लियोनेल मेसी ने तोड़ा 56 साल पुराना रिकॉर्ड, ब्राजील के पेले को छोड़ा पीछे
FIFA वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में लियोनेल मेसी ने एक गोल किया.
Published : July 4, 2026 at 5:18 PM IST
Lionel Messi New Record: अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो अब वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल प्लस असिस्ट (12) करने वाले वाले खिलाड़ी बन गए हैं.
मेसी ने ये रिकॉर्ड अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे के बीच राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हासिल किया. जिसमें अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराया और खेल एक्स्ट्रा टाइम तक चला. मेसी ने मैच का पहला गोल करके ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 11-11 गोल प्लस असिस्ट हैं.
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मेसी ने तोड़ा 56 साल पुराना रिकॉर्ड
39 वर्षीय मेसी ने 29वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए पहला गोल करके मौजूदा चैंपियन को 1-0 की बढ़त दिलाई. यह गोल FIFA वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में मेसी का 12वां गोल प्लस असिस्ट था. जिससे उन्होंने पेले और किलियन एम्बाप्पे के 11 योगदानों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. मेसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचों में अब तक छह गोल और छह असिस्ट कर चके हैं.
जबकि पेले ने ब्राजील के लिए 11 गोल (आठ गोल और तीन असिस्ट) किए हैं. जब उन्होंने 1958, 1962 और 1970 में अपने देश का प्रतिनिधित्तव किया था. वहीं एम्बाप्पे टूर्नामेंट के नॉकआउट चरणों में 9 गोल और दो असिस्ट करके दुसरे नंबर पर हैं. ब्राजील के रोनाल्डो ने तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने 10 गोल में असिस्ट दिया है, जिसमें आठ गोल उन्होंने खुद किए और दो में असिस्ट दिए.
Movement on the all-time appearances table after the latest round of games 📈 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QpEA9rw4Hi— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
मेसी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड
- FIFA वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल (20 गोल)
- फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार आठ मैचों में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी (8 मैच)
- लगातार सबसे ज्यादा नॉकआउट मैचों में गोल (5 मैच)
- वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल योगदान (गोल + असिस्ट) - 12
- दो वर्ल्ड कप संस्करणों (2022 और 2026) में 7 से ज्यादा गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी
- वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा गोल (19 गोल)
- वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार खेलना (30 मैच)
मेसी गोल्डन बूट की रेस में आगे हैं
राउंड ऑफ 32 के इस मैच से पहले, एम्बाप्पे और मेसी छह-छह गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में बराबरी पर थे. अर्जेंटीना के इस फॉरवर्ड के पहले गोल ने उन्हें गोल्डन बूट की रेस में बढ़त दिला दी. मेसी के नाम अब इस टूर्नामेंट में सात गोल हो गए हैं और वे 'गोल्डन बूट' जीतने के प्रबल दावेदार हैं.
The adidas Golden Boot race continues 🎯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FiPWK2dNXH— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
- लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 7 गोल
- काइलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 6 गोल
- एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 5 गोल
- हैरी केन (इंग्लैंड) - 5 गोल
- उसमान डेम्बेले (फ्रांस) - 4 गोल