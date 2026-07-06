बेटे को खोया, जमीन-पत्नी का मंगलसूत्र बेचा, फिर भी फुटबॉल से नाता नहीं टूटा; बेटियों को चैंपियन बनाने वाले कुणाल बनर्जी की कहानी
तंगहाली में नेशनल और स्टेट लेवल फुटबॉलर बने नालंदा के कुणाल बनर्जी आज भी सरकारी मदद मिलने पर नए खिलाड़ी तराशने की उम्मीद रखते हैं.
Published : July 6, 2026 at 7:23 PM IST
नालंदा: पूरी दुनिया में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का फीवर सर चढ़कर बोल रहा है. फुटबॉल का क्रेज भारत में विदेशों से कुछ कम नहीं है. इसी चकाचौंध जोश के बीच बिहार के नालंदा से ऐसी ही जुनून से भरी एक झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है. यह कहानी है 65 वर्षीय राष्ट्रीय फुटबॉलर सह बिहार के पूर्व रेफरी कुणाल बनर्जी उर्फ रमाधीन प्रसाद की. क्या कोई पिता फुटबॉल के जुनून में अपने चार साल के मासूम बेटे को खोने के बाद भी हार नहीं मानेगा? क्या कोई इसी फुटबॉल के जुनून में अपनी बेटियों के पैरों में जूते पहनाने के लिए पत्नी का मंगलसूत्र बेच देगा?
फुटबॉल के लिए दीवानगी: नालंदा जिला टीम के चार बार कैप्टन रहे कुणाल बनर्जी 1978 से 1983 तक नेशनल और साल 2004 तक स्टेट लेवल के फुटबॉलर रह चुके हैं. उन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव में भी फुटबॉल के लिए अपनी दीवानगी जिंदा रखी है, लेकिन सरकारी बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है. उनकी ये कहानी खेल और खिलाड़ियों के प्रति सरकारी उदासीनता की पोल खोलती है.अपनी बेटियों को फुटबॉलर बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन व प्रॉपर्टी तक दांव पर लगा दी. जमीन व पत्नी के मंगलसूत्र तक बेच डाले. बेटियों ने भी राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में मेडल जीते.
फुटबॉलर बनाने की धुन में खोया बेटा: फुटबॉल के प्रति बनर्जी का प्यार इस कदर रहा कि अपने इकलौते बेटे 04 वर्षीय त्रिपोलिया गोयल को फुटबॉलर बनाने की धुन में खो दिया. कुणाल बताते हैं कि उनका बेटे को भी फुटबॉल खेलना पसंद था. इसी बीच खेलते हुए एक बार ठंड लगने से उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी की उसे बचाया नहीं जा सका और त्रिपोलिया गोयल की मौत हो गई. बेटे के मौत के बाद बनर्जी ने अपने बेटे के नाम पर 'त्रिपोलिया गोयल' क्लब खोला और खिलाड़ियों का निशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया. यहां तक कि बेटियां भी सरनेम के तौर पर इसी गोयल नाम का इस्तेमाल करती हैं.
गरीबी का कठिन दौर: कुणाल बनर्जी बताते हैं कि 1990 में फुटबॉल क्लब की स्थापना की. इन्होंने अपने प्रशिक्षण में 3 लड़के और 12 लड़कियों को राष्ट्रीय फुटबॉलर बनाया है. वर्ष 1995 में कुणाल बनर्जी राज्य के रेफ़री बने. उन्होंने दो बार नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 1981 में कर्नाटक और 1983 में पश्चिम बंगाल के खिलाफ बिहार टीम का प्रतिनिधित्व किया. लेकिन इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी बनर्जी सरकारी उदासीनता की कहानी बताते हुए हताश हो जाते है. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने गरीबी का वो दौर देखा जब उनकी बेटियों कल्याणी गोयल और वैशाली गोयल एक ही फटे जूते को 12 बार सिलकर मैदान पर उतरीं और नेशनल खेला.
8-9 साल की उम्र से खेल रहे फुटबॉल: नांलदा के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र स्थित केसोपुर गांव के रहने वाले कुणाल बनर्जी बताते हैं कि वे 8-9 साल की उम्र से फुटबॉल खेल रहे हैं. बचपन में फुटबॉल के जुनून में उन्होंने घर में चोरी तक की. बाद में वे नालंदा जिला टीम के चार बार कैप्टन रहे और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर यानि नेशनल मैच खेले. आज वे स्कूली बच्चे-बच्चियों को फुटबॉल सीखाते हैं.बनर्जी के मुताबिक आज जब वे टीवी पर फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, तो उनकी आंखें चमक उठती हैं.
"फीफा मैच देखकर वही पुरानी जवानी लौट आती है और मन करता है कि बच्चों को फिर से ग्राउंड में उतार दूं. लेकिन जब सरकार के रवैए की तरफ ध्यान जाता है, तो भारी निराशा होती है." -कुणाल बनर्जी, पूर्व फुटबॉलर व कोच
समाज के ताने सहकर दी ट्रेनिंग: कुणाल बनर्जी का सफर सिर्फ खुद खेलने तक ही सीमित नहीं रहा. गांव लौटकर उन्होंने बच्चे-बच्चियों को फुटबॉल का नि:शुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया. उन्होंने समाज के ताने सहकर भी 40-45 लड़कियों को 14 साल तक ट्रेनिंग दी. इस दौरान जब पैसों की कमी हुई, तो उन्होंने सरकार या समाज के सामने हाथ फैलाने के बजाए 2002-03 में अपनी 6 कट्ठा 6 धुर जमीन बेच दी. जब वह भी कम पड़ गए तो 2008-09 में पत्नी के आभूषण बेच दिए.
"गरीबी इतनी थी कि मेरी खुद की बेटियों और बाकी खिलाड़ियों ने एक ही फटे जूते को 10-12 बार मोची से सिलवाकर नेशनल खेला. 2016 और 2017 में नेशनल खेल पदक जीतीं. मेरे क्लब त्रिपोलिया गोयल से 12 लड़कियां और 5-6 लड़के नेशनल खेल चुके हैं."- कुणाल बनर्जी, पूर्व फुटबॉलर व कोच
पूरी जिंदगी और नौकरी खेल के लिए कुर्बान: इस पूर्व फुटबॉलर ने बताया कि अपनी पूरी जिंदगी और नौकरी खेल के लिए कुर्बान कर दी. लेकिन सरकार की 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के बावजूद आज तक उनकी एक भी नेशनल खिलाड़ी बेटी या किसी अन्य लड़की को नौकरी नहीं मिली. इसी हताशा में उन्होंने 8 साल पहले लड़कियों को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया था. उनका कहना है कि अगर सरकार आज भी मेरी एक भी खिलाड़ी को नौकरी दे दे, तो मैं फिर से उसी पुराने युग में लौट जाऊंगा और नालंदा की 50-60 लड़कियों को नेशनल लेवल तक पहुंचा दूंगा.
फीफा वर्ल्ड कप को लेकर उत्साह: कुणाल बनर्जी के क्लब 'त्रिपोलिया गोयल' में 28 वर्षों से खेल रहे खिलाड़ी रहे राज्य स्तरीय खिलाड़ी अखिलेश कुमार हों या युवा खिलाड़ी सन्नी कुमार और अजीत कुमार, सभी में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर भारी उत्साह है. अजीत कुमार और अखिलेश का कहना है, कि उनका पसंदीदा खिलाड़ी लियोनेल मेसी है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी अर्जेंटीना ही वर्ल्ड कप जीतेगी. वहीं, फ्रांस की युवा टीम को भी वे कड़ी टक्कर में मान रहे हैं.
खिलाड़ियों की हताशा: राज्य स्तरीय खिलाड़ी सन्नी कुमार ने अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने 2014 से खेलना शुरू किया और सुब्रतो मुखर्जी कप सहित कई स्टेट टूर्नामेंट खेले. लेकिन नेशनल कैंप (सहरसा और रोहतास) में मैंने देखा कि वहां पैसे और पैरवी वालों का सिलेक्शन होता है और अच्छे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है. सन्नी ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि 4 भारतीय मूल के खिलाड़ी फीफा खेल रहे हैं. लेकिन भारत में फुटबॉल के खेल व खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है.
सरकार से मदद की उम्मीद: कुणाल बनर्जी की आंखें आज भी सरकार की तरफ उम्मीद से देख रही हैं कि शायद उनके खिलाड़ियों को उनका वो हक मिल जाए, जो उन्हें नहीं मिला. अगर आज भी इस जुनूनी खिलाड़ी को सही मदद और पारदर्शिता मिल जाए, तो उनके प्रशिक्षण में देश को कई और चैंपियन मिलना तय माना जा सकता है. हालांकि फीफा वर्ल्ड कप की रौनक के बीच नालंदा के इन खिलाड़ियों और कुणाल बनर्जी की कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को सरकारी मदद, पारदर्शिता और नौकरियां नहीं मिलेंगी, तब तक भारत में फुटबॉल का भविष्य केवल टीवी स्क्रीन तक ही सीमित रहेगा.
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