हाय रे फूटी किस्मत! एक बार फिर टूटा साउथ अफ्रीकाई फैंस का दिल, जानिए हार पर क्यो बोलीं कप्तान?

दक्षिण अफ्रीका के बड़े मंच पर हारने का सिलसिला लगातार जारी है. महिला टीम भी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से हार गई.

Laura Wolvaardt
भारत के हारने के बाद दक्षिण अफ्रीकाई खिलाड़ी (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 9:53 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद : दक्षिण अफ्रीका की टीम को चोकॉर्स कहा जाता है क्योंकि वो बड़े मंच पर आकर हमेशा बिखर जाती है और फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठाने से चूक जाती है. दक्षिण अफ्रीका की टीम 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हारी. इसके बाद 2023 पुरुष विश्व कप सेमीफाइनल हार गई. 2024 पुरुष विश्व कप फाइनल हार गई. 2024 महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार गई. 2025 अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार गई. अब 2025 महिला विश्व कप फाइनल भी हार गई.

साउथ अफ्रीकाई फैंस का फिर टूटा दिल
भारत के हाथों आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 52 रनों से मिली हार ने साउथ अफ्रीका के फैंस का दिल एक बार फिर तोड़ दिया है. इस देश में फैंस क्रिकेट को खूब समर्थन करते हैं. इसके बावजूद क्रिकेट प्लेयर्स अपने फैंस का हर बार दिल तोड़ देते हैं और उन्हें एक तक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं दे पाए हैं.

अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाईं लौरा वोल्वार्ट
इस हार के बाद दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट भी निराश नजर आईं. उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की और शतकीय पारी खेली. वो जब तक क्रीज पर मौजूद थी तब तक अफ्रीकाई टीम के जीतने के चांस बने हुए थे. लौरा ने 98 बॉल में 11 चौके और 1 छक्के के साथ 101 रनों की पारी खेली. अमनजोत कौर ने एक अद्भुत कैच लेकर उनको पवेलियन की राह दिखाई.

हार के बाद क्या बोलीं लौरा वोल्वार्ट
इस हार के बाद अफ्रीकाई कप्तान ने कहा, 'इस कैंपेन के लिए मैं इस टीम पर बहुत गर्व महसूस कर रही हूं. पूरे टूर्नामेंट में हमने शानदार क्रिकेट खेला. आज हम हार गए. भारत ने बहुत अच्छा खेला. आज हारने वाली टीम में होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम एक ग्रुप के तौर पर इससे जरूर सीखेंगे. मुझे लगता है कि हमने उन कुछ खराब मैचों को पीछे छोड़कर बहुत अच्छा किया. हम या तो बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे, लेकिन शुक्र है कि इस टूर्नामेंट में ज्यादातर हम बहुत अच्छे थे'.

कप्तान ने आगे कहा, 'हां, मुझे लगता है कि बहुत सारे अलग-अलग खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया. बहुत सारे अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए यह एक शानदार टूर्नामेंट रहा और फाइनल तक पहुंचने के लिए हमने जो हिम्मत दिखाई, उस पर मुझे गर्व है. खैर, हम शुरू में थोड़ा और उम्मीद कर रहे थे. मुझे लगता है कि विकेट में अभी भी थोड़ा कुछ था. मुझे अभी भी लगता है कि बॉलिंग करने का फैसला सही था'.

लौरा ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और हमने खुद को एक अच्छा मौका दिया. एक अच्छी विकेट पर 300 का स्कोर ठीक-ठाक था और हमें सच में लगा था कि हम इसे चेज कर सकते हैं. शेफाली ने बहुत बढ़िया बैटिंग की. वह इसी तरह से खेलती हैं. वो बहुत आक्रामक हैं'.

वोल्वार्ट ने आगे कहा, ' बहुत दुख की बात है कि यह शायद उनका (मैरिजन कैप) आखिरी टूर्नामेंट है. मुझे लगता है कि पूरी टीम उसके लिए यह जीतना चाहती थी. लेकिन हां, मुझे लगता है कि वह साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी रही है. वह एक तरह से एक ही खिलाड़ी में दो खिलाड़ियों जैसी है. हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि वह हमारी टीम में है'.

