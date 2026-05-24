द्वितीय एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में लक्सर के दो खिलाड़ियों का चयन, दिग्विजय दिखा चुके कमाल
मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होगी द्वितीय एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप, लक्सर के दिग्विजय सिंह और प्रदीप कुमार अंतरराष्ट्रीय मंच पर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 24, 2026 at 3:11 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर के दाबकी कलां के पैरा खिलाड़ी दिग्विजय सिंह और भारूवाला के प्रदीप कुमार का चयन भारतीय टीम में हुआ है. दोनों खिलाड़ी 1 से 5 जून 2026 तक कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित होने वाली द्वितीय एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस संबंध में वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल के प्रेसिडेंट डॉ. वी. अल्बर्ट प्रेम कुमार और जॉइंट सेक्रेटरी त्सेरिंग चौकी की ओर से पत्र जारी कर दोनों खिलाड़ियों को चयन की सूचना दी गई है.
गौर हो कि इससे पहले भी दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है. राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता और फरवरी 2026 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल मैच सीरीज में दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के साथ गोल्ड मेडल जीतकर देश व उत्तराखंड का नाम रोशन किया था.
पैरा खिलाड़ियों के लिए भी खेल नीति बनाने की मांग: अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि राज्य में सामान्य खिलाड़ियों की तर्ज पर पैरा खिलाड़ियों के लिए भी अलग खेल नीति बनाई जाए. ताकि, प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल सकें. स्थानीय क्षेत्र में दोनों खिलाड़ियों के चयन से खुशी का माहौल है और लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं.
दिग्विजय सिंह के पास उपलब्धियों का खजाना: बता दें कि साल 2020 में दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 'गमबाल इंडिया 2020' की रैली में हिस्सा लिया था. जिसमें उन्होंने कन्याकुमारी से आगरा तक की 3 हजार किलोमीटर की दूरी महज 58 घंटे में पूरी की थी. जबकि, इस दूरी की तय समय सीमा 60 घंटे की थी.
इसके अलावा साल 2021 में गुजरात के कोटेश्वर धाम से अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर स्थित देश के अंतिम गांव काहो तक 4 हजार किलोमीटर की कार रेस को दिग्विजय ने 76 घंटे के भीतर पूरा किया था. दिग्विजय के इस उपलब्धि को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था.
इसके बाद पहले 5-6 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित मालवा मोटर स्पोर्ट्स क्लब (कार रेस) में दिग्विजय सिंह ने 1200 सीसी की डीजल इंजर कार से 4 मिनट 58 सेकंड में रेस पूरी की थी और पहला स्थान हासिल किया था. इस उपलब्धि को 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड' दर्ज किया गया है.
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