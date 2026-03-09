कोहली-तेंदुलकर ने भारत की ऐतिहासिक जीत पर दी खास बधाई, एक्स पर लिखी ये बड़ी बात
congratulations to team India: कोहली और तेंदुलकर समेत क्रिकेट जगत की बड़ी हसतियों ने भारत की ऐतिहासिक टाइटल जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी
Published : March 9, 2026 at 12:19 AM IST
अहमदाबाद: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत की ऐतिहासिक 96 रन की जीत पर मौजूदा और पुराने क्रिकेटरों ने टीम की तीसरी टी20 वर्ल्ड कप टाइटल और लगातार दो जीत का जश्न मनाते हुए तारीफ की.
भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक्स पर लिखा, 'चैंपियंस, अहमदाबाद में टीम इंडिया की शानदार जीत. पूरे टूर्नामेंट में हमने जो जबरदस्त क्रिकेट खेला, उसका कोई मुकाबला नहीं. मुश्किल हालात में लड़ते रहने और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए लड़कों ने शानदार कैरेक्टर दिखाया. यह कामयाबी हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के सभी सदस्यों को बधाई. जय हिंद.'
भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीतना, पहली बार किसी टीम ने T20 फॉर्मेट में ऐसा किया है. ट्रॉफी के पूरी तरह से हकदार और सही विजेता. हमारी टीम का क्या ही शानदार प्रदर्शन रहा और क्रिकेट का एक खास अंदाज दिखा. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया. जय हिंद.'
भारत की जीत पर PM नरेंद्र मोदी
पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'चैंपियंस, टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई. यह शानदार जीत असाधारण स्किल्स, पक्के इरादे और टीमवर्क को दिखाती है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार हिम्मत दिखाई है. इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया.'
पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर लिखा ' संजू फाइनल में शानदार थे… फिर से दिखाया कि वह मैच-विनर क्यों हैं. ईशान किशन… ने एक मजबूत भूमिका निभाई… जसप्रीत बुमराह सच में खास थे, हालात जितने मुश्किल होते गए, वह उतने ही बेहतर होते गए. अक्षर गेंद से जादुई थे.'
भारत के टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल ने एक्स पर लिखा, 'हमें अपनी टीम पर बहुत गर्व है. भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना सपना है, और तुमने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है. बधाई हो, लड़कों.'
ٖٖइंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने कहा, 'बेस्ट टीम ने टूर्नामेंट जीता. बेस्ट टीम भी मीलों आगे.'
मोहम्मद शमी ने कहा, '2007, 2024, 2026… फिर से चैंपियंस. इस जबरदस्त टीम पर गर्व है जिसने तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी और अरबों दिलों में खुशी लाई. जय हिंद.'
वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, 'प्रेशर? वो क्या होता है? हमारे लड़कों ने ऐसे खेला जैसे संडे का गली मैच हो. वर्ल्ड चैंपियंस, T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार.'
