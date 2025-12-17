कभी खेत-खलिहान में खेलता था राजमिस्त्री का बेटा, अब IPL में दिखाएगा जौहर, जानिए विशाल कैसे बना क्रिकेटर?
पंजाब किंग्स इलेवन ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर स्पिन गेंदबाज विशाल निषाद को खरीदा है.
गोरखपुर: कभी अपने गांव की पगडंडियों और खेत-खलिहान में बिना किसी सुविधाओं के क्रिकेट खेलने वाला गोरखपुर का बेटा अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपना जौहर दिखाएगा. बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले विशाल निषाद (21) को आईपीएल की पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा है. विशाल का IPL में चयन होने से न सिर्फ उसके परिवार में बल्कि पास- पड़ोस लोगों में खुशी का माहौल है. छोटे से गांव से आईपीएल तक विशाल का सफर किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है. आइए विस्तार से जानते हैं.
शहर से 15 किमी दूर गांव रहता है परिवारः जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव के निवासी विशाल निषाद के पिता उमेश कुमार निषाद राजगीर मिस्त्री (निर्माण करने वाला) हैं और मां सुनीता गृहणी हैं. उमेश मेहनत मजदूरी करके विशाल यादव को इस मुकाम तक पहुंचाया है. उमेश निषाद ने बताया कि विशाल बचपन में गांव के खेत- खलिहान में क्रिकेट खेलता था और उनके काम में सहयोग भी करता था. पिछले 4 साल की उसकी कठिन परिश्रम ने देश स्तर पर नाम कमाने का मौका प्रदान कर किया है. यह सब संभव हुआ उसके दोस्तों, पड़ोसियों के दिए गए हौसले और कोच के नि:स्वार्थ और बिना फीस के समर्पण से.
फ्री में कोच ने दी ट्रेनिंगः कोच कल्याण सिंह ने विशाल को निशुल्क ट्रेनिंग दिया. कल्याण सिंह शहर के एक पब्लिक स्कूल की क्रिकेट अकादमी में निशुल्क ट्रेनिंग देते थे. बाएं हाथ का स्पिनर गेंदबाज विशाल ने यहीं पर अपनी बॉलिंग की धार दी थी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के विकेट चटकाने का ख्वाब देखा था. अंडर-19 के प्लेयर रह चुके कोच कल्याण सिंह ने अपने स्तर से कोचिंग देने के बाद विशाल को कानपुर में अच्छी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया. कानपुर क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग लेकर यूपी टी-20 प्रीमियर लीग का हिस्सा बना.
कोच ने घर से बुलाकर सिखायाः विशाल अपने माता-पिता की चार संतानों में सबसे छोटा है. उससे बड़े दो भाई और एक बहन हैं. पिता उमेश कुमार कहते हैं कि विशाल अच्छा खेलता था, इसलिए उसके साथी भी उसे उत्साहित करते थे. पड़ोस के एक क्रिकेट ग्राउंड में उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे. एक दिन जब कल्याण सिंह जैसे कोच की नजर पड़ी तो वह घर आकर मुझसे विशाल को खेलने के लिए उनके पास भेजने को कहा. कोच ने निशुल्क ट्रेनिंग दिया. आज हम सभी का ही नाम नहीं गोरखपुर का भी नाम विशाल ने विशाल कर दिया है.
गीरीबी पर ईश्वर को आया तरसः मां सुनीता देवी कहती है कि बेटे के खाने-पीने का भरपूर ख्याल रखती थी. दूध दही जो संभव होता था, वह खिलाती थी. विशाल को मांसाहारी भोजन ज्यादा पसंद है. ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो उनके गरीबी पर इतनी बड़ी सफलता की खुशी दिए हैं. साथ में क्रिकेट खेलने वाले दोस्त बलिराम निषाद ने बताया कि विशाल की सफलता से बेहद खुश है. जब वह अच्छा खेलता था तो हम लोग उसको प्रेरित करते थे. जब वह देश के लिए खेलेगा तो हमें और खुशी होगी. गरीबी में जीवन यापन करने वाले उसके माता-पिता इस काम से कभी उसे पीछे नहीं हटने दिया और अपना पूरा सहयोग दिया.
यूपी T-20 के प्रदर्शन ने दिलाया मौकाः कोच कल्याण सिंह ने बताया कि हाल ही में यूपी T-20 20 लीग में गोरखपुर लायंस के लिए विशाल चुना गया था. वहां उसने बड़े-बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नीतीश राणा का विकेट लिया. अपनी जादुई गेंदबाजी से वह एक्सपर्ट की नजर में आया. तभी से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्द आईपीएल टीम का हिस्सा होगा. विशाल ने चार मैच में कुल आठ विकेट लिए थे. बता दें कि विशाल की सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर और फॉलोइंग ज्यादा है. 9000 से अधिक लोग उसके फॉलोअर है. पंजाब किंग्स में चुने जाने की अपनी खुशी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया है. विशाल ने पंजाब किंग्स को थैंक यू भी बोला है.
