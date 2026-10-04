"वीडियो देखकर बनाई चीन के खिलाफ रणनीति, फिर खत्म किया 44 साल का सूखा", कुरुक्षेत्र में बोलीं नवनीत कौर
एशियन गेम्स में महिला हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाली नवनीत कौर का कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में भव्य स्वागत किया गया है.
Published : October 4, 2026 at 10:57 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 11:08 PM IST
कुरुक्षेत्र: एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली ओलंपियन नवनीत कौर का कुरुक्षेत्र के शाहाबाद स्थित अपने घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. घर पहुंचते ही नवनीत कौर ने अपना गोल्ड मेडल अपनी मां बलविंदर कौर के गले में पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेता कोच बलदेव सिंह और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान रानी रामपाल भी मौजूद रहीं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनीत कौर ने एशियाई खेलों के अपने स्वर्णिम सफर, फाइनल की रोमांचक रणनीतियों और भविष्य के लक्ष्यों पर खुलकर बात की.
44 साल का सूखा खत्म करने की ठानी थी : नवनीत ने बताया कि मैदान में उतरने से पहले पूरी टीम, कोचों और सपोर्ट स्टाफ का केवल एक ही मकसद था, 44 वर्षों के लंबे इंतजार को खत्म कर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना. उन्होंने कहा सेमीफाइनल और फाइनल ऐसे मुकाबले थे, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी. हमारे पास सिर्फ जीतने का एक ही विकल्प था और हर खिलाड़ी ने मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया.
वीडियो देखकर बनाई चीन के खिलाफ रणनीति : फाइनल मैच की तैयारियों पर बात करते हुए नवनीत ने खुलासा किया कि टीम ने चीन के पिछले मुकाबलों के वीडियो देखकर उनकी कमजोरियों का गहराई से अध्ययन किया था. चीन की डिफेंस लाइन की कमियों और उनके अटैकिंग पैटर्न को समझकर शुरुआत में ही बढ़त बनाने की रणनीति बनाई गई.
11 खिलाड़ियों का हमला नाकाम: मैच के आखिरी पलों में चीन ने अपने गोलकीपर को हटाकर 11 खिलाड़ियों के साथ भारतीय गोलपोस्ट पर धावा बोला. हालांकि, भारत के अभेद्य डिफेंस ने चीन के हर वार को नाकाम कर दिया.
सविता का बचाव मैच का टर्निंग प्वाइंट : गोलकीपर सविता पूनिया के प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हुए नवनीत ने कहा कि पेनल्टी कॉर्नर और स्ट्रोक पर जिस रफ्तार से गेंद आती है, उसे रोकना बेहद मुश्किल होता है. सविता ने जिस सूझबूझ से पेनल्टी स्ट्रोक रोका, उसने पूरे मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया.
नवनीत का शानदार प्रदर्शन : टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाते हुए नवनीत कौर ने कुल 10 गोल दागे. अपने अनुभव के दम पर टीम को फ्रंट से लीड करने पर नवनीत ने कहा कि बड़े मैचों में केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन काफी नहीं होता, बल्कि साथियों का हौसला बढ़ाना और दबाव में सही फैसले लेना सबसे जरूरी होता है.
ओलंपिक में गोल्ड अगला निशाना: एशियाई खेलों में मिली जीत को एक बड़ा पड़ाव मानते हुए नवनीत ने कहा कि टीम अब यहीं रुकने वाली नहीं है. एशियन गेम्स का गोल्ड सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि बड़ी चुनौती के लिए प्रेरणा है. हमारा अगला लक्ष्य ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है. इसके लिए हम पहले से ज्यादा पसीना बहाएंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे.
सफलता का श्रेय शाहाबाद और कोच को दिया : नवनीत ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय अपने परिवार, द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच बलदेव सिंह, साथी खिलाड़ियों और शाहाबाद की जनता को दिया. उन्होंने भावुक होकर कहा कि शाहाबाद की मिट्टी ने ही उन्हें हॉकी खेलना सिखाया है और आज जो मेडल उनके हाथ में है, वह पूरे शाहाबाद का सपना था. इसके साथ ही उन्होंने एशियाई खेलों में परचम लहराने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम और सभी पदक विजेताओं को बधाई दी.
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