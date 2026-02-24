ETV Bharat / sports

'ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस को छोड़ो...', गावस्कर का भारतीय बल्लेबाजी अप्रोच पर फूटा गुस्सा

Sunil Gavaskar on Indian batters: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 के अपने पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन भारत को साउथ अफ्रीका से 76 रनों से हार मिली. जिसके बाद उनका नेट रन रेट इतना खराब हो गया कि अब सेमीफाइनल में पहुंचना का रास्ता भी काफी मुश्किल हो गया है. रविवार 22 फरवरी को अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 187 का स्कोर बनाया, जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रनों पर ही सिमट गई.

ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस को छोड़ो

इस मैच में भारत की बल्लेबाजी बुरी तरह से एक्सपोज हुई. कप्तान सूर्यकुमार ने हार का कारण खराब बल्लेबाजी को बताया. पूर्व क्रिकेटरों ने तो भारतीय बल्लेबाजी की कड़ी आलोचना की और कहा कि टी20 ऐसे नहीं खेला जाता जैसा की भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है.

टीम इंडिया के बैटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि भारत को साउथ अफ्रीका की पारी से सीख लेने, अपना ईगो छोड़ने और T20 वर्ल्ड कप मैच में ओवरकॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरने और हर चीज पर अपना बल्ला फेंकने के बजाय हालात के हिसाब से ढलने की जरूरत थी.

भारतीय बल्लेबाजों को अफ्रीकी बल्लेबाजों से सीखने की जरुरत

गावस्कर ने स्टार पर कहा, 'ब्रेविस और मिलर ने जिस तरह से अपनी पार्टनरशिप बनाई, उसे देखकर लगता है कि भारतीय बैट्समैन को इसी अप्रोच की जरूरत थी. इंडियन बैट्समैन ने ऐसा नहीं किया. वे ओवरकॉन्फिडेंस में आए, हर चीज पर अपना बल्ला फेंका और विकेट गंवाए. साउथ अफ्रीका ने साफ तौर पर इंडिया को मात दी और यह उनके लिए एक अच्छी जीत थी.'