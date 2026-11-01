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बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने फिनलैंड में जीता गोल्ड, लगातार छठा अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक किया अपने नाम

अरुंधति चौधरी ने फिनलैंड में जीता गोल्ड ( ETV Bharat Kota )

कोटा; इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने लगातार छठे गोल्ड मेडल पर पंच मार दिया है. उन्होंने फिनलैंड में चल रहे टैमर कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है. वह 70 किलोग्राम वजन में भारतीय टीम में शामिल थी. इस प्रतियोगिता में लगभग सभी इंटरनेशनल बॉक्सर भाग लेने के लिए पहुंचे थे. यह टूर्नामेंट फिनलैंड के टैम्पेरे शहर में 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक खेला जा रहा है. इसमें बॉक्सिंग के मुकाबले 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच हुए है.

सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन: अरुंधति के शुरुआती कोच अशोक गौतम ने बताया कि फिनलैंड में खेले गए सभी मुकाबले में अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है. सभी मुकाबले 5-0 से जीते है. प्रतियोगिता के सभी मुकाबलों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ओलंपिक भार वर्ग के शीर्ष आठ खिलाड़ियों ने अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया. प्रतियोगिता में भारत की ओर से सात महिला एवं सात पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था.