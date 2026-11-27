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लद्दाख के त्सेवांग नोरबू ने जीता उत्तराखंड MTB चैलेंज, जानिए कैसी रही उनकी जर्नी

उत्तराखंड MTB चैलेंज ( ETV Bharat )

मसूरी: उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों, घुमावदार सड़कों और चुनौतीपूर्ण हिमालयी रास्तों पर छह दिनों तक चले रोमांच और साहस के महासंग्राम का मसूरी में शानदार समापन हुआ. राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद ने अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन पर्वतीय साइकिलिंग चुनौती 2026 आयोजित की. जिसका खिताब लद्दाख के महज 19 वर्षीय साइकिल चालक त्सेवांग नोरबू ने अपने नाम किया.

त्सेवांग नोरबू ने 658 किलोमीटर की कठिन दौड़ को 23 घंटे 31 मिनट 02 सेकंड में पूरा कर प्रथम स्थान हासिल किया. हरियाणा के शिवेन 23 घंटे 40 मिनट 01 सेकंड के साथ दूसरे और सेना की साहसिक टीम के खुशीमन घरती 23 घंटे 40 मिनट 20 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे. मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया. प्रतियोगिता में देश के 18 राज्यों के साथ भारतीय थल सेना, वायु सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कुल 66 साइकिल चालकों ने प्रतिभाग किया. साइकिल चालकों ने 20 नवंबर को नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर से अपनी यात्रा शुरू की. पिथौरागढ़, बागेश्वर, तिलवाड़ा, टिहरी तथा चिन्यालीसौड़ होते हुए मसूरी में दौड़ का समापन किया.