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FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच के किंग बने किलियन एम्बाप्पे, 88 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

Kylian Mbappe in FIFA World Cup: किलियन एम्बाप्पे ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस की 3-0 की जीत में दो गोल दागे.

किलियन एम्बाप्पे
किलियन एम्बाप्पे (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 3:07 PM IST

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Kylian Mbappe Knockout Goals: फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल करने का अपना शानदार फॉर्म जारी रखा हुआ है. उन्होंने टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्वीडन के खिलाफ 3-0 की जीत में दो गोल दागकर इतिहास रच दिया और नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने का ऑल-टाइम 88 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

नॉकआउट के किंग बने एम्बाप्पे
अपने तीसरा वर्ल्ड कप में खेल रहे 27 वर्षीय एम्बाप्पे अब टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्राजील के स्टार लियोनिडास और रोनाल्डो के नाम था. दोनों के नाम वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में संयुक्त रूप से 8-8 गोल हैं.

किलियन एम्बाप्पे नॉकआउट राउंड में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने
किलियन एम्बाप्पे नॉकआउट राउंड में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने (AP)

नॉकआउट राउंड में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

  • किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस): 10 गोल (2018-2022-2026)
  • रोनाल्डो (ब्राजील): 8 गोल (1998-2002)
  • लियोनिडास (ब्राजील): 8 गोल (1934-1938)

FIFA वर्ल्ड कप के नॉकआउट में एम्बाप्पे के गोल
एम्बाप्पे ने 2018 संस्करण में राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना के खिलाफ अपना पहला नॉकआउट मैच खेलते हुए दो गोल के साथ अपनी नॉकआउट यात्रा शुरू की थी. बाद में, उन्होंने फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के खिलाफ गोल करके शानदार प्रदर्शन किया, जहां फ्रांस ने 4-2 से जीत हासिल कर खिताब जीता. 2022 संस्करण में, एम्बाप्पे ने राउंड ऑफ 16 में पोलैंड के खिलाफ दो गोल किए और फिर अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में हैट्रिक लगाई, लेकिन फ्रांस पेनल्टी शूटआउट में फाइनल हार गया. अब, दो गोल के साथ, एम्बाप्पे ने अपने गोल की संख्या 10 तक पहुंचा दी है.

FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच के किंग बने किलियन एम्बाप्पे
FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच के किंग बने किलियन एम्बाप्पे (AP)

गोल्डन बूट की रेस में मेसी से आगे निकले एम्बाप्पे
एम्बाप्पे ने राउंड ऑफ 32 के मैच में दो गोल किए. जिसके साथ उसके जारी टूर्नामेंट में गोलों की संख्या छह हो गई है और वो अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के बराबर पहुंच गए, लेकिन दो असिस्ट के कारण वो गोल्डन बूट की रेस में उनसे आगे निकल गए हैं.

इसके अलावा वर्ल्ड कप में एमबाप्पे के अब तक कुल 18 गोल हो गए हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा गोल हैं. उन्होंने जर्मनी के फुटबॉल लेजेंड मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ लियोनेल मेसी (19) हैं. आने वाले दिनों में इन दोनों स्टार खिलाड़ियों के बीच स्थिति में बदलाव लगभग तय है. अब जब राउंड ऑफ 16 में फ्रांस का सामना पैराग्वे से होगा, तो एम्बाप्पे के पास अपने गोल की संख्या और बढ़ाने का मौका होगा.

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