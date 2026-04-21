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टी20 वर्ल्ड कप में मैच-फिक्सिंग की जांच के बीच आया नया मोड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार कनाडा टीम से जुड़ने के लगे आरोप

हैदराबाद: हाल ही में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड बनाम कनाडा के मैच में फिक्सिंग के आरोप सामने आए थे. जिसकी ICC की एंटी-करप्शन यूनिट जांच कर रही है. अब इस मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में एक नया मोड़ सामने आया है.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मैच फिक्सिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित तौर पर हाथ हो सकता है. CBC न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कनाडा टीम के फैसलों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों और दबाव का असर हो सकता है.

रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि बिश्नोई गैंग की तरफ कुछ खिलाड़ियों पर कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का समर्थन करने के लिए दबाव डाला गया था और कुछ खिलाड़ियों को चेतावनी भी दी गई थी कि अगर उन्होंने कप्तान का साथ नहीं दिया, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि मैच फिक्सिंग में बाजवा का ही एक ओवर जांच के घेरे में है.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गैंग का मकसद यह पक्का करना था कि बाजवा कप्तान बनें और कुछ खास खिलाड़ियों को टीम से बाहर न किया जाए. इस धमकी की वजह से टीम के भीतर डर पैदा हो गया था, कुछ अधिकारियों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, तो कुछ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

कनाडा मैच-फिक्सिंग स्कैंडल क्या है?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 'करप्शन, क्राइम एंड क्रिकेट' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में क्रिकेट कनाडा के भीतर की समस्याओं को उजागर किया गया. इस डॉक्यूमेंट्री को कनाडा के एक खोजी कार्यक्रम 'द फिफ्थ स्टेट' ने बनाया है. जिनमें कनाडा क्रिकेट के खराब प्रशासन, टीम चयन में गड़बड़ियां और संभावित मैच-फिक्सिंग शामिल थे.