस्सी के लिए है, लेकिन अगर उस पैसे का 10 प्रतिशत भी भारतीय फुटबॉल के विकास में आता है, तो यह बहुत बड़ी बात होगी. यहां मेसी की मूर्ति जो लगाई गई है और जिसका अनावरण सुबह होगा, वह भी दुनिया में अपनी तरह की पहली है, मेसी इस बार एक विरासत छोड़ने वाले हैं.'

हजारों लोगों ने आधी रात को कोलकाता में किया सुपर स्टार का शानदार स्वागत
हजारों लोगों ने आधी रात को कोलकाता में किया सुपर स्टार का शानदार स्वागत (PTI)

मेसी का पूरा शेड्यूल

13 दिसंबर, कोलकाता

  • 1:30am : कोलकाता में आगमन
  • 9:30am से 10:30am तक: मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम
  • 10:30am से 11:15am तक: मेसी के स्टेचू का वर्चुअल उद्घाटन
  • 11:15am से 11:25am तक: युवा भारती स्टेडियम में आगमन
  • 11:30am: शाहरुख खान युवा भारती में पहुंचेंगे
  • 12:00pm: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली स्टेडियम पहुंचेंगे
  • 12:00pm से 12:30pm तक: फ्रेंडली मैच
  • 2:00pm : कोलकाता से हैदराबाद के लिए रवाना

13 दिसंबर, हैदराबाद

GOAT इंडिया टूर 2025 के नाम से होने वाली ये मेस्सी की भारत यात्रा 2011 के बाद पहली बार है
GOAT इंडिया टूर 2025 के नाम से होने वाली ये मेस्सी की भारत यात्रा 2011 के बाद पहली बार है (PTI)
  • 7:00pm: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मैच
  • शाम में मेस्सी के साथ जश्न मनाने के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन

14 दिसंबर, मुंबई

  • 3:30pm: क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल कप में भागीदारी
  • 4:00pm: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच
  • 5:00pm: वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम जिसके बाद चैरिटी फैशन शो का आयोजन

15 दिसंबर, नई दिल्ली

  • पीएम मोदी से मुलाकात
  • 1:30pm: अरुण जेटली स्टेडियम में कार्यक्रम

संपादक की पसंद

