कुलदीप यादव की हो सकती है वनडे टीम से छुट्टी? वजह कर देगी आपको हैरान

हैदराबाद : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान आज यानी रविवार को हो सकता है. टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अगरकर की लीडरशिप वाली सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी रविवार को मुंबई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए इंडिया की टीम चुनने के लिए मीटिंग करने वाली है.

30 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगा. इस सीरीज में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा. कप्तान शुभमन गिल के उपस्थित न होने पर टीम की कप्तानी किन अन्य खिलाड़ी को दी जा सकती है. ऐसे में टीम को लीड करने के लिए केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है.

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, सिलेक्शन मीटिंग आज मुंबई में है, जबकि पहले ये गुवाहाटी में होने वाली थी. भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच और पांच टी20 मैच खेलेगा. उससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, टीम के अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं.