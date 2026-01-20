ETV Bharat / sports

'हमें मजबूर नहीं किया जा सकता...' भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर बांग्लादेश का बड़ा बयान

Bangladesh T20 World Cup 2026: भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार ने बड़ा बयान दिया है.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 4:42 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 4:57 PM IST

ढाका: बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज्रुल ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश अपने रुख पर कायम है और टी20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत जाने के खिलाफ है. नज़्रुल ने कहा कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भारत के दबाव में कोई भी अनुचित शर्त लगाती है, तो बांग्लादेश उसे स्वीकार नहीं करेगा.

नज्रुल ने को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकती है और हम पर कोई भी अतार्किक शर्त लगाने की कोशिश करती है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'पहले भी ऐसे उदाहरण हैं जब पाकिस्तान ने कहा था कि वे भारत नहीं जाएंगे, और ICC ने वेन्यू बदल दिया था. हमने तार्किक आधार पर वेन्यू बदलने के लिए कहा है, और हम पर अतार्किक दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता.'

बता दें कि इससे पहले मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक अंतिम फैसला लेने को कहा है और साथ में ये भी कहा हि अगर बांग्लादेश भारत में अपने मैच नहीं खेलने आती है तो उनकी जगह किसी दूसरी टीम को बदल दिया जाएगा, जो कि रैंकिंग का आधार पर स्कॉटलैंड हो सकती है.

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप के गतिरोध को खत्म करने के लिए आईसीसी कई बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग कर चुका है, लेकिन विवाद अभी तक सुलझ नहीं सका. आईसीसी का कहना है कि फाइनल शेड्यूल के बाद टीम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना असंभव है. वहीं बांग्लादेश सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने पर अड़ा हुआ है.

इस दौरान बांग्लादेश ने ICC को यह भी सुझाव दिया था कि वह उनकी टीम को ग्रुप B में आयरलैंड से बदल दें, जो अपने सारे ग्रुप मैच श्रीलंका में खेलेगा. रिपोर्ट के अनुसार ICC ने बांग्लादेश के इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया है.

