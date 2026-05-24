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द्वितीय एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में लक्सर के दो खिलाड़ियों का चयन, दिग्विजय दिखा चुके कमाल

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर के दाबकी कलां के पैरा खिलाड़ी दिग्विजय सिंह और भारूवाला के प्रदीप कुमार का चयन भारतीय टीम में हुआ है. दोनों खिलाड़ी 1 से 5 जून 2026 तक कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित होने वाली द्वितीय एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस संबंध में वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल के प्रेसिडेंट डॉ. वी. अल्बर्ट प्रेम कुमार और जॉइंट सेक्रेटरी त्सेरिंग चौकी की ओर से पत्र जारी कर दोनों खिलाड़ियों को चयन की सूचना दी गई है.

गौर हो कि इससे पहले भी दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है. राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता और फरवरी 2026 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल मैच सीरीज में दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के साथ गोल्ड मेडल जीतकर देश व उत्तराखंड का नाम रोशन किया था.

पैरा खिलाड़ियों के लिए भी खेल नीति बनाने की मांग: अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि राज्य में सामान्य खिलाड़ियों की तर्ज पर पैरा खिलाड़ियों के लिए भी अलग खेल नीति बनाई जाए. ताकि, प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल सकें. स्थानीय क्षेत्र में दोनों खिलाड़ियों के चयन से खुशी का माहौल है और लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं.