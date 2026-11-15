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लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास, कुमामोटो मास्टर्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने

लक्ष्य सेन कुमामोटो मास्टर्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने ( IANS )

कुमामोटो (जापान): भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जापान में इतिहास रच दिया है. वो 2023 में शुरू हुए कुमामोटो मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. रविवार को खेले गए फाइनल मैच में उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और पहला सेट हारने के बाद लगाता दो सेट जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया.

एक घंटे और चार मिनट तक चले मैच में लक्ष्य ने जापान के कोकी वातानाबे को 13-21, 21-18, 21-14 से मात दी. वातानाबे ने मजबूत शुरुआत की और पहला गेम 21-13 से जीत लिया. दूसरे गेम में लक्ष्य ने खुद को संभाला और 13-10 की बढ़त बनाई. इसके बाद उन्होंने लगातार छह अंक हासिल करके नौ अंकों की बड़ी बढ़त ले ली. हालांकि, वातानाबे ने भी लगातार सात अंक जीतकर अंतर को 19-17 कर दिया. लेकिन सेन ने 21-18 से दूसरा सेट जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया.

निर्णायक गेम में, शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. हालांकि, 5-5 के स्कोर के बाद लक्ष्य ने धीरे-धीरे बढ़त बनानी शुरू की और इंटरवल तक 11-7 की लीड ले ली. इसके बाद उन्होंने आसानी से 21-14 से जीत हासिल कर ली.