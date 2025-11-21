लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, आयुष शेट्टी हुए टूर्नामेंट से बाहर
Australian Open: भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है.
Published : November 21, 2025 at 3:17 PM IST
हैदराबाद: भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में धमाल मचा दिया है. सेन ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है लेकिन इस एंट्री से भी भारतीय फैंस के ही दिल टूटे हैं. दरअसल लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में अपने ही हमवतन साथी इस इस मैच के लिए उनके विरोधी आयुष शेट्टी को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. ये भारतीय फैंस के लिए जहां एक ओर खुशी की खबर है तो वहीं, दूसरी ओर दुख की बात भी है कि आयुष शेट्टी अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
लक्ष्य ने बनाई ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह
लक्ष्य सेन ने शुक्रवार को सिडनी ओलंपिक पार्क में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ लक्ष्य को अब फाइनल में जगह बनाने का एक मौका मिलेगा. इससे पहले जापान मास्टर्स टूर्नामेंट में भी लक्ष्य से सेमीफाइनल में जगह बनाई थी लेकिन वो फाइनल में प्रवेश करने से चूक गए थे.
Lakshya Sen advanced to the semifinals at the Australian Open 2025 after defeating compatriot Ayush Shetty 23-21, 21-11 in the quarterfinals.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 21, 2025
All the best!👍🏻#AustralianOpen2025 #IndianBadminton pic.twitter.com/KGnE2TP1Kq
आयुष शेट्टी को सीधे सेटों में लक्ष्य ने हराया
24 वर्षीय लक्ष्य सेन ने 20 वर्षीय आयुष शेट्टी को सीधे सेटों में हरा दिया. उन्होंने 23-21, 21-11 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब सातवें सीड वाले लक्ष्य का मुकाबला टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के दूसरे सीड चाउ टिएन चेन से होगा. इस मैच के पहले सेट में आयुष ने लक्ष्य को कड़ी टक्कर दी लेकिन दूसरे सेट को लक्ष्य ने एकतरफा मुकाबले में जीत लिया.
Sen-sational Lakshya!🌟🏸— Khel Now (@KhelNow) November 21, 2025
The Indian star books his spot in the BWF Australian Open 2025 semifinals after defeating Indian compatriot Ayush Shetty in straight games (23-21, 21-11).🇮🇳
Sen will next face second seeded Chou Tien Chen. #LakshyaSen #Badminton #BWFAustralianOpen pic.twitter.com/MyHCUEfRtR
लक्ष्य सेन के पास होगा सुनहरा मौका
सेन इस साल की शुरुआत में हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंचे थे लेकिन अभी भी सीजन के अपने पहले टाइटल की तलाश में हैं. लक्ष्य इस सीजन कई बार सेमीफाइनल में तो पहुंचे हैं लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाए हैं. ऐसे में उनका खिताब अपने नाम करने का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है. अब उनके पास ऑस्ट्रेलियन ओपन में मौका होगा कि वो खिताब पर कब्जा कर सकें.