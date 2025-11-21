ETV Bharat / sports

लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, आयुष शेट्टी हुए टूर्नामेंट से बाहर

Australian Open: भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 3:17 PM IST

हैदराबाद: भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में धमाल मचा दिया है. सेन ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है लेकिन इस एंट्री से भी भारतीय फैंस के ही दिल टूटे हैं. दरअसल लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में अपने ही हमवतन साथी इस इस मैच के लिए उनके विरोधी आयुष शेट्टी को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. ये भारतीय फैंस के लिए जहां एक ओर खुशी की खबर है तो वहीं, दूसरी ओर दुख की बात भी है कि आयुष शेट्टी अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

लक्ष्य ने बनाई ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह
लक्ष्य सेन ने शुक्रवार को सिडनी ओलंपिक पार्क में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ लक्ष्य को अब फाइनल में जगह बनाने का एक मौका मिलेगा. इससे पहले जापान मास्टर्स टूर्नामेंट में भी लक्ष्य से सेमीफाइनल में जगह बनाई थी लेकिन वो फाइनल में प्रवेश करने से चूक गए थे.

आयुष शेट्टी को सीधे सेटों में लक्ष्य ने हराया
24 वर्षीय लक्ष्य सेन ने 20 वर्षीय आयुष शेट्टी को सीधे सेटों में हरा दिया. उन्होंने 23-21, 21-11 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब सातवें सीड वाले लक्ष्य का मुकाबला टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के दूसरे सीड चाउ टिएन चेन से होगा. इस मैच के पहले सेट में आयुष ने लक्ष्य को कड़ी टक्कर दी लेकिन दूसरे सेट को लक्ष्य ने एकतरफा मुकाबले में जीत लिया.

लक्ष्य सेन के पास होगा सुनहरा मौका
सेन इस साल की शुरुआत में हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंचे थे लेकिन अभी भी सीजन के अपने पहले टाइटल की तलाश में हैं. लक्ष्य इस सीजन कई बार सेमीफाइनल में तो पहुंचे हैं लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाए हैं. ऐसे में उनका खिताब अपने नाम करने का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है. अब उनके पास ऑस्ट्रेलियन ओपन में मौका होगा कि वो खिताब पर कब्जा कर सकें.

