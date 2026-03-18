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कुलदीप-वंशिका की रिसेप्शन पार्टी में लगा राजनीति और खेल जगत के दिग्गजों का जमावड़ा

कुलदीप और वंशिका को मिली शादी की बधाई. यूपी के सीएम भी पहुंचे आशीर्वाद देने.

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कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा शादी के बंधन में ((वेनम1 के 'X' हैंडल से लिया गया स्क्रीनशॉट))
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By PTI

Published : March 18, 2026 at 4:50 PM IST

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लखनऊ : भारत के मशहूर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की शादी का मंगलवार को लखनऊ में भव्य रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. राजनीति और खेल जगत की विभिन्न हस्तियों से सजी इस महफिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित खेल जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होटल 'द सेंट्रम' में आयोजित इस आलीशान रिसेप्शन पार्टी में कुलदीप अपनी दुल्हन वंशिका के साथ रोल्स-रॉयस विंटेज कार में सवार होकर पहुंचे। इस मौके पर कुलदीप ने काले रंग का बंद गला सूट तो वहीं वंशिका ने क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शादी की बधाई देते (PTI)

'पीटीआई-वीडियो' की फुटेज के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और इस दौरान कुलदीप ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रिसेप्शन में पहुंचे। इस दौरान कुलदीप और वंशिका ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. अखिलेश ने इस मौके पर नवविवाहित दंपति के साथ फोटो भी खिंचवाई.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे और कुलदीप को गले लगाकर उन्हें बधाई दी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंच कर नवविवाहित दंपति को शुभकामनाएं दी.

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कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा (PTI)

शास्त्रीय संगीत की सुगम धुन के बीच आयोजित रिसेप्शन पार्टी में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, गंभीर, भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए. कुलदीप ने वंशिका सिंह के साथ 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में शादी की थी.

विवाह में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह और सुरेश रैना जैसी क्रिकेट जगत की हस्तियां भी शामिल हुईं थीं. बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री भी विवाह समारोह में पहुंचे थे और उन्होंने वर—वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं. कुलदीप हाल में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल थे.

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कुलदीप यादव की शादी
कुलदीप यादव वंशिका चड्ढा
KULDEEP AND VANSHIKAS RECEPTION

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