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मेसी vs यमाल: जिस बच्चे को गोद में उठाया वही बच्चा बना सबसे बड़ा खतरा, फीफा वर्ल्ड कप की अविश्वसनीय स्टोरी

ये मशहूर तस्वीरें 2007 में जोन मोनफोर्ट ने यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) की चैरिटी के लिए खींची थीं, जिसे बार्सिलोना के अखबार 'डायरियो स्पोर्ट' ने आयोजित किया था.

19 साल पुरानी फोटो वायरल फाइनल मैच से पहले सोशल मीडिया पर 19 साल पुरानी एक फोटो वायरल हो रही है. जिसमें अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी एक बच्चे को बाथटब में नहलाते हुए दिख रहे हैं. लेकिन वह बच्चा कोई और नहीं, बल्कि स्पेन के मौजूदा सनसनीखेज खिलाड़ी लैमिन यमल हैं.

दरअसल मेसी ने 2007 में जिस 5 महीने के बच्चे को अपनी गोद में लिया और नहलाया, 19 साल बाद, वही बच्चा अब रविवार रात न्यूयॉर्क (अमेरिका) के न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ मैदान पर खड़ा होगा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच लियोनल मेसी की टीम अर्जेंटीना और स्पेन की टीम के बीच खेला जाना है. जिसमें लैमिन यमाल जैसा 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी भी मौजूद है. और ये कहानी इन्हीं दो खिलाड़ियों की है.

Lionel Messi vs Lamine Yamal: असल जिंदगी में कुछ कहानियां इतनी अविश्वसनीय होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है. ऐसी ही एक कहानी फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट से निकल कर सामने आ रही है. जो शायद खेल की सबसे बेहतरीन कहानियों से एक है.

उस समय 20 साल के मेसी, जो बार्सिलोना के उभरते हुए स्टार और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे, को फोटोशूट के लिए स्थानीय परिवारों के बच्चों के साथ जोड़ा गया था. यह फोटो 2024 यूरो कप के दौरान यमल के पिता ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. FIFA फाइनल से पहले यह फोटो फिर से वायरल हो रही है.

तस्वीरों में मेसी को एक छोटे से बाथटब में बच्चे को सावधानी से पकड़े हुए और बाद में उसे अपनी गोद में लिए हुए पोज देते हुए दिखाया गया था. उस समय, किसी ने नहीं सोचा होगा कि उन तस्वीरों में दिख रहा बच्चा बड़ा होकर फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में से एक बनेगा.

39 वर्षीय लियोनल मेसी और 19 वर्षीय लैमिन यमाल (AP)

मेसी vs यमाल रोमांचक मुकाबला

इस कहानी ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में एक अलग सी जान डाल दी है. जिससे स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खिताब की लड़ाई और भी रोमांचक होने वाली है. इससे दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है. मैदान पर इन दोनों के बीच मुकाबला कैसा होगा? वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे? यह दिलचस्प हो गया है. और यह देखने के लिए कि इन दोनों के बीच लड़ाई कैसी होगी, हमें 20 जुलाई तक इंतजार करना होगा.

वायरल फोटो पर यमाल की प्रतिक्रिया

फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने के बाद, स्पेनिश खिलाड़ी यमाल ने मीडिया के साथ बातचीत में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्हें यह फोटो दिखाई गई, जिस पर वो हंस पड़े. यमाल से पूछा गया, 'इसे देखकर आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि आप दोनों को फाइनल में आमने-सामने होना चाहिए?' जिस पर यमाल ने कहा, 'मेसी और मैं अब बड़े हो गए हैं. मेसी की टीम भी फाइनल में पहुंच सकती है. मुझे वर्ल्ड कप फाइनल में उनके खिलाफ खेलना अच्छा लगेगा.'

मेसी का रिएक्शन

अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने भी स्पेन के फॉरवर्ड लैमिन यमाल के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया. मेसी ने कहा, 'सच कहूं तो, हमारी वह तस्वीर वाकई अनोखी है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही होती है, उस तस्वीर में मैं उसके साथ था जब वह बच्चा था, और अब हम दोनों वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं.'

मेसी ने आगे कहा, 'लैमिन में बहुत टैलेंट है. मैं उसे काफी फॉलो करता रहा हूं क्योंकि वह उस क्लब के लिए खेलता है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं. मैं हमेशा उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहता हूं. 19 साल की उम्र में ही वह एक टॉप खिलाड़ी बन चुका है और उसका पूरा करियर अभी बाकी है. उसके पास कुछ ऐतिहासिक हासिल करने का शानदार मौका है, जिसे हम इस बार न होने देने की पूरी कोशिश करेंगे. मैं बस उसे शुभकामनाएं देना चाहता हूं.'

लैमिन यमाल (AP)

दोनों एक ही एकेडमी से निकले

39 साल के मेसी ने अर्जेंटीना को एक और वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया है, जबकि यमाल स्पेन की नई पीढ़ी के चेहरे और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरे हैं. न्यूयॉर्क में होने वाला फाइनल सिर्फ अर्जेंटीना बनाम स्पेन का मुकाबला नहीं होगा. मुकाबला मेसी और उस बच्चे के बीच भी होगा जिसे उन्होंने कभी अपनी गोद में उठाया था.

खास बात ये है कि दोनों खिलाड़ी बार्सिलोना की मशहूर ला मासिया एकेडमी से निकले हैं. मेसी ला मासिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बने, जबकि युवा खिलाड़ी यमाल को एकेडमी का अगला ग्लोबल सुपरस्टार माना जा रहा है. पिछली बार ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप 1966 में भिड़ी थी, जिसमें अर्जेंटीना 2-1 से जीत दर्ज की थी.

अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. जबकि स्पेन फ्रांस को 2-0 से मात देकर यहां तक पहुंचा है.

मेसी और यमाल का प्रदर्शन

युवा खिलाड़ी यमाल इस फीफा में पहले ही एक गोल कर चुके हैं. यमाल ने ग्रुप स्टेज में सऊदी अरब के खिलाफ मैच में गोल किया था. इसके साथ ही वो फीफा के इतिहास में गोल करने वाले सबसे युवा स्पेनिश खिलाड़ी बन गए. यमाल इस टूर्नामेंट में स्पेन के मैचों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं. वे अब तक सभी मैचों में खेले हैं. दूसरी ओर, दिग्गज मेसी लगातार गोल कर रहे हैं. उन्होंने अब तक 8 गोल (4 असिस्ट) किए हैं और गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं.