'ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस को छोड़ो...', गावस्कर का भारतीय बल्लेबाजी अप्रोच पर फूटा गुस्सा
Sunil Gavaskar on Indian batters: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की खराब बल्लेबाजी अप्रोच पर सुनील गावस्कर बुरी तरह से भड़क गए.
Published : February 24, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 4:34 PM IST
Sunil Gavaskar on Indian batters: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 के अपने पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन भारत को साउथ अफ्रीका से 76 रनों से हार मिली. जिसके बाद उनका नेट रन रेट इतना खराब हो गया कि अब सेमीफाइनल में पहुंचना का रास्ता भी काफी मुश्किल हो गया है. रविवार 22 फरवरी को अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 187 का स्कोर बनाया, जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रनों पर ही सिमट गई.
ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस को छोड़ो
इस मैच में भारत की बल्लेबाजी बुरी तरह से एक्सपोज हुई. कप्तान सूर्यकुमार ने हार का कारण खराब बल्लेबाजी को बताया. पूर्व क्रिकेटरों ने तो भारतीय बल्लेबाजी की कड़ी आलोचना की और कहा कि टी20 ऐसे नहीं खेला जाता जैसा की भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है.
टीम इंडिया के बैटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर का मानना है कि भारत को साउथ अफ्रीका की पारी से सीख लेने, अपना ईगो छोड़ने और T20 वर्ल्ड कप मैच में ओवरकॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरने और हर चीज पर अपना बल्ला फेंकने के बजाय हालात के हिसाब से ढलने की जरूरत थी.
भारतीय बल्लेबाजों को अफ्रीकी बल्लेबाजों से सीखने की जरुरत
गावस्कर ने स्टार पर कहा, 'ब्रेविस और मिलर ने जिस तरह से अपनी पार्टनरशिप बनाई, उसे देखकर लगता है कि भारतीय बैट्समैन को इसी अप्रोच की जरूरत थी. इंडियन बैट्समैन ने ऐसा नहीं किया. वे ओवरकॉन्फिडेंस में आए, हर चीज पर अपना बल्ला फेंका और विकेट गंवाए. साउथ अफ्रीका ने साफ तौर पर इंडिया को मात दी और यह उनके लिए एक अच्छी जीत थी.'
South Africa win by 76 runs in Ahmedabad. #TeamIndia set their sights on a turnaround in the next game.— BCCI (@BCCI) February 22, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/ZE8J4fF18z#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/xBIBwjEEmF
उन्होंने आगे कहा, 'इंडिया ने साउथ अफ्रीका की इनिंग्स से कुछ नहीं सीखा. वे बाउंड्री की उम्मीद में हर गेंद पर अपना बल्ला फेंकते हुए आए. T20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता. आपको अपोजिशन से सीखना होगा. अगर उन्होंने इस तरह की मुश्किल पिच पर अच्छा स्कोर किया है, तो आपको अपना ईगो छोड़ना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और एडजस्ट करना होगा.'
तिलक ने निराश किया
सुनील गावस्कर ने तिलक वर्मा के बारे में बात करते हुए कहा कि वो बहुत ही स्मार्ट बैटर हैं. लेकिन मैं मैच में उनके अप्रोच से निराश था. ईशान किशन के पहले ओवर में आउट होने के बाद टीम को रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 9.5 रन प्रति ओवर था. तो, तिलक खुद को और समय दे सकते थे. दूसरे एंड पर, अभिषेक शर्मा लगातार दो डक आउट हो गए थे. इसलिए, तिलक पर टिके रहने, पार्टनरशिप बनाने और पहले छह ओवर तक टिके रहने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह ऐसा करने में फेल रहे.
भारत का अगला मैच कब?
टी20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ है. ये मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा है. क्योंकि उनको सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा. इसके बाद भारत का तीसरा मैच एक मार्च को वेस्टइंडीज से होगा. जो सुपर 8 ग्रुप का आखिरी मैच भी होगा.