कभी खेत-खलिहान में खेलता था राजमिस्त्री का बेटा, अब IPL में दिखाएगा जौहर, जानिए विशाल कैसे बना क्रिकेटर?

गोरखपुर का छोरा विशाल आईपीएल खेलेगा. ( Vishal Nishad Instagram )

गोरखपुर: कभी अपने गांव की पगडंडियों और खेत-खलिहान में बिना किसी सुविधाओं के क्रिकेट खेलने वाला गोरखपुर का बेटा अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपना जौहर दिखाएगा. बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले विशाल निषाद (21) को आईपीएल की पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा है. विशाल का IPL में चयन होने से न सिर्फ उसके परिवार में बल्कि पास- पड़ोस लोगों में खुशी का माहौल है. छोटे से गांव से आईपीएल तक विशाल का सफर किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है. आइए विस्तार से जानते हैं. शहर से 15 किमी दूर गांव रहता है परिवारः जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव के निवासी विशाल निषाद के पिता उमेश कुमार निषाद राजगीर मिस्त्री (निर्माण करने वाला) हैं और मां सुनीता गृहणी हैं. उमेश मेहनत मजदूरी करके विशाल यादव को इस मुकाम तक पहुंचाया है. उमेश निषाद ने बताया कि विशाल बचपन में गांव के खेत- खलिहान में क्रिकेट खेलता था और उनके काम में सहयोग भी करता था. पिछले 4 साल की उसकी कठिन परिश्रम ने देश स्तर पर नाम कमाने का मौका प्रदान कर किया है. यह सब संभव हुआ उसके दोस्तों, पड़ोसियों के दिए गए हौसले और कोच के नि:स्वार्थ और बिना फीस के समर्पण से. विशाल के पिता, मां और कोच ने बताई संघर्ष की पूरी कहानी. (ETV Bharat) फ्री में कोच ने दी ट्रेनिंगः कोच कल्याण सिंह ने विशाल को निशुल्क ट्रेनिंग दिया. कल्याण सिंह शहर के एक पब्लिक स्कूल की क्रिकेट अकादमी में निशुल्क ट्रेनिंग देते थे. बाएं हाथ का स्पिनर गेंदबाज विशाल ने यहीं पर अपनी बॉलिंग की धार दी थी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के विकेट चटकाने का ख्वाब देखा था. अंडर-19 के प्लेयर रह चुके कोच कल्याण सिंह ने अपने स्तर से कोचिंग देने के बाद विशाल को कानपुर में अच्छी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया. कानपुर क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग लेकर यूपी टी-20 प्रीमियर लीग का हिस्सा बना.