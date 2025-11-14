ETV Bharat / sports

लक्ष्य सेन ने पूर्व विश्व चैंपियन को हराकर जापान मास्टर्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह

फाइनल में जगह बनाने के लिए सेन का अगला मुकाबला जापान के दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी केंटा निशिमोटो से होगा. एक समान रूप से संतुलित शुरुआत के बाद सेन ने लगातार छह अंक बनाकर शुरुआती गेम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. यह उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने अगले दस में से नौ अंक जीतकर 9-8 से 18-9 की बढ़त बना ली.

हैदराबाद : भारत के लक्ष्य सेन ने शुक्रवार को कुमामोटो प्रीफेक्चुरल जिम्नेजियम में आयोजित बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट, जापान मास्टर्स के सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू को हराकर प्रवेश किया. सेन ने दुनिया के नौवें नंबर के खिलाड़ी लोह को 40 मिनट में 21-13, 21-17 से हराया. यह भारतीय खिलाड़ी की सिंगापुर के खिलाड़ी के खिलाफ अपने करियर के 10 मुकाबलों में सातवीं जीत थी.

हालांकि लोह ने अंत में बढ़त बनाने की कोशिश की लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने आसानी से गेम को अपने नाम कर मैच में बढ़त बना ली. दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी गति बढ़ा दी और कुछ रोमांचक मुकाबले हुए. शुरुआत में जब स्कोर 1-1 था, तब उन्होंने 41 शॉट की एक कठिन रैली खेली, जिसे लोह ने जीत लिया. लेकिन सेन फिर से नियंत्रण में दिखे जब उन्होंने अंतराल के दौरान लगातार आठ अंक बनाकर 15-9 की बढ़त बना ली.

सेन ने कुछ अंक गंवाए, जिससे सिंगापुरी खिलाड़ी ने अंतर 11-15 कर दिया. हालांकि, उन्होंने जल्दी ही नियंत्रण हासिल कर लिया और 17-13 के स्कोर पर एक महत्वपूर्ण रैली जीतकर लोह की गति को तोड़ दिया. लोह ने फिर शानदार वापसी करते हुए बराबरी हासिल की लेकिन 42 शॉट की मैराथन रैली के बाद, जो मैच की सबसे लंबी रैली थी. सेन 20-17 से आगे हो गए और एक निर्णायक स्मैश के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया.

गुरुवार को दूसरे दौर में सीधे गेमों में हार के बाद एचएस प्रणय के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद सेन इस प्रतियोगिता में बचे हुए एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. प्रणय जो दो साल पहले बैडमिंटन रैंकिंग में छठे स्थान पर थे, चोटों और चिकनगुनिया के कारण उनकी प्रगति रुक ​​गई थी. उन्हें डेनमार्क के 30वें स्थान पर काबिज रासमस गेम्के के खिलाफ 46 मिनट में 21-18, 21-15 से हार का सामना करना पड़ा. युगल और महिला एकल स्पर्धाओं में भारत की चुनौती बुधवार को समाप्त हो गई.