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हादसे ने पैर छीना, लेकिन नहीं मानी हार, पैरा एथलेटिक्स में जीता सिल्वर मेडल, पढ़ें लांस नायक शुभम जुयाल की सक्सेस स्टोरी

लांस नायक शुभम जुयाल ने हादसे में गंवाया पैर, अब पैरा एथलेटिक्स में देश का नाम कर रहे रोशन, जीता सिल्वर मेडल.

SHUBHAM JUYAL WON SILVER MEDAL
लांस नायक शुभम जुयाल ने हादसे में गंवाया पैर, अब पैरा एथलेटिक्स में देश का नाम कर रहे रोशन (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
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रुड़की (उत्तराखंड): ...'कहते हैं कि जिनके इरादे बुलंद हों, उनके सामने हालात भी घुटने टेक देते हैं.' उत्तराखंड के रुड़की निवासी भारतीय सेना के लांस नायक शुभम जुयाल ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. एक दर्दनाक सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवाने के बाद जहां कोई भी इंसान टूट सकता था, वहीं शुभम ने उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. आज वही जवान देश के लिए पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है.

Shubham Juyal won silver medal
2022 में एक सड़क हादसे में उन्होंने एक पैर गंवा दिया. (PHOTO-Shubham Juyal)

दरअसल, हरिद्वार जिले के रुड़की के ढंडेरा गांव भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी गांव है. अब इसी गांव के शुभम जुयाल ने देशभर में अपनी पहचान बना ली है. शुभम जुयाल का सपना भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना था. लेकिन साल 2022 में एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. हादसा इतना गंभीर था कि डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा, जिंदगी का यह सबसे कठिन दौर किसी भी इंसान को निराश कर सकता था. लेकिन शुभम ने हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला किया.

Shubham Juyal won silver medal
अटूट आत्मविश्वास के बल पर शुभम ने पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा (PHOTO-Shubham Juyal)

भारतीय सेना ने भी अपने इस जांबाज सैनिक का हर कदम पर साथ दिया. सेना के सहयोग और अपने अटूट आत्मविश्वास के बल पर शुभम ने पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने शॉटपुट F-57 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.28 मीटर का थ्रो किया और सिल्वर मेडल अपने नाम कर पूरे उत्तराखंड और देश को गौरवान्वित कर दिया.

Shubham Juyal won silver medal
राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं. (PHOTO-Shubham Juyal)

यह उपलब्धि केवल एक पदक नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और अटूट विश्वास की मिसाल है. लगातार कठिन अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने शुभम को राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीटों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है. अब उनका लक्ष्य और भी बड़ा है. वह राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और पैरालंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास लिखना चाहते हैं. फिलहाल शुभम के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

Shubham Juyal won silver medal
शुभम की मां और पत्नी एक दूसरे के मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए. (PHOTO-ETV Bharat)

शुभम की मां का कहता है कि,

उनको अपने बेटे पर गर्व है और उन्हें बेहद खुशी मिली है. उन्हें और उनके परिवार को पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा गोल्ड मेडल भी लेकर आएगा. इस मुकाम तक पहुंचने में उनके दोस्तों और परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है.

शुभम की पत्नी निशा बताती हैं कि,

उनका सपना सिर्फ पदक जीतना नहीं, बल्कि तिरंगे को दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों पर सबसे ऊंचा लहराना है. परिवार, सेना और शुभम की अथक मेहनत ने इस सपने को नई उड़ान दी है.

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