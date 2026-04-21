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टी20 वर्ल्ड कप में मैच-फिक्सिंग की जांच के बीच आया नया मोड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार कनाडा टीम से जुड़ने के लगे आरोप

Match Fixing in T20 World Cup: कनाडा क्रिकेट टीम के मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में एक नया मोड़ सामने आया है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार कनाडा टीम से जुड़ने के लगे आरोप
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार कनाडा टीम से जुड़ने के लगे आरोप (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: हाल ही में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड बनाम कनाडा के मैच में फिक्सिंग के आरोप सामने आए थे. जिसकी ICC की एंटी-करप्शन यूनिट जांच कर रही है. अब इस मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में एक नया मोड़ सामने आया है.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मैच फिक्सिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित तौर पर हाथ हो सकता है. CBC न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कनाडा टीम के फैसलों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों और दबाव का असर हो सकता है.

रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि बिश्नोई गैंग की तरफ कुछ खिलाड़ियों पर कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का समर्थन करने के लिए दबाव डाला गया था और कुछ खिलाड़ियों को चेतावनी भी दी गई थी कि अगर उन्होंने कप्तान का साथ नहीं दिया, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि मैच फिक्सिंग में बाजवा का ही एक ओवर जांच के घेरे में है.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गैंग का मकसद यह पक्का करना था कि बाजवा कप्तान बनें और कुछ खास खिलाड़ियों को टीम से बाहर न किया जाए. इस धमकी की वजह से टीम के भीतर डर पैदा हो गया था, कुछ अधिकारियों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, तो कुछ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

कनाडा मैच-फिक्सिंग स्कैंडल क्या है?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 'करप्शन, क्राइम एंड क्रिकेट' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में क्रिकेट कनाडा के भीतर की समस्याओं को उजागर किया गया. इस डॉक्यूमेंट्री को कनाडा के एक खोजी कार्यक्रम 'द फिफ्थ स्टेट' ने बनाया है. जिनमें कनाडा क्रिकेट के खराब प्रशासन, टीम चयन में गड़बड़ियां और संभावित मैच-फिक्सिंग शामिल थे.

यह डॉक्यूमेंट्री कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा के एक ओवर पर केंद्रित है, और सारे आरोप उनकी गेंदबाजी से जुड़े हैं. ये मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चेन्नई में न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच का है. जिसमें कनाडा को 173 रनों के स्कोर का बचाव करना था. मैच में कप्तान बाजवा पांचवां ओवर डालने आए.

जिसमें उन्होंने 15 रन लुटाए. इसमें एक नो-बॉल और एक लेग साइड की तरफ डाली गई वाइड गेंद भी शामिल थी, जिस पर दो वाइड रन मिले. फिक्सिंग के आरोपों के चलते इस ओवर की जांच चल रही है.

ACU की अन्य जांच
ICC की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) कुछ अन्य मामलों की भी जांच कर रही है. इनमें एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी शामिल है, जिसमें कनाडा के कोच खुर्रम चौहान और क्रिकेट कनाडा बोर्ड के कुछ वरिष्ठ सदस्य, कोच पर राष्ट्रीय टीम में कुछ खास खिलाड़ियों को चुनने का दबाव डालते हुए सुनाई दे रहे हैं. यह ऑडियो पिछले साल लीक हुई थी और तब से ही ACU इसकी जांच कर रही है.

ICC के अंतरिम इंटीग्रिटी चीफ एंड्रयू एफ़ग्रेव ने कहा, 'हम इस स्तर पर आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.' जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस मामले ने कनाडा में खिलाड़ियों की सुरक्षा और क्रिकेट की निष्पक्षता को लेकर पहले ही कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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