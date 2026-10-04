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​"वीडियो देखकर बनाई चीन के खिलाफ रणनीति, फिर खत्म किया 44 साल का सूखा", कुरुक्षेत्र में बोलीं नवनीत कौर

कुरुक्षेत्र में बोलीं नवनीत कौर ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली ओलंपियन नवनीत कौर का कुरुक्षेत्र के शाहाबाद स्थित अपने घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. घर पहुंचते ही नवनीत कौर ने अपना गोल्ड मेडल अपनी मां बलविंदर कौर के गले में पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेता कोच बलदेव सिंह और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान रानी रामपाल भी मौजूद रहीं. ​पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनीत कौर ने एशियाई खेलों के अपने स्वर्णिम सफर, फाइनल की रोमांचक रणनीतियों और भविष्य के लक्ष्यों पर खुलकर बात की.