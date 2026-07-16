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'हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया...': वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद मेसी ने दिया बड़ा बयान

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, जिसका मेसी ने जवाब दिया है.

लियोनेल मेसी
लियोनेल मेसी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
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अटलांटा: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर 2-1 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई. जहां अब उनका सामना 20 जुलाई को स्पेन से होगा.

फाइनल में पहुंचने के बाद अर्जेंटीना का कप्तान लियोनल मेसी ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है जो ये आरोप लगाते रहे हैं कि FIFA अर्जेंटीना का पक्ष ले रहा है. उन्होंने कहा कि लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचना यह साबित करता है कि उनकी टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है और उनकी सफलता कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है.

'किसी ने कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया'
मेसी ने मैच के बाद कहा, 'चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा... पिछले चार सालों से हम सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, चाहे लोग इसे पसंद करें या न करें, या वे कुछ भी कहें. एक बार फिर, हम दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल हैं, और यह दिखाता है कि हमने जो कुछ भी किया है वह कोई तुक्का नहीं है और हमें किसी ने कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया है. लगातार दो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचना ऐसी उपलब्धि है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, और इस ग्रुप ने यह कर दिखाया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर हम इंग्लैंड से हार जाते, तो लोग तरह-तरह की बकवास बातें करते, लेकिन हमने उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया. हम जानते थे कि फुटबॉल के मामले में हम उनसे बेहतर हैं, लेकिन इतने बड़े मैच में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, और ऐसे मैचों में ऐतिहासिक मुकाबले होते हैं.'

बता दें कि जारी टूर्नामेंट में अर्जेंटीना का सफर आरोपों से भरा रहा है. मैच में रेफरी के कई ऐसे फैसले देखने को मिले, जिन पर सवाल उठे और जो अर्जेंटीना के पक्ष में लगते थे. लेकिन मेसी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

आखिरी समय में पलटा गेम
सेमीफाइनल मैच की बात करें तो अटलांटा में खेले गए इस बड़े मैच में इंग्लैंड की तरफ से एंथनी गॉर्डन ने 55वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन ये बढ़त तब बराबरी में बदल गई जब मेसी के 85 मिनट में एक असिस्ट से एंजो फर्नांडीज ने गोल कर दिया उसके बाद लाउतारो मार्टिनेज ने स्टॉपेज टाइम में दूसरा गोल करके अर्जेंटीना को अपना विश्व खिताब बचाने के और करीब पहुंचा दिया.

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