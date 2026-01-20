ETV Bharat / sports

'हमें मजबूर नहीं किया जा सकता...' भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर बांग्लादेश का बड़ा बयान

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ( AFP PHOTO )

ढाका: बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज्रुल ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश अपने रुख पर कायम है और टी20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत जाने के खिलाफ है. नज़्रुल ने कहा कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भारत के दबाव में कोई भी अनुचित शर्त लगाती है, तो बांग्लादेश उसे स्वीकार नहीं करेगा. नज्रुल ने को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकती है और हम पर कोई भी अतार्किक शर्त लगाने की कोशिश करती है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'पहले भी ऐसे उदाहरण हैं जब पाकिस्तान ने कहा था कि वे भारत नहीं जाएंगे, और ICC ने वेन्यू बदल दिया था. हमने तार्किक आधार पर वेन्यू बदलने के लिए कहा है, और हम पर अतार्किक दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता.'