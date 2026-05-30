IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स का ये स्टार खिलाड़ी होगा बैन? टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद हेड कोच ने किया का बड़ा खुलासा
राजस्थान रॉयल्स के IPL 2026 से बाहर होने के बाद हेड कोच कुमार संगकारा ने स्टार खिलाड़ी पर गंभीर सवाल उठाए.
Published : May 30, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: राजस्थान रॉयल्स (RR) इंडियन प्रीमियर लगी 2026 का क्वालीफायर 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में गुजरात टाइटंस ने 215 रन चेज करके उन्हें 7 विकेट से मात दी. इस साज RR का प्रदर्शन मिला जुला रहा. रियान पराग की कप्तानी में टीम ने 14 लीग मैच में 8 जीत और 5 हार के साथ 16 पॉइंट्स लेकर चौथे स्थान पर रही. जिससे उन्हें पहले एलिमिनेटर खेलना पड़ा, जहां उन्होंने हैदराबाद को मात दी, लेकिन क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस से हार गई.
राजस्थान का सफर खत्म होने के बाद, टीम के हेड कोच कुमार संगकारा ने खिलाड़ियों की उपलब्धता और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को लेकर चिंता जताई और एक खिलाड़ी की गैरमौजूदगी पर गंभीर सवाल भी उठाए. संगकारा ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन की गैरमौजूदगी पर सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा जाहिर की. उन्होंने शुक्रवार को मैच के बाद पत्रकारों से कहा की यह सीजन खिलाड़ियों से जुड़ी दिक्कतों की वजह से बार-बार बाधित हुआ. इन दिक्कतों में उन्होंने सैम करन के टूर्नामेंट से हटने का खास तौर से जिक्र किया. क्योंकि वो अपने देश में घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नजर आए.
Kumar Sangakkara said, “we were told that Sam Curran had a season-ending injury, but I saw him play 2-3 games for Surrey. That was disappointing because we would have loved to have had him here with us”. pic.twitter.com/ghC12FQ4bY— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 30, 2026
संगकारा ने क्या कहा?
संगकारा ने कहा, 'हमें बताया गया था कि सैम करन को ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से वह पूरे सीजन से बाहर हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे सरे के लिए दो या तीन मैच खेलते हुए देखा है, इसलिए यह निराशाजनक था. हम चाहते थे कि वह यहां हमारे लिए खेले, लेकिन हमें पहले ही जानकारी मिल गई थी, इसलिए हमने उसकी जगह दासुन शनाका को टीम में शामिल कर लिया.'
संगकारा ने लीग से खिलाड़ियों के हटने से जुड़े नियमों को और सख्ती से लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, 'इस मामले में एक सही और सख्त नीति का होना हमेशा जरूरी होता है. BCCI की इस मामले में एक सख्त नीति है. हर खिलाड़ी को कभी न कभी चोट लगती है, और अगर चोट गंभीर है, यानी ऐसी चोट जिसकी वजह से खिलाड़ी पूरे सीजन से बाहर हो जाए, तो जाहिर है, हम उस बात को समझते हैं.'
Skipper Continues ➡️— Surrey Cricket (@surreycricket) May 29, 2026
Sam Curran stands strong in Surrey's batting innings as the Three Feathers move to 135/6 after 16 overs🔥
🩵| #VitalityBlast pic.twitter.com/p5M1UJTRXx
सैम करन को राजस्थान ने ट्रेड किया था
बता दें कि इस सीजन से पहले, राजस्थान रॉयल्स ने सैम करन को एक बड़े ट्रेड डील के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स से खरीदा था. रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले करन और रवींद्र जडेजा, दोनों को अपनी टीम में शामिल किया था और इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर पर 2.4 करोड़ रुपये खर्च किए थे.
हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही करन ने फ्रेंचाइजी को बता दिया था कि वह उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी चोट लगी थी जिसकी वजह से वह पूरे सीजन से बाहर हो गए थे. बाद में, राजस्थान ने श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका को उनकी जगह टीम में शामिल किया.
क्या करन पर लगेगा बैन?
कुमार संगकारा के इस खुलासे के बाद फैंस के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर पर आईपीएल का नियम तोड़ने पर बैन लगेगा या नहीं. बीसीसीआई का नियम कहता है कि आगर कोई खिलाड़ी सोल्ड होने के बाद बिना किसी कारण के अपना नाम वापस लेता है तो उस खिलाड़ी पर अगले दो साल तक आईपीएल में भाग लेने से रोक लग जाएगी. इस लिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट का नाम शामिल है.
लेकिन सैम करन का केस काफी अलग है. यानी अगर कोई खिलाड़ी चोट का हवाला देकर टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेता है और फिर वो खिलाड़ी किसी दूसरे टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आ जाता है तो फिर उस पर बीसीसीआई ने बैन का कोई नियम नहीं बनाया है. जिससे करम पर किसी बैन को कोई खतरा नहीं है. लेकिन इस पूरे मामले ने बीसीसीआई की आंख खोल दी है, जिसने बोर्ड को जल्द ही कोई नया नियम लाने पर मजबूर कर दिया है.
संगकारा ने आखिर में कहा, 'मुझे लगता है कि इस बारे में BCCI की नीति अब बहुत सख्त है, और यह ऐसी ही बनी रहनी चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि अनुबंध से जुड़ी जिम्मेदारियां ठीक से और ईमानदारी से पूरी की जाए. मुझे लगता है कि IPL की हर टीम को इससे फायदा होगा.'