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FIFA वर्ल्ड कप का क्रेज, कोलकाता के स्कूल ने फाइनल मैच देखने के लिए टाली परीक्षा

कोलकाता के स्कूल ने FIFA वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए टाली परीक्षा ( ANI )

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून चरम पर है. यहां ऐसे फैंस हैं जिनका इस खेल से भावनात्मक जुड़ाव पीढ़ियों से चला आ रहा है. टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. इस बीच कोलकाता के सबसे पुराने और प्रमुख संस्थानों में से एक, साउथ पॉइंट हाई स्कूल ने छात्रों में खेल के प्रति जुनून को बढ़ावा देने के लिए अपनी परीक्षा टाल दी है. दरअसल फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 20 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार 12:30 am को शुरू होगा. इस बड़े मैच को देखने के लिए छात्र देर रात तक जागेंगे. जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है. स्कूल अधिकारियों ने कक्षा VI से X तक की परीक्षाएं, जो पहले 20 और 21 जुलाई को होनी थीं, उन्हें टाल दिया है. एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, उन दो दिनों में होने वाली सभी परीक्षाएं अब एक संशोधित तारीख पर होंगी. 20 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं अब 29 जुलाई को होंगी. जबकि 21 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं अब 30 जुलाई को होंगी. फुटबॉल में दिलचस्पी लेने के लिए...

ईटीवी भारत से बात करते हुए साउथ पॉइंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल जयदेव घोष ने कहा, 'इस फैसले का मुख्य कारण छात्रों को खेलों, खासकर फुटबॉल में दिलचस्पी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. फुटबॉल टीमवर्क, सहयोग और सामूहिक संघर्ष की भावना सिखाता है. ये ऐसे गुण हैं जिन्हें स्कूल युवा मन में बसाना चाहता है.'