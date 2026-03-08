ETV Bharat / sports

ऑल इंग्लैंड ओपन 2026: लक्ष्य सेन की फाइनल में शानदार एंट्री, 45 साल बाद हासिल की बड़ी उपलब्धि

लक्ष्य सेन ( IANS )

बर्मिंघम: भारतयी बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने शनिवार को बर्मिंघम में खेले जा रहे ऑल इंग्लैंड ओपन चैमपियनशिप में इतिहास रच दिया है. वो टूर्नामेंट के फाइनल में दो बार पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए. सेन इससे पहले 2022 में भी फाइनल तक पहुंचे थे. जबकि सेन के मेंटर प्रकाश पादुकोण, 1980 और 1981 में ऑल-इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे थे. और 1980 में खिताब भी अपने नाम किया था. सेमीफाइनल में सेन की शानदार जीत

लक्ष्य ने सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को एक घंटे 37 मिनट में 21-16, 18-21, 21-15 से हराकर ऑल-इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह पक्की की. इस मैच में दोनों खिलाड़ियों की फिजिकल स्टैमिना का टेस्ट भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कई रैलियां कीं जो 50 स्ट्रोक से ज्यादा चलीं. सेन की एक्स्ट्रा गियर ढूंढने की काबिलियत ने ही इंडियन खिलाड़ी को पहला गेम जीतने में मदद की, जो 17-16 तक कांटे की टक्कर वाला रहा. फिर सेन ने लगातार चार पॉइंट लेकर पहला गेम बराबर किया.