कुलदीप यादव की हो सकती है वनडे टीम से छुट्टी? वजह कर देगी आपको हैरान

India vs South Africa ODI: टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड का ऐलान आज होने वाला है. उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है.
हैदराबाद : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान आज यानी रविवार को हो सकता है. टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अगरकर की लीडरशिप वाली सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी रविवार को मुंबई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए इंडिया की टीम चुनने के लिए मीटिंग करने वाली है.
30 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगा. इस सीरीज में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा. कप्तान शुभमन गिल के उपस्थित न होने पर टीम की कप्तानी किन अन्य खिलाड़ी को दी जा सकती है. ऐसे में टीम को लीड करने के लिए केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है.
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, सिलेक्शन मीटिंग आज मुंबई में है, जबकि पहले ये गुवाहाटी में होने वाली थी. भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच और पांच टी20 मैच खेलेगा. उससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, टीम के अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं.
कुलदीप यादव की होगी छुट्टी
बता दें कि, कुलदीप यादव के अपनी शादी के कारण छुट्टी पर जाने की उम्मीद है. भारत का ये स्टार स्पिनर अब शादी के बंधन में बंधने वाला है. ऐसे में उन्होंने बीसीसीआई से छुट्टी की मांग की है, जिसके चलते वो एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो सकते हैं. इस समय कुलदीप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुलदीप नवंबर के अंतिम हफ्ते में शादी कर सकते हैं. क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई से नवंबर के अंतिम सप्ताह में छुट्टी मांगी है. कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से शादी करने वाले हैं. इन दोनों ने 4 जून को निजी समारोह में सगाई की थी. अब ये दोनों अपने रिश्ते को पति-पत्नी का नाम देने वाले हैं.
