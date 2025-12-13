ETV Bharat / sports

हैदराबाद पहुंचे मेसी, 100 फैंस 10 लाख देकर खिचाएंगे फोटो, तेलंगाना सीएम संग होगा फुटबॉल मैच

मेसी और रेवंत रेड्डी के बीच होगा मैच मेसी के 'GOAT टूर' के हिस्से के तौर पर एक मैच भी खेला जाएगा. इस मैच में रेवंत रेड्डी मेसी के सामने मैच खेलते हुए नजर आएंगे. मुख्यमंत्री जर्सी नंबर 9 पहनेंगे और मेसी अपनी मशहूर जर्सी नंबर 10 पहनेंगे. ये पहली बार होगा जब मेसी के साथ भारत का कोई मुख्यमंत्री फुटबॉल मैच खेलेगा.

हैदराबाद: स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी अर्जेंटीना से भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए हैं. मेसी पहले कोलकाता पहुंचे और अब कोलकाता से हैदराबाद पहुंच गए हैं. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मेसी का फैंस ने जमकर स्वागत किया है. उनके हैदराबाद पहुंचने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. अब मेसी का तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के उप्पल में स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्वागत करेंगे.

100 फैंस खिचाएंगे 10 लाख देकर फोटो

हैदराबाद में मेसी 100 फैंस के साथ फोटो खिचाएंगे. ये फैंस 10 लाख रुपए देकर मेसी के साथ एक तस्वीर लेंगे. अब तक कई फैंस इसके लिए आवेदन कर चुके हैं. इससे पहले 'द गोट टूर' की आयोजन समिति (हैदराबाद) की सलाहकार पार्वती रेड्डी ने कहा कि, फुटबॉल फैंस फलकनुमा पैलेस में 'मीट एंड ग्रीट विद मेसी' इवेंट में मेसी से मिल पाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि फुटबॉल सुपरस्टार के साथ हर फोटो की कीमत 9.95 लाख रुपये (प्लस GST) होगी. टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर उपलब्ध हैं और सिर्फ 100 लोग ही फोटो ले पाएंगे.

लियोनल मेसी (ETV Bharat)

लियोनल मेसी (ETV Bharat)

हैदराबाद में लियोनेल मेस्सी का पूरा शेड्यूल

फ्रेंडली मैचशाम 7:50 बजे शुरू होगा.

सीएम रेवंत रेड्डी रात 8:06 बजे मैदान में आएंगे.

मेसी रात 8:06 बजे मैदान में आएंगे.

रोड्रिगो और लुइस सुआरेज रात 8:08 बजे मैदान में आएंगे.

पेनल्टी शूटआउट रात 8:13 बजे होगा.

राहुल गांधी रात 8:18 बजे मैदान में आएंगे.

मैच के बाद, मेस्सी ग्रुप फोटो में हिस्सा लेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे.

कोलकाता में मचा बवाल

इससे पहले मेसी 13 दिसंबर की रात लगभग 2:30 बजे भारत पहुंचे, जहां कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर उनके लिए जबरदस्त क्रेज देखा गया. जब मेसी कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे तो वो वहां 10 मिटन तक भी नहीं रुके, ऐसे में वहां पहुंचे फैंस गुस्सा गए और उन्होंने मैदान पर तोड़फोड़ की और भगदड़ मच गई.