महान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर की कैप 2.92 करोड़ में नीलाम, टोपी का भारत से भी है खास नाता

Sir Don Bradman Cap auctioned: सर डॉन ब्रैडमैन की 1947 की कैप गोल्ड कोस्ट में 2.92 करोड़ रुपये में नीलाम हुई.

File Photo: Baggy Green Cap
बैगी ग्रीन कैप (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 3:03 PM IST

गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट आइकन सर डॉन ब्रैडमैन द्वारा पहनी गई एक कीमती बैगी ग्रीन कैप सोमवार 26 जनवरी को गोल्ड कोस्ट में एक नीलामी में 460,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 2.92 करोड़ रुपये) में बिकी, जिसने खेल के सबसे मशहूर बल्लेबाजों में से एक की कैप के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है. बता दें 'बैगी ग्रीन कैप' ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा टेस्ट में पहनी जाने वाली टोपी को कहते हैं.

नीलामी जीतने वाले वाले ने अपना नाम जाहिर न करने का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कैप को एक म्यूजियम में रखा जाएगा, जिससे क्रिकेट प्रशंसक खेल की बेशकीमती कलाकृतियों में से एक को देख सकेंगे.

कैप का भारत से है खास नाता
यह कैप 1947-48 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की है और खेल के महत्व से परे इसकी एक खास कहानी है. ब्रैडमैन ने यह कैप भारतीय क्रिकेटर श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी को व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट की थी. सोहोनी के परिवार ने सात दशकों से ज्यादा समय तक इस कैप को बहुत सावधानी से सहेज कर रखा, इसे तीन पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा. इतने ज्यादा साल गुजरने के बावजूद, कैप काफी अच्छी स्थिति में है. नीलाम हुई कैप के अंदर 'D.G. Bradman' और 'S.W. Sohoni' नाम हाथ से लिखे हुए हैं, जो इसकी प्रामाणिकता और आकर्षण को और बढ़ाते हैं.

इससे पहले 2024 में भी ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन 479,700 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (2.63 करोड़ रुपये) में नीलाम हुई थी. ब्रैडमैन के जमाने की बैगी ग्रीन कैप बहुत दुर्लभ हैं, कुछ ही लोगों के पास ये हैं. इस वजह से ये क्रिकेट यादगार चीजों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कलाकृतियां बन गई हैं.

ब्रैडमैन का का क्रिकेट करियर
ब्रैडमैन का टेस्ट करियर शानदार रहा है, उन्होंने 52 टेस्ट खेले और 99.94 के शानदार करियर औसत के साथ समाप्त किया. उन्होंने 29 टेस्ट शतक बनाए, जिसमें 12 दोहरे और तीन तिहरे शतक बनाए, जो एक और मील का पत्थर है जो आज भी कायम है. ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए 52 टेस्ट मैचों में, ब्रैडमैन ने 99.94 की औसत से 6,996 रन बनाए, और 1928 से 1948 तक ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप दबदबा बनाए रखा.

क्रिकेट के सबसे मशहूर पलों में से एक में, ब्रैडमैन को 1948 में ओवल में अपनी आखिरी टेस्ट पारी में 100 से ज्यादा के बल्लेबाजी औसत के साथ रिटायर होने के लिए सिर्फ चार रन चाहिए थे. हालांकि, वह बिना रन बनाए आउट हो गए, जिससे उनका करियर रिकॉर्ड 100 की औसत से ठीक पहले खत्म हो गया.
सर डॉन ब्रैडमैन का 2001 में 92 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें ऑस्ट्रेलियाई फैंस के दिलों में आज भी जिंदा हैं.

