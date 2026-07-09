FIFA वर्ल्ड कप का क्रेज, कोलकाता के स्कूल ने फाइनल मैच देखने के लिए टाली परीक्षा
स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इस फैसले का मुख्य कारण छात्रों को फुटबॉल में दिलचस्पी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है.
Published : July 9, 2026 at 5:35 PM IST
कोलकाता (पश्चिम बंगाल): कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून चरम पर है. यहां ऐसे फैंस हैं जिनका इस खेल से भावनात्मक जुड़ाव पीढ़ियों से चला आ रहा है. टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. इस बीच कोलकाता के सबसे पुराने और प्रमुख संस्थानों में से एक, साउथ पॉइंट हाई स्कूल ने छात्रों में खेल के प्रति जुनून को बढ़ावा देने के लिए अपनी परीक्षा टाल दी है.
दरअसल फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 20 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार 12:30 am को शुरू होगा. इस बड़े मैच को देखने के लिए छात्र देर रात तक जागेंगे. जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है.
स्कूल अधिकारियों ने कक्षा VI से X तक की परीक्षाएं, जो पहले 20 और 21 जुलाई को होनी थीं, उन्हें टाल दिया है. एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, उन दो दिनों में होने वाली सभी परीक्षाएं अब एक संशोधित तारीख पर होंगी. 20 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं अब 29 जुलाई को होंगी. जबकि 21 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं अब 30 जुलाई को होंगी.
फुटबॉल में दिलचस्पी लेने के लिए...
ईटीवी भारत से बात करते हुए साउथ पॉइंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल जयदेव घोष ने कहा, 'इस फैसले का मुख्य कारण छात्रों को खेलों, खासकर फुटबॉल में दिलचस्पी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. फुटबॉल टीमवर्क, सहयोग और सामूहिक संघर्ष की भावना सिखाता है. ये ऐसे गुण हैं जिन्हें स्कूल युवा मन में बसाना चाहता है.'
उन्होंने कहा कि स्कूल छात्रों को वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट का आनंद लेने का मौका देना चाहता है. 'अगर अगली सुबह परीक्षा होती, तो कई माता-पिता अपने बच्चों को मैच देखने के लिए देर रात तक जागने देने में हिचकिचाते, जिससे छात्र लंबे समय तक खुद को वंचित महसूस करते. इसलिए, हमने छात्रों के हित में परीक्षा का समय बदल दिया. अगर इस पहल की वजह से बहुत कम प्रतिशत, शायद दो से पांच प्रतिशत छात्र भी फुटबॉल में जीवन भर के लिए दिलचस्पी लेने लगते हैं, तो हम अपनी कोशिश को बड़ी कामयाबी मानेंगे.'
माता-पिता ने इसकी तारीफ की
कोलकाता में फुटबॉल के प्रति लगाव सिर्फ युवा पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है. कई माता-पिता, जो शायद अपने बच्चों की पढ़ाई पर नजर रखने के लिए फाइनल देखने का मौका छोड़ देते, उन्होंने इस कदम की बहुत सकारात्मक पहल के तौर पर तारीफ की है. उनका मानना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ एकेडमिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना नहीं है. माता-पिता ने कहा कि सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास और जरूरी गुण सीखने के लिए खेल और पाठ्येतर गतिविधियां जरूरी हैं, जो केवल मैदान पर ही सीखी जा सकती हैं.
यह पहली बार नहीं है जब किसी स्कूल ने किसी बड़े खेल आयोजन के लिए अपना शेड्यूल बदला हो. इससे पहले, फरीदाबाद के DAV पब्लिक स्कूल ने कक्षा 6 से 12 तक के यूनिट टेस्ट का समय बदलकर 21 नवंबर, 2023 कर दिया था, ताकि छात्र और उनके परिवार बहुप्रतीक्षित ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का आनंद ले सकें.