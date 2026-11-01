बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने फिनलैंड में जीता गोल्ड, लगातार छठा अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक किया अपने नाम
अरुंधति चौधरी ने फिनलैंड के टैमर कप में 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता.
Published : November 1, 2026 at 7:39 PM IST
कोटा; इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने लगातार छठे गोल्ड मेडल पर पंच मार दिया है. उन्होंने फिनलैंड में चल रहे टैमर कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है. वह 70 किलोग्राम वजन में भारतीय टीम में शामिल थी. इस प्रतियोगिता में लगभग सभी इंटरनेशनल बॉक्सर भाग लेने के लिए पहुंचे थे. यह टूर्नामेंट फिनलैंड के टैम्पेरे शहर में 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक खेला जा रहा है. इसमें बॉक्सिंग के मुकाबले 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच हुए है.
सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन: अरुंधति के शुरुआती कोच अशोक गौतम ने बताया कि फिनलैंड में खेले गए सभी मुकाबले में अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है. सभी मुकाबले 5-0 से जीते है. प्रतियोगिता के सभी मुकाबलों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ओलंपिक भार वर्ग के शीर्ष आठ खिलाड़ियों ने अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया. प्रतियोगिता में भारत की ओर से सात महिला एवं सात पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था.
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क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक की जीत: अरुंधति के पिता और कोटा बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने बताया कि उन्होंने क्वार्टर फाइनल में फिनलैंड की विलमा कूसीक्को, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की बीलोओलुना व फाइनल मुकाबले में आयरलैंड की एवलिन ईघरो को 4-1 से पराजित किया है. इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर खेल जगत से जुड़े लोगों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की. अरुंधति चौधरी का यह 13वां गोल्ड मेडल है और अब तक वह इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 14 मेडल जीत चुकी है, जिनमें 13 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल है.
चोट के बाद शानदार वापसी और ओलंपिक का लक्ष्य: डेढ़ साल पहले वह चोट से जूझ रही थी और उसके बाद उसने सर्जरी करवाई है. डॉक्टर की सलाह के बाद रिंग में एक बार फिर उतरी और लगातार कमाल कर रही है. उसने बॉक्सिंग के पांच से कॉमनवेल्थ, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, एशिया कप और अन्य प्रतियोगिताओं में लगातार 6 गोल्ड मेटल प्राप्त कर लिए है.
उनके पिता कोटा बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चौधरी का कहना है कि अरुंधति का लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल है. अरुंधति इसी लक्ष्य को लेकर सभी प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए जा रही है. बॉक्सिंग फेडरेशन भी उससे उम्मीद कर रहा है. अरुंधति ने जीत के बाद अपनी मां सुनीता चौधरी, बहन डॉ. चारुलाता और भाई से भी बात की है.
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