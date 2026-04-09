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Asian Boxing Championship : कोटा की बेटी अरुंधति ने जीता Gold, कजाकिस्तान की टॉप बॉक्सर को 4-1 से हराया

कोटा की बॉक्सर अरुंधति के पिता और जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने कहा कि उन्हें बेटी पर गर्व है. वह लगातार भारत का नाम ऊंचा कर रही है. आने वाले दिनों में वह ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और भारत को यहां भी गोल्ड मेडल दिलाएगी. उनकी मां सुनीता चौधरी ने भी खुशी जताई है. अपनी बेटी के बारे में कहा है कि वह हमारा ही नहीं, कोटा और राजस्थान का नाम ऊंचा कर रही है. इसके पहले अरुंधति ने सेमी फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की बॉक्सर ओयसिया थिरोव को 4-1 के अंतर से मात दी थी.

अरुंधति के शुरुआती कोच कोटा महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी कोटा के अशोक गौतम ने बताया कि पूरी तरह से तीन राउंड में एक तरफा मुकाबले जैसा ही रहा है और पूरे मुकाबले में प्रतिद्वंदी बॉक्सर बकित सेइडिश पर भारी रही है. अरुंधति ने सीनियर वर्ग में 70 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेकर कई लोगों ने उसे बधाई दी है.

कोटा: मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में 28 मार्च से बॉक्सिंग की एशियन चैंपियनशिप शुरू हुई थी. इसमें भारतीय बॉक्सिंग टीम में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी भी शामिल है, जिसने गुरुवार को गोल्डन पंच मारा. अरुंधति ने फाइनल मुकाबला खेलते हुए 4-1 से अपने प्रतिद्वंद्वी कजाकिस्तान की टॉप बॉक्सर बकित सेइडिश को हराया.

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सीनियर वर्ग में अरुंधति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरा बड़ा मुकाबला है. इससे पूर्व में वह वर्ल्ड कप 2025 नवंबर में स्वर्ण पदक जीत चुकी है. इसके पहले अरुंधति जूनियर का यूथ वर्ग के अंदर कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुकी है. इसमें यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशन कप सर्बिया, फीमेल बॉक्स कप आयरलैंड, जूनियर एशियाई चैंपियनशिप, इंटरनेशनल मेमोरियल कप यूक्रेन, बोक्सएम कप, यूथ एशियाई चैंपियनशिप मंगोलिया, अट्रैक्टिव पर्ल मॉन्टेंगरो, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड, स्ट्रेंजर कप बुल्गारिया में पदक जीत चुकी है. जबकि एशियन गेम 2022 में पार्टिसिपेट किया. साथ ही भारत में आयोजित वर्ल्ड कप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है. इसके साथ जूनियर एशियाई बेस्ट बॉक्सर भी रही है.

अरुंधति मंगोलिया में है. उनके पिता सुरेश चौधरी ने अरुंधती से ईटीवी भारत की वीडियो कॉल पर बातचीत करवाई, जिसमें अरुंधति ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई हूं. इसके लिए बॉक्सिंग फेडरेशन, कोच अशोक गौतम व उनके पेरेंट्स का धन्यवाद है. पूरे भारत के लोगों का जिन्होंने मदद की और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रार्थना की है. उनका अगला टारगेट ग्लॉसगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम है. उन्होंने लड़कियों के लिए कहा कि सपने देखने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए. सपना देखेंगे तो वह जरूर पूरे होंगे. सपने देखने की हिम्मत करनी चाहिए.

अरुंधति चौधरी ने कहा कि मैं 3 महीने से घर नहीं आई हूं. अभी एक महीना से विदेश में हूं और मुझे घर आना है. घर का खाना खाना है. विदेश में एक महीने में भारत जैसा खाना नहीं मिला है. घर में अपनी मां के हाथ की सब्जी और रोटी खानी है. इसके साथ ही मां और पूरे परिवार से उन्हें प्यार लेना है, फिर वापस कॉमनवेल्थ की तैयारी में जाना है.