ETV Bharat / sports

लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, जापान के युशी तनाका को फाइनल में हराया

लक्ष्य ने फाइनल में बिखेरा जलवा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के 27वीं वरीयता प्राप्त युशी तनाका से हुआ. इस मुकाबले में लक्ष्य के सामने तनाका फीके नजर आए. लक्ष्य ने धमाकेदार तरीके से पहले पहला सेट 21-15 से अपने नाम किया और फिर दूसरे सेट में विरोधी खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और 21-11 से सेट जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही 2025 का लक्ष्य सेन ने पहला खिताब जीत लिया है.

हैदराबाद : भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. उन्होंने फाइनल मुकाबले में जापान के बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर युशी तनाका को हराया है. इस खिताबी मुकाबले में लक्ष्य सेन ने सीधे सेटों (21-15, 21-11) में जीत दर्ज कर ली. इसके साथ ही लक्ष्य सेन ने अपने खिताब का सूखा खत्म कर दिया है. ये लक्ष्य सा इस सीजन का पहला टाइटल है. इसके साथ ही लक्ष्य सेन इस सीजन में BWF टाइटल जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए हैं.

लक्ष्य से तनाका के सामने इस मुकाबले में शुरुआत से ही हावी नजर आए. उन्होंने अपनी फुर्तिले खेल का परिचय दिया और पहले गेंद को शानदार तरीके से अपने नाम किया. लक्ष्य ने ये सेट 21-15 से अपने नाम कर लिया और फाइनल में जीत की ओर एक कदम बढ़ा लिया. इसके बाद दूसरे सेट में भी उनका जलवा दिखा.

इस मैच के दूसरे सेट में लक्ष्य सेन तनाका पर शुरुआत से ही हावी दिखाई दिए. इस सेट में लक्ष्य हमेशा हावी रहे और उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से अपनी बढ़त को हमेशा बनाए रखा. इस दौरान उन्होंने कई बार अपनी सर्विस गंवाई लेकिन शानदार वापसी करते हुए अंत में सेट रो 21-11 से अपने नाम कर लिया.

इस जीत के बाद लक्ष्य सेन अपनी उंगली कानों में डालकर और आंखें बंद करके चुप रहने का इशारा किया. यह उस मुश्किल हफ्ते की ओर इशारा था जिससे वे अभी-अभी गुजरे थे. यह सेन का तीसरा सुपर 500 टाइटल है और उन्होंने हांगकांग में हारने के बाद साल के अपने दूसरे फाइनल में पहुंचने का फायदा ट्रॉफी जीतकर उठाया है. सेन ने 38 मिनट के मैच में उनके डिफेंस का मुश्किल से ही टेस्ट हुआ. क्योंकि तनाका की अनप्रेडिक्टेबलनेस ने कभी-कभी खतरे का मौका दिया लेकिन उन्होंने ये खतरा आसानी से पार कर लिया. लक्ष्य ट्रॉफी के साथ गोल्ड मेडल भी खिताबी तौर पर मिला.