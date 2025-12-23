ETV Bharat / sports

IPL में 9.25 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नें क्रिकेट को कहा अलविदा, इंडिया के लिए खेला सिर्फ एक मैच

37 वर्षीय कृष्णप्पा गौतम ने 23 जुलाई, 2021 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. जिसमें उन्होंने बैट से 2 रन बनाए और गेंद से 8 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट लिया. इसके गौतम ने 36 आईपीएल के मैच खेले. जिसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए केवल एक वनडे मैच खेलने वाले ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया. उन्होंने सोमवार 22 दिसंबर को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के मीडिया लाउंज में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस की घोषणा की.

सीएसके ने 9.25 करोड़ में खरीदा

कृष्णप्पा उस समय सुर्खियों में आए जब IPL 2021 की नीलामी में चेन्नई ने उनको 9.25 करोड़ में खरीदा और वो उस समय सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए. लेकिन उसके बाद उस रिकॉर्ड को आवेश खान ने तोड़ा और अब IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में ये रिकॉर्ड कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर के नाम हो गया, जिसको चेन्नई ने ही 14.20 करोड़ में खरीदा.

कृष्णप्पा गौतम का IPL करियर

कृष्णप्पा ने IPL की शुरुआत 2018 में राजस्थान रॉयल्स से की, और अपना आखिरी मैच मई 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला. उन्होंने इस लीग में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला. अपने 36 आईपीएल मैचों में, स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर ने 166.90 के स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाए, जबकि 8.24 की इकॉनमी रेट से 21 विकेट भी लिए.

कृष्णप्पा गौतम KSCA अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद के साथ (IANS PHOTO)

कृष्णप्पा का घरेलू क्रिकेट

IPL के अलावा, कृष्णप्पा ने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 32 फर्स्ट-क्लास मैचों में 737 रन और 116 विकेट लिए. लिस्ट ए क्रिकेट में, उन्होंने 32 मैचों में 400 रन बनाए और 51 विकेट लिए, जबकि उनके T20 करियर में उन्होंने 49 मैचों में 454 रन बनाए और 32 विकेट लिए.

गौतम के करियर के निर्णायक पलों में से एक 2019 कर्नाटक प्रीमियर लीग के दौरान आया, जब वह बेल्लारी टस्कर्स के लिए खेल रहे थे. एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन में, उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में 134 रन बनाए, जिसमें 39 गेंदों में शतक भी शामिल था, और उसी मैच में 15 रन देकर 8 विकेट लेकर सनसनीखेज गेंदबाजी भी की.