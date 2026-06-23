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कोटा की दिव्यांशी चौधरी राजस्थान की पहली वुशु अंतरराष्ट्रीय प्लेयर बनेगी, भारतीय टीम में शामिल होने के लिए 14 किलो कम किया वजन

कोटा: राजस्थान के कोटा के रहने वाली वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होगी. उनका चयन भारतीय टीम में हुआ है और वह चीन के हुबेई में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही भारतीय टीम का हिस्सा बन गई है. यह राजस्थान के वुशु खेल इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स के लिए हुआ है.

दिव्यांशी के पिता आर्मी से सेवानिवृत सुनील कुमार सुंडा हैं. वह कोटा ही रहते हैं, जबकि उनके मां शशि प्रभा कोटा शहर पुलिस में तैनात है. उसके पिता जब रिटायर होकर आए थे, तभी उन्होंने दोनों भाई बहनों ने सपना लिया था कि वह इंटरनेशनल गेम्स में भारत के टीम में शामिल होंगे. इसी लक्ष्य को लेकर रोज फील्ड में घंटे पसीना बहा रहे थे.

वुशु के कोच अशोक गौतम के साथ दिव्यांशी चौधरी (फोटो सोर्स: कोच अशोक गौतम)

वह परिवार के साथ कोटा पुलिस लाइन में ही रहते हैं. कोटा महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच व वुशु एसोसिएशन के महासचिव अशोक गौतम ने कहा कि वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी का चयन चीन के हुबेई प्रांत में 23 से 30 जून तक आयोजित होने वाली है. इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) वुशु चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है. भारतीय टीम के सभी चयनित खिलाड़ियों का तकनीकी सुधार और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 1 से 31 जुलाई तक चीन में आयोजित किया जाएगा. इससे पहले दिव्यांशी 10 अप्रैल से 10 मई तक गांधीनगर (गुजरात) तथा 23 मई से 22 जून तक श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भी भाग ले चुकी हैं.

नेशनल लेवल पर है 11 गोल्ड मेडल : दिव्यांशी राष्ट्रीय स्तर पर 11 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी है. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 12 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं. इनमें चार बार सब-जूनियर, तीन बार जूनियर, दो बार स्कूल गेम्स, दो बार खेलो इंडिया और एक बार फेडरेशन कप में गोल्ड लेकर आई है. इसके साथ ही बीते साल 2025 में सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2024 में जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था. दिव्यांशी का छोटा भाई कुणाल चौधरी भी वुशु का प्लेयर है. वह जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल जीत चुका है.