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हादसे ने पैर छीना, लेकिन नहीं मानी हार, पैरा एथलेटिक्स में जीता सिल्वर मेडल, पढ़ें लांस नायक शुभम जुयाल की सक्सेस स्टोरी

लांस नायक शुभम जुयाल ने हादसे में गंवाया पैर, अब पैरा एथलेटिक्स में देश का नाम कर रहे रोशन ( PHOTO- ETV Bharat )

रुड़की (उत्तराखंड): ...'कहते हैं कि जिनके इरादे बुलंद हों, उनके सामने हालात भी घुटने टेक देते हैं.' उत्तराखंड के रुड़की निवासी भारतीय सेना के लांस नायक शुभम जुयाल ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. एक दर्दनाक सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवाने के बाद जहां कोई भी इंसान टूट सकता था, वहीं शुभम ने उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. आज वही जवान देश के लिए पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है. 2022 में एक सड़क हादसे में उन्होंने एक पैर गंवा दिया. (PHOTO-Shubham Juyal) दरअसल, हरिद्वार जिले के रुड़की के ढंडेरा गांव भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी गांव है. अब इसी गांव के शुभम जुयाल ने देशभर में अपनी पहचान बना ली है. शुभम जुयाल का सपना भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना था. लेकिन साल 2022 में एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. हादसा इतना गंभीर था कि डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा, जिंदगी का यह सबसे कठिन दौर किसी भी इंसान को निराश कर सकता था. लेकिन शुभम ने हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला किया. अटूट आत्मविश्वास के बल पर शुभम ने पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा (PHOTO-Shubham Juyal)