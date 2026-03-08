ETV Bharat / sports

ऑल इंग्लैंड ओपन 2026: लक्ष्य सेन की फाइनल में शानदार एंट्री, 45 साल बाद हासिल की बड़ी उपलब्धि

Lakshya Sen in All England Open: लक्ष्य सेन 1981 के बाद दो बार ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने.

लक्ष्य सेन
लक्ष्य सेन (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 2:58 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 3:04 PM IST

बर्मिंघम: भारतयी बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने शनिवार को बर्मिंघम में खेले जा रहे ऑल इंग्लैंड ओपन चैमपियनशिप में इतिहास रच दिया है. वो टूर्नामेंट के फाइनल में दो बार पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए. सेन इससे पहले 2022 में भी फाइनल तक पहुंचे थे. जबकि सेन के मेंटर प्रकाश पादुकोण, 1980 और 1981 में ऑल-इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे थे. और 1980 में खिताब भी अपने नाम किया था.

सेमीफाइनल में सेन की शानदार जीत
लक्ष्य ने सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को एक घंटे 37 मिनट में 21-16, 18-21, 21-15 से हराकर ऑल-इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह पक्की की. इस मैच में दोनों खिलाड़ियों की फिजिकल स्टैमिना का टेस्ट भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कई रैलियां कीं जो 50 स्ट्रोक से ज्यादा चलीं.

सेन की एक्स्ट्रा गियर ढूंढने की काबिलियत ने ही इंडियन खिलाड़ी को पहला गेम जीतने में मदद की, जो 17-16 तक कांटे की टक्कर वाला रहा. फिर सेन ने लगातार चार पॉइंट लेकर पहला गेम बराबर किया.

लेकिन लाई, जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाले पहले कैनेडियन खिलाड़ी हैं, ने दूसरे गेम में वापसी की और मिड-गेम इंटरवल पर 11-7 की बढ़त बना ली. सेन ने वापसी करते हुए 16-16 से बराबरी कर ली, लेकिन लाई ने एक बार फिर बढ़त बना ली और डिसाइडर में मैच अपने नाम कर लिया.

24 साल के इस खिलाड़ी के एक्सपीरियंस का मतलब था कि उन्होंने कई बार सोच-समझकर रिस्क लेकर 15-9 की बड़ी बढ़त बना ली. हालांकि, लाई आखिर तक लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और वह 17-15 से गैप कम करने में कामयाब रहे, इससे पहले कि सेन एक बार फिर लगातार चार पॉइंट जीतकर फाइनल में पहुंचे.

फाइनल में लक्ष्य का मुकाबला
फाइनल मुकाबले में सेन का सामना इंडिया ओपन चैंपियन चीनी ताइपे के लिन चुन-यी से होगा, जिन्होंने दूसरे सीड थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसार्न को एक घंटे 18 मिनट में 21-14, 18-21, 21-16 से हराकर फाइनल में जगह बनाई.

सेन उम्मीद कर रहे होंगे कि वह मेन्स सिंगल्स टाइटल जीतने वाले तीसरे इंडियन प्लेयर बनें, इससे पहले पादुकोण और पुलेला गोपीचंद (2001) सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित ऑल-इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट के विनर थे.

